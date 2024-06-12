Как менялись женские образы в «Звездных войнах»

Это исправленная и дополненная версия материала, который впервые был опубликован 12 декабря 2016 года на «Афиша Daily».
Лея Органа
Кто такая Дочь Дарта Вейдера и сестра Люка Скайуокера. Воспитывалась в семье сенатора Бейла Органы и королевы Брехи — от них унаследовала титул принцессы Альдераана, а вот статус одной из важнейших фигур Альянса повстанцев во время Галактической Гражданской войны заслужила сама. Имеет от Хана Соло сына Бена (он же Кайло Рен из «Пробуждения силы»).
Кто сыграл Когда Джордж Лукас выбирал актрису на роль принцессы Леи в оригинальных «Звездных войнах», он отдал предпочтение не Ракель Уэлч или любой другой знойной красотке из журнала Playboy, а неопытной Кэрри Фишер, поставив перед ней такую задачу: «Одно дело — играть для подростков, даже для молодежи, и совсем другое — для детей. Да-да, детей 8–9 лет. Именно это и требуется. Представь, что наш фильм — сказка Диснея». Действительно: Лукас снимал не что иное, как сказку, поэтому требовал от девятнадцатилетней актрисы то, что было в женских персонажах научно-фантастических сериалов 1930-х годов, на которых он вырос, — целомудрие и мультяшность.
Особенности образа Чтобы Лея выглядела на экране максимально невинно, Лукас не только заставлял Фишер ходить в бесформенной одежде, но и делал ее грудь неподвижной с помощью клейкой ленты. «Космос это вам не Земля, там грудь не прыгает, значит и грешных мыслей в Империи не наблюдается», — язвила по этому поводу сама актриса. Вместе с мультяшной невинностью образ героини приобрел отчетливо секситский оттенок — как и в классических диснеевских мультфильмах, принцесса была нужна только для того, чтобы ее спасти. Ситуацию спасла сама Фишер: в «Возвращении джедая» ей удалось уговорить Лукаса на откровенный наряд, который разрушил картонность ее образа. Плюс ко всему в шестой части франшизы (на самом деле, жутко недооцененной) облик героини претерпел существенные изменения: Лея — настолько максимально, насколько это было возможно — вышла из тени мужчин-протагонистов и стала полноправным участником действия: организовала с Люком побег Хана Соло, принимала активно участие в Битве при Эндоре. Впрочем, представить себе, что девушка может стать главным персонажем космической саги, тогда все равно было еще довольно сложно.
Маллатобак
Кто такая Женщина-вуки с планеты Кашиик, жена Чубакки, от которого у нее есть сын Лумпаваррумп (сокращенно Лампи). Маллатобак прекрасно поет на шириивуке — языке «народа деревьев» (так называют себя вуки), но в основном занимается домашним хозяйством, в то время как ее муж вместе с Ханом Соло воюет с Галактической Империей.
Кто сыграл Мужчина, американский актер Мики Мортон, который благодаря недюжинному росту (свыше 2 метров) идеально подходил для роли вуки. Вообще, Мортону не впервой было играть огромных волосатых существ: до этого он уже засветился в роли гориллы Гаргантюа в сериале «Чудо-женщина».
Особенности образа В оригинальных «Звездных войнах» было не так уж много запоминающихся женских персонажей — пожалуй, после Леи Малла вторая героиня которой было уделено максимум экранного времени. Впервые она появилась в телефильме «Звездные войны: Праздничный спецвыпуск», не считающемся, правда, частью канона. По сюжету Маллатобак готовится к прилету Чубакки, чтобы всей семьей встретить День жизни (местный аналог Рождества). Пока она готовит на кухне (ее самые удачные блюда — огузок банты и вуки-уки) и смотрит кулинарные шоу, к ней без спроса врываются имперские штурмовики в поисках Чуи и Хана Соло. Как она их выгонит — главная интрига фильма. Малла — хранительница домашнего очага и боец невидимого фронта, благодаря ее терпению и самоотверженности Чубакка имеет возможность совершать подвиги на Галактической войне.
Синдел Товани
Кто такая Маленькая девочка, героиня телевизионных спин-оффов «Звездных войн» — «Эвоки: Караван смельчаков» и «Эвоки: Битва за Эндор», также не являющимися частью канона. Вместе со своей семьей Синдел потерпела космическое крушение на родине эвоков, планете Эндор, где пережила множество опасных приключений.
