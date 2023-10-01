«1993»: как режиссер «Географ глобус пропил» пугает нас «лихими девяностыми»?

Понятно, что у каждого свое отношение к этой непростой эпохе (мне, например, просто в силу возраста, гораздо ближе оптика подростков из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», в котором турбулентное время увидено через «розовые очки» юных миллениалов), однако, может, всем уже пора примириться с девяностыми? Человеческой памяти свойственно приукрашивать детали и ужасы, а рассказы про время, в которое «убивали людей и все бегали абсолютно голые», в российском кино уже похожи не на реконструкцию эпохи, а на сказку или былину, что, кстати, не без остроумия было обыграно в новом сериале «Лада Голд» с ее золотыми «жигули», богатырями-милиционерами и разбойниками в кожанках.