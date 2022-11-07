Российские сериалы в сети: хоррор в ночнушках, серийные убийцы, возвращение декабристов

«Пансион»
Начало XX века, в изолированный женский пансион на острове прибывает новая воспитанница — эмансипированная и целеустремленная Полина (Стася Милославская). Что такой девушке делать в заведении, где женщин превращают в образцовых жен? Что недоговаривает властная наставница пансиона (Виктория Толстоганова)? Почему остальные девушки ведут себя по меньшей мере странно? И что в этом женском царстве забыл Дмитрий Чеботарев в роли местного работника?
Надо отдать должное упорству Святослава Подгаевского («Пиковая дама: Черный обряд», «Невеста», «Пищеблок»), продолжающего окучивать жанр хоррора на русской почве, несмотря на традиционно кислый прием его работ у критиков и зрителей. «Пансион» явно не переубедит хейтеров автора — для этого у мини-сериала слишком хилый саспенс и совсем сырой сценарий. Подгаевский попытался сделать жутковатую сказку о том, к чему приводит подавление женщин, но для этого в ней маловато глубины и многовато эротической объективации актрис. Впрочем, совру, если скажу, что не получил от «Пансиона» удовольствие. Операторка Даша Графова и художница-постановщица Злата Калмина создали из явно небогатых средств зачаровывающий вайб готической мелодрамы в ночнушках. Любителям подобной эстетики скорее всего понравится.
В.Г.
«Союз спасения. Время гнева»
Ну, вы знаете эту историю. Российские офицеры после победы над Наполеоном поверили в свои силы, решили с помощью восстания побороть феодализм, но в холодном декабре 1825 года проиграли Николаю I. Много лет спустя продюсеры Константин Эрнст и Анатолий Максимов под впечатлением от протестов на Болотной площади сняли новогодний блокбастер о декабристах. Фильм провалился в прокате, удостоился лучшего обзора от BadComedian, а экс-кинокритик «Афиши» Станислав Зельвенский написал про него: «Беда этого фильма не в том, что он охранительский и антинародный, а в том, что он никакой».
Эрнсту и Максимову не привыкать выпускать многосерийные версии своих блокбастеров, и в теории сериальный «Союз спасения» мог исправить недочеты полнометражного фильма: внятнее рассказать историю, ярче продемонстрировать характеры, подробнее показать мировоззрения декабристов, в конце концов, чтобы они не выглядели совсем уж идиотами. Но не тут-то было! Нововведения «Времени гнева» не качественные, а количественные: грубо говоря, если раньше было пятьдесят мужиков в форме, то теперь их целых сто (и кино еще больше стало похоже на фестиваль реконструкторов). Лишние шесть часов хронометража совсем не прибавили «Союзу спасения» интересной драматургии, потому что авторы все так же срезают острые углы на пути к абсолютно беспомощному центризму. Окей, вы не хотели занимать сторону и пожелали остаться над схваткой. Однако страх четко проговорить претензии декабристов к власти и причины, почему она вцепилась в престол, лишает ключевой конфликт сериала какого‑либо веса. Даже потенциально острые моменты вроде попыток зло огрызнуться на царя и его свиту в седьмом эпизоде тонут в серости этого болота. Все, что остается после просмотра сериала, — бесконечное эхо от хруста французской булки и мудрость, почерпнутая авторами из мультфильмов о коте Леопольде.
В.Г.
«Переговорщик»
Александр Максимов (Кирилл Пирогов из второго «Брата») работает на тревожной телефонной линии, но так было не всегда: раньше он был первоклассным переговорщиком, однако гибель дочери в теракте подкосила его. Тогда злоумышленник не был пойман, а теперь он как будто бы вернулся и хочет снова сыграть с Максимовым в кошки-мышки. Главный козырь сериала — Пирогов, бархатный голос которого способен расположить к себе не только зрителей, но и грабителей в банке. С саспенсом (по крайней мере в пилоте) в «Переговорщике» все в порядке. Однако схематичный сценарий Олега Маловичко, злоупотребляющего голливудскими тропами, и деревянная режиссура Нурбека Эгена («Шерлок в России») не дают этой симпатичной жанровой работе перерасти во что‑то большее. Даже когда она из триллера начинает превращаться в семейную драму.
Е.Т.
«Секреты семейной жизни», 2-й сезон
В прошлом сезоне сотрудники рекламного агентства Никита (Петр Скворцов) и Полина (Алена Михайлова) нашли неожиданную скрепу для своего разваливающегося брака — убийства. Пара начала убивать зарвавшихся блогеров и стала знаменитой в сети под прозвищем Санитайзеры. В итоге супругов поймал следователь Иванов (Федор Лавров)… чтобы шантажом заставить работать на себя. Санитайзеры должны продолжить начатое, а Иванов будет делать себе имя на громком расследовании. Во всяком случае, пока ему это выгодно.
«Секреты семейной жизни» стартовали одновременно с запуском стриминга Kion и сразу зарекомендовали себя одним из самых необычных и занятных сериалов видеосервиса. Второй сезон ничего в этом раскладе не меняет — это все та же бодрая черная комедия об очень токсичных отношениях. Как и раньше, кровавые убийства и неожиданные сюжетные повороты — яркий фон для разговора об абьюзе, изменах и созависимости. Второй сезон, судя по первой половине, не прыгает выше головы, но и планку не роняет — что тоже большое достижение.
В.Г.
«Право на свободу»
Программист Антон (Илья Малаков) уже почти улетел на Кипр ради новой работы, однако планы кардинально меняются, когда исчезает его мать. След приводит парня в Краснодар, где он узнает о существовании «нищенской мафии», которая крадет людей в рабство и заставляет просить милостыню. Волею случая Антон знакомится с членами антирабовладельческой организации «Либертас»: суровым Кириллом (Кирилл Кяро), нервной Викой (Варвара Феофанова) и раздолбаем Ильей (Олег Чугунов).
Слово «рабство» может казаться пережитком старины, но на деле счет людей, ежегодно попадающих в России в неволю, исчисляется десятками тысяч. Именно поэтому ругать «Право на свободу» так неловко. Авторы сериала взялись за важную тему, но отработали ее с ровно той вдохновенностью, чтобы и не стараться слишком сильно, и заказчика совсем уж не расстроить. В роли заказчика, к слову, — государственный Институт развития интернета, занимающийся в том числе «созданием и продвижением социально значимого интернет-контента». «Право на свободу» и вправду тянет на социально-значимый контент. Но в других аспектах особой значимости в нем не обнаружено: ни в телевизионной картинке, ни в вялом сценарии, который время от времени сбивается на информационный листок о том, что, например, людям с улицы лучше давать не деньги, а еду или одежду. Хм, спасибо, запишем. А вы точно сериал?
В.Г.