Кантемир Балагов снимет свой первый англоязычный фильм «Butterfly Jam»

Действие картины, которая раньше называлась как «Моника», разворачивается в тесной общине кабардинских иммигрантов в Нью-Джерси. Сюжет затрагивает сложные отношения между отцом и сыном, в которых сын наделяет своего родителя качествами, которыми он на самом деле не обладает.

«Я работал с Александром над „Дылдой“, и это невероятно — то, как он относится к режиссерам. Он отлично знает, что для авторов важна свобода творчества. Команда, с которой я работаю — это команда мечты. Я рад и чувствую, что благословлен — и не могу дождаться момента, когда смогу поделиться этой историей со зрителями», — отметил Балагов.