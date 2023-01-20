10 лучших мини-сериалов 2022 года, которые можно посмотреть за выходные

Пожалуй, сериальный формат — это слишком для камерной истории, большую часть времени запертой в злосчастном подвале. Но в пользу «Пациента» говорят как минимум две вещи: отличный актерский дуэт Стива Карелла и Донала Глисона и крепкий сценарий от создателей сериала «Американцы» Джоэла Филдса и Джо Вайсберга. В этом году не было недостатка в сериалах о маньяках, и поэтому самая интересная часть «Пациента» — не исследование глубин трансгрессивности, а то, как реагирует простой человек, оказавшись на цепи у маньяка. Подстроиться под своего мучителя? Или же попробовать бороться с ним? А что, если от твоих действий зависят жизни других людей? У «Пациента» есть ответы на эти вопросы — тяжелые, но убедительные.