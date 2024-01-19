8 лучших мини-сериалов 2023 года: выбор Василия Говердовского

«Грызня»
Официально лучший мини-сериал года, если судить по наградам на престижных премиях: у него на полке три «Золотых глобуса» и аж восемь «Эмми». «Грызня» шоураннера Ли Сон Чжина начинается с дорожного инцидента и затем развивается, словно автокатастрофа в замедленной съемке. Дурацкий случай вытаскивает из двух главных героев — неудачливого подрядчика (Стивен Ен) и неудовлетворенной жизнью бизнесвуман (Али Вонг) — всю накопившуюся злость, которую им прежде удавалось скрывать и подавлять. В результате из сериала получилось не только эффектное исследование темы гнева, но и высказывание о том, как капитализм дегуманизирует нас. Да и еще в увлекательной обертке триллера с отличными актерскими работами — уж Ен и Вонг точно заслужили все премии мира.
Смотреть
на Netflix (недоступен в России)
«Замкнутый круг»
Еще по фильму «Без резких движений» было понятно, что режиссура Стивена Содерберга, сценарий Эда Соломона и нуар — абсолютно убийственное сочетание. И последняя совместная работа Содерберга и Соломона отличное тому подтверждение. «Замкнутый круг» не тот сериал, который комфортно смотреть, параллельно листая соцсети, — по всей видимости, именно с этим связаны низкие зрительские баллы (6,3 на IMDb и 6.0 на Кинопоиске). Плотный, резко бросающий в эпицентр событий сценарий Соломона требует внимания, и если вы готовы отложить ради сериала телефон на шесть часов, то вам откроется щедрый на удовольствия триллер с отличными артистами и выразительной режиссурой Содерберга.
Смотреть
на Max (недоступен в России)
«Континенталь»
«Континенталь» — это эксперимент. Мини-сериал во вселенной «Джона Уика» попытался ответить на вопрос, что останется от франшизы, если извлечь оттуда ее ключевой элемент — заглавного героя в исполнении Киану Ривза. Судя по смешанной реакции критиков и зрителей на сериал, уникальная харизма артиста и его бесстрашие перед сложными экшн-сценами — слишком важная подпорка «Джона Уика», чтобы ее можно было безболезненно убрать. Однако даже хейтеры согласятся, что это не тот случай, когда сериал сделан спустя рукава. Авторы «Континенталя» высоко целились, пытаясь сделать стильный ансамблевый экшн-сериал, и даже если у них не все вышло гладко, тут достаточно классных вещей, чтобы ценители боевиков не ушли голодными.
Смотреть
на Peacock и Amazon Prime Video (недоступны в России)
«Маленький огонек»
Вообще-то при упоминании Анны Франк принято делать скорбное лицо, и тем удивительнее, чего удалось добиться сценаристам «Анатомии страсти» Тони Фелану и Джоан Рейтер в «Маленьком огоньке». Мини-сериал о том, как австрийская голландка Мип Гис (Бел Паули) два года укрывала семью евреев Франк от нацистских оккупантов, совсем не отворачивается от жестокости реальной истории. Но вместе с тем Фелан и Рейтер сделали на удивление милый и местами очень смешной сериал, который напоминает не только о горечи трагедии, но и о радостях жизни, которые светят маленькими огоньками посреди любой тьмы. Отдельная удача — непоседливая, решительная и забавная экранная Мип (чудесная работа Паули), своей живостью напоминающая «Удивительную миссис Мейзел», как если бы той пришлось стать героиней Сопротивления.
