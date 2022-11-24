Минкульт не выдал прокатное удостоверение сериалу «Монастырь» с Настей Ивлеевой

Министерство культуры России отказалось выдать прокатное удостоверение сериалу «Монастырь», в котором главную роль исполнила телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева. Об этом сообщило агентство «Москва».
Ведомство заподозрило в кинопроекте оскорбление чувств верующих. После этого Минкульт запросил экспертную оценку у Русской православной церкви — и она подтвердила, что сериал нарушает правила выдачи прокатного удостоверения.
«В РПЦ отметили, что сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ — соответственно, формирует неверное представление о русском православии», — пояснили в министерстве.
Сериал «Монастырь» поставил режиссер Александр Молочников. Он рассказал о девушке, которая спасается от преследования в стенах монастыря. Помимо Ивлеевой, в шоу снялись Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова. Трейлер сериала можно посмотреть здесь.