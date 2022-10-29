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В сериале «The Last of Us» не будет эпизода от Кантемира Балагова
Дарья Мельникова
Сегодня в 08:31

Российский режиссер Кантемир Балагов заявил, что не снимал пилотный эпизод грядущего сериала «The Last of Us» по одноименной видеоигре. Об этом постановщик рассказал в твиттере.

По словам Балагова, он покинул проект более года назад из‑за творческих разногласий. «Я желаю только наилучшего шоу и людям», — добавил постановщик.

Кто в итоге снял пилот сериала «The Last of Us», пока не уточняется.

О назначении Балагова режиссером пилотного эпизода стало известно 16 января 2021 года. «Я большой фанат The Last of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что‑то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел», — писал тогда он в своих соцсетях.

Действие The Last of Us происходит через двадцать лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. Попадая в человеческий организм, инфекция заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби. По сюжету контрабандист Джоэл должен вывести выжившую 14-летнюю Элли из зоны карантина.

В проекте снялись Педро Паскаль, Белла Рэмси, Ник Офферман, Анна Торв и Мюррэй Бартлетт. Над сериалом работал создатель мини-сериала «Чернобыль» Крейг Мазин, а также Нил Дракманн — один из геймдиректоров оригинальной игры. Музыку к шоу написал композитор The Last of Us Густаво Сантаолалья.

Премьера проекта состоится на стрим-сервисе HBO в 2023 году.

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Кантемир БалаговПедро ПаскальАнна ТорвКрейг МазинНил Дракманн
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