Смотреть
на Disney+ и Hulu (недоступны в России)
«Миссис Дэвис»
«Миссис Дэвис» не должна была выстрелить. Фантастический сериал про монахиню? Которая стремится уничтожить могущественный искусственный интеллект? И поэтому отправляется на поиски святого Грааля? И это комедия про технологии, веру, судьбу и отношения родителей и детей? Как, черт подери, это должно сочетаться? И, тем не менее, у создателей сериала Деймона Линделофа и Тары Эрнандес все получилось. «Миссис Дэвис» слишком, слишком причудлива, чтобы заслужить широкую признательность, но, с другой стороны, именно поэтому и обречена на культовую славу. И смотреть ее — сплошное удовольствие. Да, авторы берутся за тяжелые темы, но обаятельный актерский состав, энергичный сценарий и яркий визуал превращают потенциально скучное бу-бу-бу в захватывающее приключение.
Смотреть
на Peacock (недоступен в России)
«Падение дома Ашеров»
Над хоррормейкером Майком Флэнаганом принято подтрунивать, что он просто Стивен Кинг на минималках, но его хулители обычно упускают из виду тот факт, что Флэнаган вдумчивее и эффектнее всех сегодня работает с темой смерти. В его сериале «Падение дома Ашеров», остроумно смешавшем «Наследников» с произведениями Эдгара Аллана По, перевернута вверх тормашками привычная структура ужастиков. Мы с самого начала знаем, что главные герои умрут, а затем наблюдаем, как они приходят к судьбе, от которой не спасут ни деньги, ни статус. Обычно эмпатичный Флэнаган тут безжалостен к своим неприятным персонажам, но фатализм «Ашеров» идет дальше простого удовлетворения от злоключений плохих богачей. Это избыточный, написанный широкими мазками сериал (сам Флэнаган сравнивает его с джалло), который парадоксальным образом приходит от кэмпа к пронзительной торжественности высокой трагедии. Что смерть говорит нашему желанию ее обмануть? Никогда.
Смотреть
на Netflix (недоступен в России)
«Плутон»
Аниме-сериал «Плутон» связан с именами сразу двух легендарных мангак в истории — Осаму Тэдзуки, создателем эпохального «Могучего атома» (он же «Астробой»), и Наоки Урасавы, которого Пон Чжун Хо как‑то назвал «величайшим рассказчиком нашей эпохи». В нулевых Урасава взял одну из арок «Могучего атома» и перепридумал детский сёнэн Тэдзуки в мрачную детективную фантастику. А в 2023 году Netflix выделил серьезный бюджет, чтобы экранизировать «Плутон» целиком. Именно поэтому адаптация может похвастаться непривычной для аниме продолжительностью серий — все восемь эпизодов идут по часу.
Это очень взрослый сериал в самом правильном смысле этого слова: не благодаря крови и обнаженке (их тут просто нет), а из‑за размеренности, вдумчивости и серьезности затрагиваемых тем. Помимо обязательного для фантастики о роботах вопроса «снятся ли андроидам электроовцы», «Плутон» вышел еще и мощным антивоенным высказыванием — печальным и без четких ответов, но с толикой надежды.
Смотреть
на Netflix (недоступен в России)
«Телемаркетологи»
Два друга, Сэм Липман-Стерн и Патрик Песпас, работали вместе телемаркетологами и выклянчивали по телефону деньги на благотворительность в помощь полицейским профсоюзам. В какой‑то момент они поняли, что участвуют в грандиозном скаме размером в сотни миллионов долларов, и решили разоблачить всю индустрию с помощью этой трехсерийной документалки, спродюсированной братьями Сафди, Дэвидом Гордоном Грином и Дэнни МакБрайдом.
Расследование в «Телемаркетологах» действительно занятное (просто дождитесь, когда дело дойдет до искусственного интеллекта), но любопытнее всего в нем то, как авторы сами подсвечивают то, что они не профессиональные расследователи, а обыкновенные аутсайдеры, одновременно смешные и трогательные в своей нелепости. Особенно хорош в этом плане Песпаc — обаятельный героинщик с проснувшейся совестью. История его дружбы с Липманом-Стерном и их совместный крестовый поход — готовый материал для отличной трагикомедии, и я буду очень удивлен, если прямо сейчас Сет Роген не расталкивает локтями конкурентов, чтобы сыграть Песпаса.
Смотреть
на Max (недоступен в России)