В сериале «The Last of Us» не будет эпизода от Кантемира Балагова

Российский режиссер Кантемир Балагов заявил, что не снимал пилотный эпизод грядущего сериала «The Last of Us» по одноименной видеоигре. Об этом постановщик рассказал в твиттере.
По словам Балагова, он покинул проект более года назад из‑за творческих разногласий. «Я желаю только наилучшего шоу и людям», — добавил постановщик.
Кто в итоге снял пилот сериала «The Last of Us», пока не уточняется.
О назначении Балагова режиссером пилотного эпизода стало известно 16 января 2021 года. «Я большой фанат The Last of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что‑то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел», — писал тогда он в своих соцсетях.
Действие The Last of Us происходит через двадцать лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. Попадая в человеческий организм, инфекция заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби. По сюжету контрабандист Джоэл должен вывести выжившую 14-летнюю Элли из зоны карантина.
В проекте снялись Педро Паскаль, Белла Рэмси, Ник Офферман, Анна Торв и Мюррэй Бартлетт. Над сериалом работал создатель мини-сериала «Чернобыль» Крейг Мазин, а также Нил Дракманн — один из геймдиректоров оригинальной игры. Музыку к шоу написал композитор The Last of Us Густаво Сантаолалья.
Премьера проекта состоится на стрим-сервисе HBO в 2023 году.