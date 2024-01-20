«Воздух» — самый зрелищный фильм Алексея Германа-младшего, прославившегося камерными артхаусными драмами («Бумажный солдат», «Под электрическими облаками», «Довлатов», «Дело»). По сюжету в 1942 году в авиаполк на Финском заливе, откуда совершаются боевые вылеты для защиты эвакуирующихся из блокадного Ленинграда, поступают несколько летчиц-истребительниц: Женя (Анастасия Талызина), Катя (Аглая Тарасова), Маша (Кристина Лапшина) и другие. Пример они берут с местной «валькирии» Риты (Елена Лядова), а служат — под началом подполковника Астафьева (Сергей Безруков). В полку не обходится без откровенного сексизма, воздушные бои потихоньку растворяются в веренице похожих дней, а мирная жизнь начинает казаться далеким сном. Да и сама война похожа на туманное марево — конца ей не видно.

Несмотря на то что «Воздух» — блокбастер, это фильм с абсолютно узнаваемой германовской интонацией и немного сомнамбулической драматургией. Происходящее похоже на морок, ночной кошмар, но можно ли иначе снимать кино про войну? В картине хватает страшных кадров (летчицы горят, теряют части тела), но все же Герман не превращает ее в чистый хоррор, как немцы в недавней экранизации «На Западном фронте без перемен». В фильме много героев, но режиссер не делает его таким же многофигурным, как, скажем, «Дюнкерк» Кристофера Нолана. В «Воздухе» солирует героиня Талызиной, которая теряет боевых подруг, но находит себя. Астафьев сравнивает летчиц с бабочками: мол, жизнь у них такая же короткая. Вот и Женя порхает словно бабочка, но жалит все-таки как оса — вплоть до обезоруживающего финала, после которого хочется крикнуть на манер «Ворона» Эдгара Аллана По: «Nevermore!»