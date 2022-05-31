Поход в кино на прокатный релиз — все еще одно из самых надежных развлечений в городе. Даже если на большом экране показывают не блокбастеры, а независимые, европейские и азиатские фильмы. Рассказываем про ближайшие новинки кинопроката из числа ожидаемых и нестыдных.

«Волк» С 2 июня

Молодой человек, считающий себя волком, знакомится в лечебнице для зооантропов с девушкой, мнящей себя лесной кошкой. Вместе им предстоит выбраться из цепких лап психиатра-садиста. «Волк» — фестивальная мелодрама для широкого круга чувствительных зрителей. Режиссерка-итальянка предлагает насладиться прекрасными лицами европейских актеров: англичанина Джорджа МакКея («1917») в роли человека-волка, француженки Лили-Роуз Депп (дочки Джонни Деппа и Ванессы Паради) в роли кошки, а также ирландца Падди Консидайна в роли врача-дрессировщика. Понятная история о поиске личной свободы , интерьеры из дизайнерских каталогов, сентиментальный саундтрек — идеальный ни к чему не обязывающий фон для собственных переживаний затаившихся в зале интеллигентных зрителей.

«Викрам» С 3 июня

Брутальный разведчик отправляется на миссию по спасению чиновника из плена наркобарона и его брата — коррумпированного полицейского. Миссия состоит из безостановочных драк с мачете, погонь на мотоциклах и перестрелок с использованием гигантского пулемета, как у Терминатора . Если бы «Викрам» был снят лет на 40 раньше и в Голливуде, да еще со Шварценеггером или Сталлоне в главной роли, он бы стал мировым хитом. Но так как он снят в Индии на тамильском языке (то есть в Колливуде, не путать с хиндиязычным Болливудом), фильм кажется нишевым развлечением. Для ностальгирующих по старым добрым мачистским боевикам зрителей списывать со счетов индийский кинематограф — большая ошибка. Ведь он проворачивает с оригинальным голливудским продуктом примерно такой же трюк, какой проворачивают режиссеры в Южной Корее. А именно предлагает стабильно более концентрированный, дикий и лютый аналог . «Викрам», выходящий в российский прокат одновременно с премьерой на родине, наверняка тоже успешно воплотит в жизнь такой подход.

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«Коати. Легенда джунглей» С 1 июня

Если посмотреть на расписания американских кинотеатров, может сложиться впечатление, что традиционная двухмерная анимация мертва: в ближайшие недели выйдет приквел «Истории игрушек» «Базз Лайтер» и сиквел «Миньонов», оба компьютерные. Но на самом деле в мире дела обстоят иначе: скажем, мало кто знает, что самый кассовый фильм (не просто мультфильм) 2020 года в мировом прокате — традиционно нарисованное аниме «Клинок, рассекающий демонов», превзошедшее «Соника» и «Довод». Самые кассовые отечественные мультфильмы про «Трех богатырей» — тоже, разумеется, двухмерные. Вот и мексиканский мультфильм «Коати. Легенда джунглей» (коати — млекопитающее из рода носух, родственник енота; подразумевающиеся джунгли — Амазония) своими обаятельными традиционными рисунками в очередной раз доказывает, что слухи о кончине двухмерной анимации сильно преувеличены.

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«Пропавшая» С 9 июня

Усталый щетинистый мужчина ссорится с женой посреди пыльной заправки, после чего она бесследно исчезает. В отличие от великого экзистенциального хоррора «Исчезновение», обладающего идентичной завязкой, дальнейшие поиски героя не тщетны. Мускулы, фомка и обрез в мужских руках демонстрируют большую эффективность. В сравнении с Азией, американское представление о мачистском экшене заметно эволюционировало за последние десятилетия: у новых релизов все больше общего с тягучими авторскими драмами , чем с мультяшным развлечением, — взять хотя бы Лиама Нисона, страдавшего синдромом Альцгеймера на большом экране в прошлом месяце. Сложно притворяться, что «Пропавшая» — какое‑то яркое высказывание в жанре, но Джерард Батлер определенно радует глаз и предлагает чуть менее постыдное удовольствие, чем просмотр очередного боевика категории «це» с расширенным камео пенсионера Брюса Уиллиса (с Уиллисом, к слову, в российский прокат нынче выходят фильмы каждый месяц, и июнь — не исключение).

«Криминальный город-2» С 16 июня

Круглолицый, но чрезвычайно крепкий коп ловит серийного убийцу где‑то между Сеулом и Ханоем. В ход идет не дедукция и интуиция, а кулаки, кулаки, кулаки . Все-таки с корейцами в жанре современного брутального триллера мало кто может сравниться. Вот и в отечественном прокате релиз корейского кино вместо какого‑нибудь «Топ Гана» смотрится как вполне достойная альтернатива. Единственное неудачное решение дистрибьюторов — название: да, на экран вернулся полюбившийся зрителям пять лет назад герой, но вообще картину явно можно смотреть и пропустив оригинал. Недаром в США «Криминальный город-2» вышел под новым, не имеющим отношения к первой части заголовком «Облава». Здесь, глядишь, такой ход тоже бы прокатил.

