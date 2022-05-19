Продолжаем рассказывать об обделенных заслуженной славой песнях больших артистов. История этой рубрики началась с выпуска о Radiohead, теперь очередь дошла и до их фронтмена, чьих сайд-проектов уже тоже хватило на целый океан ауттейков. Заслушиваясь дебютной пластинкой новой группы Йорка The Smile, выбираем его лучшие неальбомные треки разных лет.

Плейлисты с песнями в конце статьи.

«The Drunkk Machine»

Би-сайд сингла «Harrowdown Hill», 2006

Не связанная с Radiohead и вышедшая за рамки камео на чужих записях карьера Йорка началась в 2006 году с его сольного альбома «The Eraser». Сорок минут хмурой, ершистой, вдохновленной цайтгайстом электроники в целом порадовали тех, чьи взгляды на прекрасное сформировали альбомы Radiohead «Kid A» и «Amnesiac». К тому же в заваренном Йорком и продюсером Найджелом Годричем IDM-бульоне, как обычно, вскипели несколько цепких песен — вроде «Harrowdown Hill», остающейся самым успешным сольным синглом Тома в британском чарте. Его би-сайд — запись куда более каверзная: Йорк подумывал о том, чтобы включить ее в «The Eraser», но решил, что в альбомный ритм «The Drunkk Machine» впишется с изяществом «массивной зловонной бомбы».

«Hearing Damage»

Из саундтрека к фильму «Сумерки. Сага. Новолуние», 2009

Вызывающая кинематографичность музыки Radiohead перекочевала и в сольную карьеру Йорка. Одна из лучших песен с «The Eraser», «Analyse», без промедления угодила на титры нолановского «Престижа». (Кстати, ее альтернативная — под пианино — версия вышла еще мощнее.) Через два года «15 Step» Radiohead прозвучала на титрах первых «Сумерек», а скоропалительному сиквелу подростковой франшизы о вампирах и оборотнях удалось разжиться и вовсе музейной на тот момент редкостью: песней, которую Йорк написал специально для фильма.

Саундтреки к «сумеречной» саге остаются необъясненным феноменом — странным союзом широкоэкранного кринжа и передовых инди-рокеров в диапазоне от Bon Iver и Grizzly Bear до Vampire Weekend и Metric. Как бы то ни было, таким романтичным, как здесь, Йорк бывает нечасто.

«All for the Best»

Из сборника «Ciao My Shining Star: The Songs of Mark Mulcahy», 2009

Дебютная пластинка американской джангл-поп-группы Miracle Legion «Surprise Surprise Surprise» — один из любимых альбомов и Йорка, и его старшего товарища, фронтмена R.E.M. Майкла Стайпа. Немудрено, что именно они возглавили треклист представительного трибьюта солисту Miracle Legion Марку Малкэхи, оказавшемуся отцом-одиночкой двух дочерей после внезапной смерти его жены Мелиссы. В трибьюте также поучаствовали The National, Dinosaur Jr., Mercury Rev и лидер Pixies Блэк Фрэнсис, но его главное украшение — это Йорк с лэптопом, гитарой и верной духу оригинала перелицовкой первого трека с «Surprise Surprise Surprise».

«Feeling Pulled Apart by Horses»

Неальбомный сингл, 2009

Первый неальбомный сингл Йорка начинался как песня Radiohead под рабочим названием «Reckoner», исполнявшаяся группой живьем еще в начале нулевых. В итоге это название пригодилось другой, ныне канонической песне с альбома «In Rainbows», а ее номинальное демо было радикально переработано при участии гитариста Radiohead (а теперь еще и The Smile) Джонни Гринвуда, но выпущено как сольный трек Тома. Той же осенью «Feeling Pulled Apart by Horses» превратилась в мастер-класс игры на бас-гитаре в исполнении Фли из Red Hot Chili Peppers, вошедшего в состав основанной Йорком и безымянной на тот момент супергруппы.

