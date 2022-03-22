В Госдуме предложили заменить западные фильмы в прокате на индийские и китайские

Первая замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила заменить западные киноленты в российском прокате на китайские, индийские, казахские и узбекские фильмы. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам депутата, она планирует обсудить это предложение с Минкультуры. «Я была в Китае, видела замечательные исторические, костюмные картины. Тоже не идут [в России], и очень жаль — по стилистике, по настроению они очень понятны и доступны будут нашему зрителю. Тут надо договориться о закупке таких фильмов, тем более что они вообще никогда не шли», — сказала Драпеко.

Она также отметила, что отмена проката западных фильмов — это возможность для отечественного кинематографа.

«Ну и посмотреть на фильмы тех стран, которые до сих пор в прокате было мало представлены. Это и индийское, и китайское, и южнокорейское кино. Ну и, конечно, кино наших соседей — стран СНГ. Есть очень интересные фильмы из Казахстана, Узбекистана, они совершенно достойны, чтобы их показывать», — добавила Драпеко.

1 марта на фоне конфликта на территории Украины Walt Disney, Sony и Warner Bros. приостановили показы своих фильмов в России. Отмененными оказались «Бэтмен» Мэтта Ривза, «Морбиус» и мультфильм «Я краснею».

Следом за ними об аналогичных мерах в отношении России заявили в Universal. Компания не стала уточнять, на какие фильмы распространяются ограничения, потому что неизвестно, как долго продлится этот кризис.