Кто сыграл Пятилетняя на тот момент Обри Миллер, которая больше никакими ролями в кино не отметилась. Однако ее игра была высоко оценена критиками: по их мнению, она затмила собой всех эвоков.
Особенности образа Беззащитная девочка на поверку оказывается храбрее и многих воинов. В «Караване смельчаков» (действия которого происходит в период между эпизодами «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая» у нее, правда, не главная роль, а вот в «Битве за Эндор» она не только становится протагонисткой, но и вместе с другом-эвоком и стариком Ноа противостоит чарам датомирской ведьмы (см. ниже) и козням короля саньяссанских мародеров Терака. Поскольку финал у фильма открытый, заметим, что в дальнейшем у Синдел все сложилось удачно: когда она выросла, то стала журналистом на планете Корусант и сыграла важную роль во время Йеветского кризиса.
Чарал
Кто такая Датомирская ведьма, темный джедай и одна из Сестер ночи, которая появляется в телефильме «Эвоки: Битва за Эндор». На ее примере мы видим, что во вселенной «Звездных войн» высокие технологии дружат с магией, а также то, что ситхи не единственные, кто использует Темную сторону Силы.
Кто сыграл Британская кино- и телевизионная актриса Шан Филлипс, бывшая жена Питера О’Тула, помимо ведьм переигравшая также древнегреческих нимф и королев.
Особенности образа Чарал одна из немногих женщин-антагонисток в мире, придуманном Джорджем Лукасом. Благодаря своим магическим способностям (в частности, умению перевоплощаться в других людей и животных с помощью волшебного перстня) она быстро превращает космооперу в фэнтези — и задает совершенно другой тон звездной саге.
Шми Скайуокер
Кто такая Рабыня с планеты Татуин и мать Энакина Скайуокера. Родила сына без всякого мужского участия, но не без помощи мидихлорианов — микроскопических существ, позволяющих чувствовать Силу. Их количество в крови Энакина зашкаливает (оно даже больше, чем у мастера Йоды).
Кто сыграл Шведская актриса Пернилла Аугуст, для которой эта роль стала дебютной на английском языке. Интересно, что в год выхода «Скрытой угрозы» она сыграла еще одну женщину, родившую сына путем непорочного зачатия, — Марию в фильме «Мария, мать Христа».
Особенности образа В трилогии-приквеле стало значительно больше женских персонажей, причем многие из них вышли на первый план — так, немало внимания было уделено Шми Скайуокер. Как и в случае дяди и тети Люка — Оуэна и Беру — ей была уготована роль жертвы, однако смерть настигла Шми не сразу. Это произошло только во втором эпизоде — «Атака клонов». Женщину из рабства выкупил фермер Ларс, за которого она вышла замуж и стала приемной матерью для его сына Оуэна. Однако вскоре Шми была похищена таскенскими рейдерами и замучена ими до смерти. Месть за нее стала поворотным моментом на пути Скайуокера к Темной стороне Силы и превращения его в Дарта Вейдера (Энакин не пощадил никого — даже женщин и детей). Сама того не подозревая, Шми по злому стечению обстоятельств превратилась из матери Иисуса Христа в мать Антихриста.
Падме Амидала
Кто такая Юная королева Набу, жена Энакина Скайуокера, мать Люка и Леи. Пыталась снять блокаду Торговой Федерации с родной планеты, стала сенатором Галактического Сената, участвовала в Битве на Джеонозисе с сепаратистами, видела крах Республики и зарождение Империи, и даже на смертной одре продолжала верить, что, несмотря на то что Энакин превратился в Дарта Вейдера, в нем все равно осталось что‑то хорошее.
Кто сыграл Одна из лучших актрис своего поколения — Натали Портман, которая прокляла эту роль, потому что после нее девушку перестали воспринимать всерьез. Чтобы восстановить репутацию, Натали, например, пришлось постричься налысо в «V значит «вендетта».
Особенности образа Важнейшая героиня трилогии «Звездных войн» 2000-х — в «Скрытой угрозе» у нее, кстати, есть двойник Сабе, которую играет феноменально похожая на Портман Кира Найтли. Падме не из барышень робкого десятка: она прекрасно может постоять сама за себя, что блистательно доказала в Битве на Джеонозисе. Меньше всего этой героини в «Мести ситхов»: весь фильм она переживает (небеспочвенно) за мужа, который переметнулся на Темную сторону Силы. Родив детей, Падме умирает, просто потеряв волю к жизни. Ее смерть задает всей этой истории нотки античной трагедии.
