Студии-мейджоры на некоторое время прекратили выпуск фильмов в российский прокат. Но это не значит, что кинотеатры будут пустовать, — рассказываем про оставшиеся варианты для похода в кино, среди которых есть не только приличные аналоги голливудским продуктам, но и кино, явно превосходящее их по качеству.

«Всё везде и сразу» («Everything Everywhere All at Once») С 7 апреля

Офисная работница среднего возраста случайно выясняет, что обладает способностью перемещаться по параллельным вселенным, в большинстве из которых ей нужно сражаться за спасение мира — в том числе против противной налоговой инспекторки (Джейми Ли Кертис). Сражаться у героини выходит великолепно — ведь ее играет легенда гонконгских боевиков Мишель Йео (последний раз мы могли ее наблюдать в действии в марвеловском «Шан-Чи»). Инди-боевик «Все везде и сразу» концептуально перекликается с грядущим «Доктор Стрэндж: в Мультивселенной безумия» (в начале мая выйдет в мировой прокат, но не в России). Но, кажется, клипмейкеры Daniels («Человек — швейцарский нож») сделали что‑то более оригинальное, свежее и, да, безумное, чем Сэм Рейми, погрязших в бесконечных пересъемках по указаниям продюсеров. Мультивселенная, которую мы заслужили.

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«Гарри Хафт: Последний бой» («The Survivor») С 7 апреля

Еврей, заключенный в концлагере Освенцим (Бен Фостер), ради благосклонного отношения администрации участвует в боксерских боях. После войны он пытается продолжить спортивную карьеру, превозмогая психологическую травму. Режиссер Барри Левинсон — легенда голливудского духоподъемного кино («Доброе утро, Вьетнам», «Человек дождя»), и его новая, основанная на реальных событиях работа «Гарри Хафт: Последний бой» продолжает этот ряд без особых жанровых сюрпризов. Все изыски тут в деталях: будь то звездный ансамбль (компанию солирующему Фостеру составляют Билли Магнуссен, Питер Сарсгаард, Вики Крипс и Дэнни ДеВито) или авангардная работа телевизионного оператора Джорджа Стила («Острые козырьки», «Песочный человек»). На родине такой старомодный голливудский продукт , как это часто сейчас бывает, выйдет сразу на стриминге HBO Max, а российским зрителям повезет посмотреть его на большом экране на несколько недель раньше.

«Скрежет» («Pahanhautoja») С 7 апреля

Девочка из счастливой, как модели со стокового фотосервиса, семьи высиживает гигантское яйцо, найденное в лесном гнезде. Хоррор здесь скрывается не только под скорлупой, но и под кожей самой девочки, которая постепенно превращается в нечто пернатое. «Скрежет» — финский ужастик из программы «Сандэнса» этого года, все детали которого намекают на будущий культовый статус . Предельно странный сюжет здесь сочетается с крайне качественным пластическим воплощением монстров и телесных ужасов. Самое же страшное, сообщают восторженные американские критики, здесь в том, как рьяно критикуется структура благополучной семьи из общества потребления. Многообещающий дебют режиссерки Ханны Бергхольм россиянам, опять же, повезет увидеть одним из первых в мире.

«Красавица и дракон» («Belle: Ryu to Sobakasu no Hime») С 14 апреля

Обычная японская школьница, скрывающаяся под аватаром принцессы, пытается спасти чудовище из виртуальной метавселенной. Второстепенный классик аниме XXI века Мамору Хосода (фаворит Канн и Японской киноакадемии) продолжает заниматься бесстыдным тиражированием излюбленных мотивов, скрещивая классические сказочные сюжеты и коллективные фантазии эпохи развитого интернета . В цветастой, вызывающей мигрень виртуальной реальности уже происходило действие его «Летних войн»; по сути, Хосода никак не развивал эстетику суперфлэта со времен совместных видеоработ с художником Такаси Мураками, созданных в начале нулевых для двух рекламных кампаний Louis Vuitton. С другой стороны, эффективнее создателя «Волчьих детей Амэ и Юки» и «Ученика чудовища» никто в мире не снимает сказки, способные овладевать вниманием современных младшеклассников. Вероятно, и «Красавица и чудовище» в актуальной японской обработке не станет исключением.

