Как менялись женские образы в «Звездных войнах»

Особенности образа Чтобы Лея выглядела на экране максимально невинно, Лукас не только заставлял Фишер ходить в бесформенной одежде, но и делал ее грудь неподвижной с помощью клейкой ленты. «Космос это вам не Земля, там грудь не прыгает, значит и грешных мыслей в Империи не наблюдается», — язвила по этому поводу сама актриса. Вместе с мультяшной невинностью образ героини приобрел отчетливо секситский оттенок — как и в классических диснеевских мультфильмах, принцесса была нужна только для того, чтобы ее спасти. Ситуацию спасла сама Фишер: в «Возвращении джедая» ей удалось уговорить Лукаса на откровенный наряд, который разрушил картонность ее образа. Плюс ко всему в шестой части франшизы (на самом деле, жутко недооцененной) облик героини претерпел существенные изменения: Лея — настолько максимально, насколько это было возможно — вышла из тени мужчин-протагонистов и стала полноправным участником действия: организовала с Люком побег Хана Соло, принимала активно участие в Битве при Эндоре. Впрочем, представить себе, что девушка может стать главным персонажем космической саги, тогда все равно было еще довольно сложно.