Асока Тано
Кто такая Девушка-джедай, падаван Энакина Скайуокера, впервые появившаяся в анимационном сериале «Войны клонов», а затем и в его лайв-экшн-сиквеле. Была изгнана из Ордена джедаев по ложному обвинению, благодаря Энакину сумела восстановить свое честное имя — но в Орден так и не вернулась.
Кто сыграл Асоку озвучила американская актриса и певица Эшли Экштейн, а в игровом сериале сыграла Росарио Доусон.
Особенности образа Асока по наущению мастера Йоды набилась в падаваны к Энакину, когда Скайуокер вместе с Оби-Ваном Кеноби спасал сына Джаббы Хатта, — впоследствии девушка (резкая, а временами и жестокая) пережила с этими двумя множество приключений. Вообще, Асока была придумана Джорджем Лукасом, чтобы показать эволюцию Энакина: как он из недисциплинированного падавана из «Атаки клонов» превращается в более ответственного джедая в «Мести ситхов» — ответственным его как раз делает обучение Асоки. Помимо этого девушка поспособствовала тому, чтобы Скайуокер пересмотрел свои отношения с наставником — Оби-Ваном Кеноби. Асока также появилась в анимационном сериале «Звездные войны: Повстанцы», где спасла команду повстанческого корабля «Призрак».
Рей
Кто такая Мусорщица по роду занятия, пилот по призванию (отремонтировала «Тысячелетнего сокола» так, что даже Хан Соло ахнул). Была брошена родителями на планете Джакку в возрасте пяти лет, где и проживала в разбитом шагоходе AT-AT пока не повстречала дроида-астромеханика BB-8 и доброго штурмовика Финна.
Кто сыграл Малоизвестная британская актриса Дейзи Ридли, которая до этого в основном снималась на ТВ. Это сыграло ей на руку: как и Лукас в свое время, режиссер «Пробуждения Силы» Джей Джей Абрамс хотел видеть на главных ролях нерастиражированных актеров. Примечательно, что до этого Ридли никогда не была фанаткой «Звездных войн».
Особенности образа Главная героиня новой сиквельной кинотрилогии «Звездных войн», и этим все сказано. Владеет Силой и умеет пользоваться ей, несмотря на отсутствие обучения. Собственно, многим фанатам именно это и не понравилось: Рей, несмотря на полное отсутствие джедайской подготовки, смогла нанести поражение злодею Кайло Рену в бою на световых мечах. Но в ее защиту можно привести два простых аргумента: во-первых, на тот момент Рен был довольно серьезно ранен Чубаккой; во-вторых, Кайло Рен довольно посредственно фехтует — его учил Люк Скайуокер, а самого Люка никто так и не научил сражаться на световых мечах, потому что все джедаи к тому времени уже погибли. Помимо этого, у Рей, как и у Кайло Рена, тоже есть способность к телекинезу, но в отличие от сына Хана Соло она не использует ее в злых целях и вообще, несмотря на то что Темная сторона Силы нашептывает ей убить противника, девушка стойко и уверенно сопротивляется ей.
Джин Эрсо
Кто такая Дочь ученых Галена и Лайры Эрсо, разлученная с родителями и ставшая преступницей. Однако впоследствии Джин примкнула к Альянсу повстанцев, получила звание сержанта и отряд самоубийц в подчинение, который должен был выкрасть чертежи «Звезды смерти», чтобы Дарт Вейдер забеспокоился, а повстанцы победили в Битве при Явине.
Кто сыграл Восходящая звезда мирового кинематографа Фелисити Джонс, номинировавшаяся на «Оскар» за роль жены Стивена Хокинга во «Вселенной Стивена Хокинга».
Особенности образа В отличие от героинь мультсериала «Звездные войны: Повстанцы», где зеленая девочка-пилот Гера и девочка Сабин Врен сражаются примерно в то же время, Джин в «Изгое-один» играет роль первой скрипки: она возглавляет команду, похожую на экипаж «Светлячка». Джин вторая после Рей главная героиня во вселенной «Звездных войн», а это возвещает только об одном: в «Star Wars» победили девочки.