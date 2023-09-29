Два года без секса: чем закончился сериал «Сексуальное просвещение»?

Другой секрет «Сексуального просвещения» в том, что он никогда не был сериалом только про секс . В первую очередь это всегда была история про контакт. Все персонажи сериала стремятся к нему — в отношениях с друзьями, родителями или возлюбленными. Секс — лишь капля в море этих социальных практик. Лишь одна из форм связи между людьми — важная, но не ценная сама по себе. Недаром попытки Отиса и Мэйв в четвертом сезоне, наконец, заняться сексом увенчиваются успехом лишь после того, как они приходят к пониманию себя и друг друга.