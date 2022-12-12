Два новогодних хоррор-боевика: «Жестокая ночь» Вирколы и «Кровавое Рождество» Бегоса

Лучший отрезок в «Кровавом Рождестве» — первые полчаса, пока мамблкорАмериканское разговорное инди-кино. еще не превратился в мамблгорХоррор-ответвление мамблкора.. Пока герои просто ходят и болтают о том о сем, но больше всего об искусстве, музыке и, конечно же, о фильмах ужасов. Тори (альтер эго режиссера?) высказывает одно непопулярное мнение за другим: например, то, что «Чужой: Завет» лучше оригинального «Чужого» (ну нет) и что второе «Кладбище домашних животных» круче первого (о да!). В эти умопомрачительные минуты предрождественского флирта Бегос находится на пике режиссерской формы. Он невероятно расслаблен. Видно, что ему есть что сказать. Жаль только, что этот разговор по душам, заканчивающийся длинной сценой куннилингуса, не длится бесконечно. Бегос не Линклейтер, он понимает, что толпа жаждет не бесед, а крови — и, будьте уверены, режиссер на нее не поскупится.