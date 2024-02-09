«Властелины воздуха» и еще 6 впечатляющих фильмов о летчиках, которые вы могли не видеть

А что, если лучшие фильмы о войне были сняты во время этой самой войны? Этот вопрос звучит не так абсурдно, если вспомнить шедевры Пауэлла и Прессбургера, за шесть лет Второй мировой умудрившихся снять шесть военных картин — от кинокомикса «Жизнь и смерть полковника Блимпа» до взрослой сказки «Лестница в небо» (производство последней стартовало 2 сентября 1945 года — в день капитуляции Японии). Несмотря на легкомысленный фантастический жанр и ненатуральные павильонные съемки, не будет преувеличением сказать, что в открывающей сцене фильма, где военный летчик (Дэвид Нивен) падает на горящем самолете с мертвым товарищем под боком и успевает пофлиртовать с диспетчеркой, — в одной этой сцене больше мужества, ужаса и романтики, чем в девяти часах современных «Властелинов воздуха» .