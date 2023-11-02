10 фильмов, ради которых стоит сходить в кино в ноябре

Но жизнь-то одна, поэтому из всего корейского изобилия выделим неочевидный, но во многом самый привлекательный вариант. «Наследник», целиком состоящий из пушек, драчек и погонь, смотрится то ли как «Джон Уик» на максималках (менее правдоподобный и одновременно менее пластиковый), то ли как самая сумасшедшая серия «Наследников» в истории (расклад такой: бастард магната пытается выбить из отца деньги на операцию матери). Да, это хит не Канн, а топовейших хоррор-фестивалей в Ситжесе и Монреале, но ведь именно там отборщики лучше всех знают толк в жанровых развлечениях.