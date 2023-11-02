10 фильмов, ради которых стоит сходить в кино в ноябре

«Дочь болотного царя»
С 2 ноября
Мрачная девушка из глубинки (героиня «Звездных войн» Дейзи Ридли) сражается в лесу и на болоте со сбежавшим из тюрьмы отцом (злодей из «Звездных войн» Бен Менделсон) — много лет назад тот похитил ее мать, а родившуюся в неволе героиню еще в детстве забил ритуальными наколками. В сражении в ход идут ловушки и стрельба исподтишка — Дейзи Ридли играет то ли Рэмбо, то ли Кевина МакКаллистера.
Это не тру-крайм и не оригинальный киношный сценарий, а экранизация бестселлера, то есть та категория кино, в которой еще осталась подлинная романтичность. Кто бы из нас не хотел оказаться на месте красивой дикарки, храбро отбивающейся от отца-абьюзера в исполнении самого харизматичного злодейского артиста современности? Голливудский хитмейкер средней руки Нил Бергер ранее на аналогичном околофэнтезийном материале для мальчиков поставил «Области тьмы», а для девочек — «Дивергент». «Дочь болотного царя», чем черт не шутит, имеет все шансы оказаться интересной и мальчикам, и девочкам.
«Как заниматься сексом»
С 9 ноября
«Отвязные каникулы» по-зумерски и по-европейски: вместо великой и ужасной Флориды скромный греческий Крит, вместо голливудского криминального сюжета — живые разговоры о сексуальном согласии, вместо поэтики самых грустных дабстеп-клипов — старый добрый британский реализм кухонной раковины.
«Как заниматься сексом» — режиссерский дебют англичанки Молли Мэннинг Уокер, завоевавший главный приз секции «Особый взгляд» Канн-2023. То есть полный аналог прошлогоднего хита «Солнце мое» — еще одной душераздирающей хроники пляжного отдыха от британской дебютантки из каннской программы. Пожалейте нас, англичанки-реалистки, ведь наши сердца не выдержат ежегодного крошения на тысячу осколков!
«Наследник»
С 9 ноября
Корейских фестивальных триллеров в ноябрьском прокате будет много: и высококонцептуальный фильм-катастрофа про провалившуюся в ад панельку («Обрушение», программа Локарно-2021), и неторопливый нуар про смерть стажерки из кол-центра («Следующая жертва» из Канн-2022), и остросюжетная сатира на киноиндустрию (каннская премьера «В паутине» Ким Чжи Уна, недавно разочаровавшего нас своим сериалом).
Но жизнь-то одна, поэтому из всего корейского изобилия выделим неочевидный, но во многом самый привлекательный вариант. «Наследник», целиком состоящий из пушек, драчек и погонь, смотрится то ли как «Джон Уик» на максималках (менее правдоподобный и одновременно менее пластиковый), то ли как самая сумасшедшая серия «Наследников» в истории (расклад такой: бастард магната пытается выбить из отца деньги на операцию матери). Да, это хит не Канн, а топовейших хоррор-фестивалей в Ситжесе и Монреале, но ведь именно там отборщики лучше всех знают толк в жанровых развлечениях.
«Одержимые злом»
С 9 ноября
Хорроров в кино много не бывает — особенно холодными ноябрьскими вечерами. Прокатчики хорошо это понимают и продолжают исправно импортировать хиты из обоймы жанровых фестивалей и топов Rotten Tomatoes. Среди них испанский ужастик в жанре «злые дети» «Пусть все горит» (приз за лучший фильм на бразильском Fantaspoa, рейтинг кинокритиков 100%), британское инди про бандитов и зловещий хутор «Костяной домик» (тоже 100% положительных рецензий), американская фантазия на тему локдауна «Астрал. Сомния» (в резюме фильма мировой фестивальный тур и опять же блестящая критика).
Но все-таки если выбирать один-единственный хоррор из категории «маст» в этом месяце, то это будет аргентинская картина «Одержимые злом» с вайбами «Вопля» про двух братьев, борющихся с сатаной в глубинке. Этот фильм не просто покорил критиков и фестивали, а уже имеет вполне заметный хайп в интернете среди рядовых хоррор-гиков.
«Книга решений»
С 16 ноября
Легенда метамодернистского кино нулевых Мишель Гондри («Оскар» за «Вечное сияние чистого разума») переживает острый творческий кризис в прямом эфире и на большом экране. Герой его нового фильма «Книга решений» — режиссер, который не в силах закончить фильм, а потому обречен срываться на близких и коллегах. Решить все проблемы призван ряд остроумных изобретений (дедушка Гондри в реальной жизни изобрел синтезатор): среди них заглавная «книга решений» (блокнот с идеями по решению мировых конфликтов) и «монтажмобиль» (минивэн с рулем и клаксоном, режущими пленку).
Может показаться, что карьера Гондри в упадке, ведь его предыдущий полный метр вышел аж восемь лет назад. Однако тут важно сделать следующее уточнение: страсть клипмейкера и рекламщика Гондри к мелочевке и ерунде попросту оказалась несовместима с голливудским представлением об успешной карьере. За эти восемь лет он сделал чудесный душераздирающий сериал с Джимом Кэрри, собственноручно нарисовал мультик про визит в альма-матер и придумал новую технику анимации разводами на стенке душевой кабины для клипа The White Stripes. В общем, времени зря не терял и сохранял форму.
