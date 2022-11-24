Минкульт не выдал прокатное удостоверение сериалу «Монастырь» с Настей Ивлеевой

Сериал «Монастырь» поставил режиссер Александр Молочников. Он рассказал о девушке, которая спасается от преследования в стенах монастыря. Помимо Ивлеевой, в шоу снялись Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова. Трейлер сериала можно посмотреть здесь.