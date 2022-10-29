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Кантемир Балагов снимет свой первый англоязычный фильм «Butterfly Jam»
Дарья Мельникова
Сегодня в 13:00

Режиссер Кантемир Балагов снимет свой первый фильм на английском языке под названием «Butterfly Jam». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Действие картины, которая раньше называлась как «Моника», разворачивается в тесной общине кабардинских иммигрантов в Нью-Джерси. Сюжет затрагивает сложные отношения между отцом и сыном, в которых сын наделяет своего родителя качествами, которыми он на самом деле не обладает.

«Butterfly Jam» спродюсируют Ларс Кнудсен и Ари Астер («Солнцестояние»), а также Александр Роднянский* («Разжимая кулаки»).

«Я работал с Александром над „Дылдой“, и это невероятно — то, как он относится к режиссерам. Он отлично знает, что для авторов важна свобода творчества. Команда, с которой я работаю — это команда мечты. Я рад и чувствую, что благословлен — и не могу дождаться момента, когда смогу поделиться этой историей со зрителями», — отметил Балагов.

*Признан иноагентом.

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Кантемир Балагов
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