Российские сериалы в сети: хоррор в ночнушках, серийные убийцы, возвращение декабристов

Эрнсту и Максимову не привыкать выпускать многосерийные версии своих блокбастеров, и в теории сериальный «Союз спасения» мог исправить недочеты полнометражного фильма: внятнее рассказать историю, ярче продемонстрировать характеры, подробнее показать мировоззрения декабристов, в конце концов, чтобы они не выглядели совсем уж идиотами. Но не тут-то было! Нововведения «Времени гнева» не качественные, а количественные: грубо говоря, если раньше было пятьдесят мужиков в форме, то теперь их целых сто (и кино еще больше стало похоже на фестиваль реконструкторов). Лишние шесть часов хронометража совсем не прибавили «Союзу спасения» интересной драматургии, потому что авторы все так же срезают острые углы на пути к абсолютно беспомощному центризму . Окей, вы не хотели занимать сторону и пожелали остаться над схваткой. Однако страх четко проговорить претензии декабристов к власти и причины, почему она вцепилась в престол, лишает ключевой конфликт сериала какого‑либо веса. Даже потенциально острые моменты вроде попыток зло огрызнуться на царя и его свиту в седьмом эпизоде тонут в серости этого болота. Все, что остается после просмотра сериала, — бесконечное эхо от хруста французской булки и мудрость, почерпнутая авторами из мультфильмов о коте Леопольде.