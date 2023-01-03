Кинопремия «Сезар» запретила посещать церемонию обвиненным в сексуализированном насилии

Французская национальная кинопремия «Сезар» запретила посещать церемонию вручения наград всем людям, находящимся под следствием по обвинениям в сексуализированном насилии. Об этом сообщает телеканал France24.
Кроме того, если обвиняемому присуждается награда, то и его представитель не сможет выступить от его имени. Киноакадемия Франции заявила, что решение было принято «из уважения к жертвам», даже если они «являются предполагаемыми».
Как передает французский канал, организаторы премии опасались протестов из‑за присутствия в списке номинантов посвященной молодым актерам секции «Academy Revelations» 25-летнего Софиана Беннасера. В отношении него полиция расследует сразу два дела: об изнасиловании и о насилии в отношении партнера.
Сам Беннасер обвинения отрицает. Из перечня номинированных на награду он был вычеркнут, хотя и считался фаворитом благодаря роли в ленте Валерии Бруни-Тедески «Вечно молодые» (в оригинале — «Les Amandiers») о жизни студентов парижской театральной школы в конце 1980-х.
В 2020 году «Сезар» оказался в центре скандала после того, как награда в категории «Лучший режиссер» досталась Роману Поланскому за фильм «Офицер и шпион». Ряд гостей вечера 2020 года покинул зал в знак протеста против вручения приза.
За несколько месяцев до церемонии в насилии его обвинила актриса Валентина Моннье. Кроме того, в 1978-м он покинул США, где его признали виновным в сексуальной связи с 13-летней девочкой.
В 2023 году вручение премии «Сезар» намечено на 24 февраля — церемония станет 48-й по счету.