«Реки» С 16 июня

Реки текут вокруг планеты, бурлят и искрятся на солнце. За кадром звучит умиротворяющий пространный монолог Сергея Бурунова и симфоническая музыка группы Radiohead. Если уж лицо Тома Круза нам больше не показывают, как насчет насладиться дзен-кино, где главные звезды — реки? Неужели творение самой природы не сравнится с достижениями ведущих голливудских косметологов? Еще как сравнится. «Реки» — идеальный вариант, чтобы в прохладном кинозале провалиться в ленивую полуденную дрему одним июньским днем.

«Род мужской» С 23 июня

После самоубийства мужа-абьюзера молодая вдова (Джесси Бакли из «Чернобыля» и «Потерянной дочери» в очередной раз думает, как все закончить) отправляется в отпуск в тихую английскую деревню. Каков же ее ужас, когда выясняется, что все деревенские мужчины тоже ненавидят женщин и к тому же обладают одним на всех круглым лицом артиста Рори Киннира. Буквально так: высокая концепция хоррора «Род мужской» заключается в том, что Киннир играет вообще все мужские роли, включая детей . Новая работа фантаста Алекса Гарленда («Из машины», «Аннигиляция») — один из самых ожидаемых фильмов года, чудом просочившийся в российский прокат. Дело в том, что студия A24 однозначно заявила о бойкоте этого рынка, однако отечественный дистрибьютор хитрым образом выкупил все права на фильм (а не долю, как обычно), получив возможность выпустить фильм исключительно под своим брендом. Кто-кто, а зрители в данной ситуации в стопроцентном выигрыше, ведь такого странного и причудливого хоррора со столь великолепными актерами больше нигде не отыскать.

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«Межсезонье» С 23 июня

Пара подростков восстают против родителей и общества, но не с помощью пирсинга, алкоголя, панк-рока и ночевок у друзей, а взяв в руки пистолет. Иначе как трагедией такая попытка ускоренного взросления закончиться не может. «Межсезонье», фестивальный хит Александра Ханта («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов») на уровне синопсиса эксплуатирует историю «псковских подростков», но на деле переносит действие даже не в Екатеринбург (где проходили съемки), а в условную кинематографическую реальность из какого‑нибудь «Конца ***го мира». Была бы в данном случае остросоциальная публицистика предпочтительнее манерному жанровому кино — вопрос исключительно зрительского вкуса.

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«Джейн глазами Шарлотты» С 23 июня

Француженка снимает на видео разговоры и совместные просмотры фотокарточек со своей матерью-англичанкой. Мы смотрим это видео в кино, потому что две героини — знаменитые актрисы-певицы Джейн Биркин и Шарлотта Генсбур. «Джейн глазами Шарлотты» — явное терапевтическое кино, умиротворяющий урок стиля, грациозности и жизненного удовлетворения , который могут преподать только жительницы Франции. В переживший апокалипсис (уход студий-мейджоров) местный прокат такой релиз вписывается довольно естественным образом: как будто и прокатчикам, и экранным героям, и зрителям предоставлена возможность на полтора часа отвлечься от больших мировых проблем и сделать вид, что все идет так, как надо.

«Главная роль» С 30 июня

Миллиардер-выпендрежник нанимает известную режиссерку (Пенелопа Крус) и двух актеров-звезд (Антонио Бандерас и Оскар Мартинес), чтобы сыскать славу на красной дорожке кинофестиваля. Загвоздка в том, что огромные эго новоиспеченных коллег оказываются во взрывоопасной близости. Европейские кинематографисты продолжают делать все возможное, чтобы перенести зрителей подальше от жизненных проблем. Сюжет и конфликт «Главной роли» выглядит не как что‑то из другого места и времени, а буквально как события, разворачивающиеся в параллельном измерении . Что ж, за это мы и любим легкие европейские комедии — даже сейчас, когда Крус и Бандераса снимает не Альмодовар, а режиссеры калибром чуть поменьше.

«Боец: Король ринга» С 30 июня

© Amazon Studios

Кулачный боец становится чемпионом в предвикторианской Англии, одной из первых звезд бокса практически в современном понимании. После чего трагически погибает молодым, окончательно закрепляя за собой статус легенды. Иногда для кинематографического успеха не нужно ничего больше, чем неожиданная комбинация из популярного жанра и сеттинга. Вряд ли вы раньше видели боксерскую драму, разворачивающуюся на границе XVIII и XIX веков, — на этот хук (а еще на Расселла Кроу и Рея Уинстона на вторых ролях) и сделали ставку продюсеры «Бойца: Король ринга» (а российские дистрибьютеры, кажется, сделали ставку на самое безликое название в истории кино). Оправдает ли себя инвестиция и принесет ли дивиденды заинтересованным лицам? Все зависит только от нас — кинозрителей.