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Минкульт не выдал прокатное удостоверение сериалу «Монастырь» с Настей Ивлеевой
Юлия Онодэра
Сегодня в 17:58

Министерство культуры России отказалось выдать прокатное удостоверение сериалу «Монастырь», в котором главную роль исполнила телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева. Об этом сообщило агентство «Москва».

Ведомство заподозрило в кинопроекте оскорбление чувств верующих. После этого Минкульт запросил экспертную оценку у Русской православной церкви — и она подтвердила, что сериал нарушает правила выдачи прокатного удостоверения.

«В РПЦ отметили, что сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ — соответственно, формирует неверное представление о русском православии», — пояснили в министерстве.

Сериал «Монастырь» поставил режиссер Александр Молочников. Он рассказал о девушке, которая спасается от преследования в стенах монастыря. Помимо Ивлеевой, в шоу снялись Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова. Трейлер сериала можно посмотреть здесь.

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РПЦМинкультуры России
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Анастасия ИвлееваАлександр МолочниковФилипп ЯнковскийМария МироноваДжаник ФайзиевСветлана Иванова
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