И эта его творческая форма практически гарантирует, что даже фильм в скучном жанре «автор в творческом кризисе» под его управлением будет развлекательным аттракционом: ведь Гондри не может удержаться от того, чтобы визуальные изюминки, секундные гэги и глупые шутки всунуть в каждую трещинку и щелку фильма.
«Шпион на всю голову»
С 16 ноября
Развлечение не для слабонервных. За пять лет вынужденного отпуска актер и, предположительно, серийный харассер Кевин Спейси из легендарного исполнителя злодейских ролей сам превратился в натурального персонажа хоррора. За эти годы он успел записать пачку маньячных ютуб-видео с завуалированными угрозами, стать свидетелем массовой гибели своих обвинителей при разной степени подозрительности обстоятельствах и, без негатива, заметно обрюзгнуть.
Теперь даже то обстоятельство, что на большой экран артист возвращается в кринжовой черной комедии в жанре «дедуля-киллер на пенсии берется за старое» не способен затмить тот факт, что перед нами хоррор-кино с самым зловещим и потусторонним перформансом по центру. Мастерство не пропьешь!
«Ниша»
С 16 ноября
Отечественных фестивальных хитов в прокате тоже будет много: и ванильный сайфай про слышащую голоса инопланетян кондитершу («Чувства Анны» Анны Меликян), и современная языческая сказка про четыре поколения женщин («Привет, мама» из программы феста в Сан-Себастьяне), и размашистое любовное письмо Финчеру и Пону от Романа Волобуева и Алисы Хазановой («Белый список»).
Жизнь у нас все еще одна, поэтому выделим здесь фильм «Ниша» — второй после «Отпуска в октябре» образец кино в жанре застойной линчианы или, как его называет Евгений Ткачев, «коврового майндфака». Грузчик бросает работу ради увлечения экстрасенсорикой и в какой‑то момент умудряется материализовать ковровую моль из воздуха. Восторженные критики, посмотревшие картину (на фестивале «Зеркало» кино получило официальный «Приз независимых телеграм-каналов»), обещают, что дальше все только страньше и страньше.
«Брат-3»
С 23 ноября
А теперь кое‑что совершенно иное — неофициальный сиквел то ли балабановского, то ли китановского «Брата» с Эриком Робертсом в роли русского мента и рэпером Птахой в роли бандита. Но не спешите рвать и метать из‑за того, что кто‑то покусился-де на святое.
Во-первых, отечественная традиция провокационных неофициальных сиквелов поистине славна. Тут можно вспомнить и фильм «Трактористы-2» по сценарию Ренаты Литвиновой, выстебывавший советских «Трактористов». И «Зеленый слоник-2», где Владимир Епифанцев встречал постироничных стримеров.
А во-вторых, внутри «Брат-3» совсем не похож на трэш-боевик или бесстыдное эксплуатационное кино. Вместо этого Валерий Переверзев, судя по всему, снял то ли постмодернистское эссе, воспевающее любимый город Тамбов (как Теренс Дэвис, воспевший Ливерпуль, или Гай Маддин, снявший «Мой Виннипег»), то ли набор шифрованных контркультурных скетчей образца «Даун Хауса» по мотивам «Идиота» Достоевского. А еще можно сказать, что перед нами образец, опять же, «коврового майндфака» в духе «Сказки для старых» Романа Михайлова. Как бы то ни было, звучит все это крайне любопытно и никакой агрессии не вызывает.
«Дворец»
С 23 ноября
Самая токсичная кинопремьера месяца. Легендарный мизантроп Роман Полански, окончательно изгнанный из приличного общества, снял, кхм, новогоднюю комедию. На исходе 1999 года в роскошном швейцарском отеле собираются русские олигархи (среди них Александр Петров), стареющие порнозвезды, пластические хирурги, банкиры, магнаты и аристократы, чтобы под бой курантов (буквально, ведь по телевизору показывают легендарное обращение Ельцина) пуститься во все тяжкие — в программе праздника сломанные носы, собачьи какашки, компьютерный пингвин, бесхозные миллионы и смерть во время секса. Кастинг у Поланского гротескный под стать грубым гэгам: чего только стоят Микки Рурк в мерзком парике и «монтипайтон» Джон Клиз, ныне и в жизни сросшийся с образом ходящей карикатуры на злобного бумера.
После венецианской премьеры фильм получил антирекордный для карьеры Поланского рейтинг кинокритиков в 0%, но назвать провалом кино язык не поворачивается. Ведь, судя по всему, ровно такую цель режиссер тут и преследовал, и увидеть его гигантскую фигу на большом экране непременно хочется воочию.
«Немая ярость»
С 30 ноября
Камбэк, который мы не заслужили: легенда гонконгского боевика Джон Ву возвращается в Голливуд после 20 лет отсутствия, чтобы показать соплякам, как надо снимать безудержное батино кино. В частности, в «Немой ярости» он доводит до предела формулу «Джона Уика»: диалоги здесь не просто минималистичные, их нет вовсе. Главный герой (Юэль Киннаман) после нападения бандитов лишается голоса и вынужден мстить за маленького сына, вооружившись не только пушками, но и немой экспрессией Бастера Китона. Больше, в общем-то, ничего знать не надо: лучшего подарка киноманам под Рождество (а план «убить их всех» герой вносит в календарь именно на Сочельник) не придумать.