«Дьяволик» («Diabolik») С 14 апреля

Супервор в обтягивающем черном костюме, несмотря на явный подвох, одаривает вниманием красивую владелицу знаменитого розового бриллианта. В российском прокате больше не будет американских супергероев, поэтому их нишу постепенно занимают европейские конкуренты. В прошлом месяце вместо «Бэтмена» мы смотрели на француза Мегрэ, теперь же на большом экране готовится появиться итальянец Дьяволик из одноименного комикса. Играет его актер, не уступающий в мрачной харизме Роберту Паттинсону , а именно Лука Маринелли из недавнего «Мартина Идена». Франшизные амбиции братьев-режиссеров Манетти («Песни, мафия, Неаполь») тоже не уступают Голливуду: они уже успели снять сразу два сиквела «Дьяволика», ожидающие премьеры. В общем, дефицита кинокомиксов даже после ухода студий-мейджоров на рынке не ожидается.

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«Близнец» («The Twin») С 14 апреля

Маленький мальчик разговаривает с покойным братом-близнецом, пока его молодая мать бледнеет и седеет на глазах. Мужчины (врач, муж) пытаются успокоить ее тревоги, но они, разумеется, окажутся неправы в своем здравомыслии. Как ни удивительно, но в этом месяце в российском прокате будет не один, а сразу два финских хоррора (про «Скрежет» мы писали чуть выше). «Близнец» снят на английском языке, солирует здесь австралийка Тереза Палмер («И гаснет свет…»), режиссер — финн Танели Мустонен («Бодом»). Что‑то более конкретное про качество фильма сказать трудно, ведь его мировая премьера прошла на хоррор-фестивале «Ночные видения» в Хельсинки всего пару недель назад . Редкий случай, когда фестивальное кино выходит в прокат с пылу с жару.

«Закат» («Sundown») С 14 апреля

Неправдоподобно красивые брат и сестра (Тим Рот и Шарлотта Генсбур) изводят друг друга, проводя время на мексиканском курорте. Все дело в том, как по-разному они реагируют на маловероятную череду подряд идущих трагедий, происходящих в их жизнях. Мексиканский провокатор Мишель Франко (драма о буллинге и изнасиловании «После Люсии», антиутопия «Новый порядок») продолжает с апломбом триггерировать публику, выступая в качестве более попсового последователя Михаэля Ханеке . После премьеры на Венецианском кинофестивале «Закат» разделил критиков, но Тима Рота хвалили вообще все. В любом случае это по-настоящему актуальное авторское кино, которое стоит оценить самому, пока среди историков и киноведов не сложился окончательный консенсус по поводу таланта режиссера.

«Джерси» («Jersey») С 14 апреля

Игрок в крикет на пенсии решает возродить карьеру, чтобы вдохновить своего маленького сына. Разумеется, полного надежды взгляда мальчика оказывается вполне достаточно, чтобы герой стал чемпионом популярнейшего в родной Индии вида спорта. Всего пару недель назад в Госдуме зашла речь о том, чтобы заменить американские фильмы, пропавшие из кинопроката, на индийские, и вот уже есть первая ласточка (строго говоря, индийские фильмы выходили в российский прокат регулярно и раньше). 14 апреля состоится премьера спортивной драмы «Джерси», причем в один день с премьерой на родине . Это проверенный продукт — хинди-ремейк одноименного кинохита 2019 года на языке телугу. Под новостями об увеличении доли индийского кино в прокате были комментарии о возвращении назад, во времена СССР, однако современное индийское кино мало похоже на клишированное представление о Болливуде: в трейлере «Джерси» никто не танцует и не поет, и вообще все смахивает скорее на драму об американском футболе . Не так страшен черт, как его малюют.

«Казнь» С 21 апреля

Сумрачная перестройка. Благодаря показанием выжившей жертвы советский следователь выходит на след вымышленного серийного убийцы, подозрительно смахивающего очками и улыбкой на реального маньяка Чикатило. Автор абстрактных клипов Хаски и Дельфина Ладо Кватания дебютирует в полнометражном кино, причем сразу с фестивальным хитом: триллер «Казнь» показывался на хоррор-фестивалях в Остине и Сиджесе, а также во внеконкурсной программе Роттердама. В роскошной операторской работе почти ничто не выдает отечественных кинематографистов: это скорее оммаж финчеровскому «Семь» через призму «Настоящего детектива». Элемент новизны в кино привносит Даниил Спиваковский, чьи перевоплощения в нескольких зловещих героев сразу — полноценный аттракцион; количество сюжетных твистов скорее роднит картину с корейским кинематографом , нежели с голливудским. Редкий случай, когда отечественное жанровое кино абсолютно конкурентоспособно в мировом контексте.

