8 лучших мини-сериалов 2023 года: выбор Василия Говердовского

Над хоррормейкером Майком Флэнаганом принято подтрунивать, что он просто Стивен Кинг на минималках, но его хулители обычно упускают из виду тот факт, что Флэнаган вдумчивее и эффектнее всех сегодня работает с темой смерти. В его сериале «Падение дома Ашеров», остроумно смешавшем «Наследников» с произведениями Эдгара Аллана По, перевернута вверх тормашками привычная структура ужастиков. Мы с самого начала знаем, что главные герои умрут, а затем наблюдаем, как они приходят к судьбе, от которой не спасут ни деньги, ни статус. Обычно эмпатичный Флэнаган тут безжалостен к своим неприятным персонажам, но фатализм «Ашеров» идет дальше простого удовлетворения от злоключений плохих богачей. Это избыточный, написанный широкими мазками сериал (сам Флэнаган сравнивает его с джалло), который парадоксальным образом приходит от кэмпа к пронзительной торжественности высокой трагедии. Что смерть говорит нашему желанию ее обмануть? Никогда.