«What the Eyeballs Did»

Би-сайд сингла Atoms for Peace «Default», 2012

Группа обрела название Atoms for Peace зимой 2010-го, поехав в короткое американское турне с материалом «The Eraser» в составе Йорка, Годрича, Фли, барабанщика Джоуи Уоронкера (R.E.M., Бек) и перкуссиониста Мауро Рефоско (Red Hot Chili Peppers, Дэвид Бирн). Дебютного и пока единственного альбома Atoms for Peace пришлось подождать еще три года, но оно того стоило: сойдясь на почве любви к афробиту, музыканты сделали «Amok» более интересным и ритмически изощренным сиквелом «The Eraser», а играя эти песни живьем, и вовсе жгли напалмом. «What the Eyeballs Did» Atoms for Peace играли лишь однажды, а зря: из трех их би-сайдов этот — единственный, который не потерялся бы и на альбоме.

«YouWouldn’tLikeMeWhenI’mAngry»

Неальбомный сингл, 2014

Йорк никогда не скрывал, что в какой‑то момент грани между его проектами решительно стерлись, и его очередной незаурядный ауттейк это проиллюстрировал красноречиво. Дебютировав по ходу промокампании «Amok» на DJ-миксе для журнала Dazed & Confused, «YouWouldn’tLikeMeWhenI’mAngry» была перезаписана и стала бонус-треком ко второму сольному альбому Йорка «Tomorrow’s Modern Boxes». Его релиз в который уж раз вернул Йорка в новости музыкальной индустрии: недовольный обирающими музыкантов стриминг-сервисами во главе со Spotify, Том обнародовал новые песни через BitTorrent.

«Unmade»

Из саундтрека к фильму «Суспирия», 2018

Переехав в Лос-Анджелес, подружившись с Полом Томасом Андерсоном и, предположительно, подустав от композиторских побед Джонни Гринвуда, несколько лет назад Йорк поддался на уговоры режиссера Луки Гуаданьино и согласился дебютировать в амплуа кинокомпозитора. Сочиненный итальянской прог-рок-группой Goblin саундтрек к оригинальной «Суспирии» — самостоятельный объект культа, поэтому Том постарался уйти от него как можно дальше, вдохновляясь вместо этого краутроком и современной электроникой. И если на уровень Гринвуда Йорк так и не вышел, то дополняющие его оригинальную музыку песни уровня звучащей в кульминационной сцене «Unmade» — роскошь, которую себе не могут позволить ни Джонни, ни другие голливудские гранды.

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«(Ladies & Gentlemen, Thank You for Coming)»

Бонус-трек альбома «Anima», 2019

Лучшей — до дебюта The Smile — записью Йорка вне Radiohead была его третья сольная пластинка «Anima», сфокусированная, цельная и уже совсем не казавшаяся факультативными экспериментами рок-звезды. Релиз альбома сопровождался премьерой одноименной короткометражки, в которой сыграли Йорк и его вторая жена, итальянская актриса Даяна Рончоне, и которую снял — кто же еще — П.Т.Андерсон. Подтверждая свое — особое — место в дискографии Тома, «Anima» претендовала сразу на три «Грэмми»: за лучший альтернативный альбом, лучший музыкальный фильм и лучший бокс-сет, аргументом в пользу покупки которого стал этот бонус-трек.

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«Daily Battles»

Из саундтрека к фильму «Сиротский Бруклин», 2019

Еще один хороший голливудский знакомый Тома — актер Эдвард Нортон, еще в конце 1990-х заодно с Дэвидом Финчером и Брэдом Питтом безуспешно убеждавший Йорка написать музыку к «Бойцовскому клубу».

Две декады спустя Нортону достался утешительный приз — написанная Томом и сыгранная им на пару с Фли песня для написанного, снятого и спродюсированного Эдом неонуара с ним самим в главной роли. Заказав своему композитору Дэниелу Пембертону саундтрек с техзаданием «наполовину Майлз Дэвис, наполовину Radiohead», Нортон отталкивался именно от «Daily Battles», над экранной аранжировкой которой поработал джазовый музыкант Уинтон Марсалис.

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«5.17»

Неальбомный сингл, 2022

Строго говоря, и свой последний выдающийся ауттейк, балладу под названием-спойлером, Йорк написал в прикладных целях — для одной особенно душераздирающей сцены финального сезона «Острых козырьков». Но пока саундтрек к нему не проанонсирован, сочиненные для шоу «5.17» и инструментал «That’s How Horses Are» остаются двойным синглом Йорка, чьи песни (будь то Radiohead или — тоже недавно — The Smile) украшали один из самых музыкально эрудированных сериалов на ТВ почти десять лет.

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