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«Оторви и выбрось» С 21 апреля

Брутальная бабушка (Анна Михалкова) нанимает мужчину с меланхоличной повязкой на глазу (Александр Яценко), чтобы тот вернул ей внучку, похищенную дочерью. Дела семейные быстро начинают напоминать тарантиновский кровавый слэпстик. Четыре года назад 32-летний режиссер Кирилл Соколов покорил отечественную и зарубежную публику герметичным боевиком про отцов и детей «Папа, сдохни». «Оторви и выбрось» — продолжение в том же духе, повышающее всевозможные ставки: американская премьера состоялась на ведущем инди-фестивале SXSW, критики сравнивают жестокую комедию уже не с «Криминальным чтивом», а сразу с «Убить Билла». В общем, российское жанровое кино в топе .

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«Тед К. „Унабомбер“» («Ted K») С 21 апреля

Гениальный математик-отшельник борется с технологическим прогрессом, убивающим планету, при помощи почтовых отправлений с бомбами. Гениальность отшельника распространяется и на террористическую деятельность: ФБР не может поймать его почти двадцать лет, пока он сам не решает опубликовать манифест и завязать. Тед Унабомбер Качинский — знаменитейший террорист XX века, обсуждения деятельности которого не прекратились, а только активизировались с наступлением эпохи интернета. Про Качинского уже есть телефильм и сериал, но респектабельного фестивального байопика не было, пока в 2021 году не состоялась премьера фильма «Тед К. „Унабомбер“» на Берлинале. В главной роли солирует заросший Шарлто Копли, режиссер Тони Стоун (как ни странно, не родственник Оливера) снимает с животрепещущим азартом — по тому, что ранее он уже снял документалку про другого современного отшельника, понятна актуальность философии Качинского для него лично. Смотреть с особой осторожностью — есть риск тоже стать поклонником террориста.

«Этот новый мир» («La croisade») С 21 апреля

Муж и жена приходят домой и обнаруживают, что их сынишка распродал мамины платья Dior и отцовскую коллекцию часов, чтобы за вырученные деньги «спасти планету». Учитывая, что герои — расслабленные французы, родители не откручивают голову отпрыску, а решают морально поддержать юного активиста. Новый фильм актера Луи Гарреля — что‑то вроде полнометражного социального ролика по цене билета в кино. Хронометраж — чуть за час, премьера прошла в рамках специальной каннской программы, посвященной кино экологической тематики. Все это вовсе не означает, что зрелище лишено фирменного шарма и стиля. Скорее наоборот, Гаррель — тот режиссер, который даже на самые душные и скучные темы может говорить естественно и непринужденно.

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«Операция „Мясной фарш“» («Operation Mincemeat») С 28 апреля

В июле 1943 года британская разведка инсценирует авиакатастрофу в Средиземном море, чтобы при помощи переодетого в офицера трупа бездомного убедить нацистов в якобы планирующемся вторжении союзников в Грецию. Оказывается, фейкньюс были изобретены еще восемьдесят лет назад: инсценировку сопровождала заметка в газете «Таймс». Плеяда выдающихся британских актеров нашего времени (Колин Ферт, Мэттью МакФэдьен, Джейсон Айзекс, Келли МакДональд и сыгравший Берию Саймон Расселл Бил в роли Черчилля) с фирменным юмором и огоньком в глазах разыгрывают курьезный исторический сюжет. Стиль режиссера Джона Мэддена («Влюбленный Шекспир», «Опасная игра Слоун») иначе как стерильно-публицистическим не назвать, но некоторым историям и ансамблям именно такой стиль к лицу. Тот случай, когда историческое кино — внезапно самый актуальный прокатный релиз месяца .

«Флешбэк» («Memory») С 28 апреля

Наемный убийца пенсионного возраста (Лиам Нисон) отказывается выполнять работу по этическим соображениям, после чего пускается в бега от заказчиков (если быть точным, заказчицы в лице Моники Беллуччи) и копов (главный из них — Гай Пирс). Загвоздка в том, что герой страдает не только от терзаний совести, но и от синдрома Альцгеймера, из‑за которого не помнит, что было вчера. «Флешбэк» — настоящий боевик категории «А» : снял его живой классик жанра Мартин Кэмпбелл («Казино „Рояль“»), а Нисон привнес в свой обычный экшен-репертуар элементы оскароносной роли Энтони Хопкинса в «Отце». Мировая премьера фильма пройдет непосредственно в российском прокате (релиз в США будет на следующий день), и в нынешних условиях это и вовсе сродни сенсации. Все-таки жив еще кинопрокат.