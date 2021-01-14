Зимние триллеры — особая разновидность фильмов, в которых погодные условия играют далеко не последнюю роль. Оказавшись в снежном плену, герои, как правило, стараются не только выжить, но и начинают копаться в своем подсознании. Это знакомо всем, пережившим 2020-й, поэтому мы решили вспомнить самые заметные снежные триллеры за последние 10 лет.

Фильмы (и два сериала — бонусом) расположены в обратном порядке их выхода — от самых свежих к более ранним.

«Напугай меня» («Scare Me»), 2020

Не так уж много существует на свете фильмов, в которых есть всего два героя, действие разворачивается в четырех стенах, но при этом от экрана во время просмотра буквально невозможно оторваться. «Напугай меня» как раз такой фильм. Копирайтер-неудачник Фред (Джош Рубен, режиссер фильма) приезжает в заснеженную лесную глушь, чтобы начать писать свой первый роман ужасов про оборотней. Но работа не идет — то ли в холодильнике слишком много пива, то ли свежий морозный воздух плохо влияет на творческий потенциал городского жителя. На утренней пробежке Фред знакомится с еще одной обитательницей лесной турбазы Фэнни (Ая Кэш), которая оказывается успешной писательницей, авторкой хоррор-бестселлера «Венера». Вечером, когда в лесных домиках отрубится электричество и на турбазу опустится беспросветная тьма, двое новых знакомых решат посоревноваться в умении рассказывать истории и начнут травить друг другу страшные байки. «Напугай меня» устроен так, что запросто может перебраться на театральные подмостки и превратиться в какую‑нибудь оригинальную постановку, а времяпрепровождение, которое придумывают себе герои, просто обязано в ближайшее время стать любимым досугом начинающих сценаристов, писателей, мнящих себя таковыми и всех сочувствующих. Да, многие зрители посчитали, что финал фильма мог бы быть более конкретным и не оставляющим лишних вопросов. Но вот вам идея на все зимние вечера — придумайте свой финал этой истории . Кажется, это далеко не худший способ креативно провести изоляцию в условиях пандемии.

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«Ложь» («The Lie»), 2020

Новая работа Вины Суд, сценаристки американской версии сериала «Убийство», входит в антологию «Добро пожаловать в Блумхаус», выпущенную на Amazon Prime Video к хеллоуинскому сезону 2020 года. Съемки картины проходили в заснеженном Торонто и его окрестностях. Родители 15-летней Кайлы (Джоуи Кинг) — музыкант Джей (Питер Сарсгаард) и юрист Ребекка (Мирей Инос) — находятся в разводе, поэтому угрюмой девочке-подростку приходится нелегко: нужно терпеть новых любовников обоих родителей и ночевать в разных домах. Однажды Джей вызывается отвезти дочь в балетную школу. По дороге, которая пролегает через безлюдные занесенные снегом канадские просторы, Кайла замечает свою одноклассницу Бритни, мерзнущую в одиночестве на автобусной остановке, и просит отца подвезти до школы и ее. Вскоре всей компании приходится сделать вынужденную остановку — Бритни нужно в туалет. Девушки вдвоем удаляются в заснеженный лес и долго не возвращаются. Встревоженный Джей отправляется на их поиски и находит Кайлу одну на мосту над бурной рекой. Кайла утверждает, что столкнула подругу с моста за то, что она «вела себя как стерва». У Джея нет сомнений — Бритни погибла. Шокированный отец принимает решение скрыться с места преступления. Теперь ему предстоит объединить усилия с бывшей супругой и разработать план, как скрыть причастие своего отпрыска к убийству. Ошарашенные родители готовы пойти буквально на все, чтобы защитить дочь. При этом сама Кайла с каждым днем ведет себя все страннее. Готовьтесь к тому, что во время просмотра «Лжи» вам не раз захочется прокричать знаменитую фразу «Да что же вы такое творите?!» Ведь с каждой минутой экранного времени, приближающей нас к безумному финалу, поступки родителей Кайлы будут становится все более дикими, нелепыми и нелогичными.

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«Думаю, как все закончить» («I'm Thinking of Ending Things»), 2020

Новый фильм Чарли Кауфмана, специалиста по подсознанию, сценариста легендарных «Вечного сияния чистого разума» и «Быть Джоном Малковичем». Увалень Джейк (Джесси Племонс) везет свою девушку Люси (Джесси Бакли) знакомиться со своими родителями, которые, похоже, живут в какой‑то жутко удаленной от всей цивилизации дыре. По дороге, на фоне набирающей силу снежной бури, мы слышим мысли Люси и узнаем, что она уже давно решила бросить зануду Джейка, строящего из себя всезнайку, но все никак не решится. На семейном ужине творится какая‑то чертовщина: родители Джейка (умопомрачительные Тони Коллетт и Дэвид Тьюлис) несколько раз меняют свой возраст и внешний вид, а Люси — свой род деятельности. То она поэтесса, то кинокритик, а то и вовсе официантка. Опытный зритель, пересматривающий работы Кауфмана на регулярной основе, вскоре начинает понимать, что все происходящее — не вполне реально и, скорее всего, происходит в чьей-то голове. Осталось только разобраться, в чьей. Большая часть фильма происходит внутри салона автомобиля, в то время как снаружи то метет метель, то крепнет мороз. При этом уровень странности происходящего начинает буквально зашкаливать. Так что психовать, кажется, начинают все — и зрители, и персонажи . Новая работа Чарли Кауфмана точно не подойдет зрителям, страдающим клаустрофобией и желанием найти всему объяснение.

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«Оборотень» («The Wolf of Snow Hollow»), 2020

Вторая режиссерская работа Джима Каммингса, который навел фестивального шороха в 2018 году со своим полнометражным дебютом «Дороги грома», где сыграл главную роль полицейского на грани нервного срыва. В своей новой работе, весьма специфическом гибриде хоррора и комедии, Каммингс вновь выступает как сценарист, режиссер и исполнитель главной роли. Причем снова играет служителя закона, у которого не все в порядке с психикой. Джон Маршалл, заместитель шерифа в захолустном городишке с романтическим названием Снежная Лощина, берется за расследование серии убийств — в городке регулярно, исключительно в полнолуние, начали появляться зверски обезображенные трупы молодых женщин. Алкоголик в шестилетней завязке, Маршалл явно переживает не лучший период своей жизни. Личные проблемы и, как оказалось, неподъемное дело начинают все больше сказываться на психике копа. И рука сама тянется к бутылке… Заснеженный сеттинг и своеобразный черный юмор заставил некоторых критиков сравнить «Оборотня» с работами братьев Коэн и назвать второй фильм Каммингса своеобразной смесью «Фарго» и «Серебряной пули» .

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«Сторожка» («The Lodge»), 2019

Англоязычный дебют дуэта австрийских режиссеров Северина Фиалы и Вероники Франц, которые обратили на себя внимание в 2014 году фильмом «Спокойной ночи, мамочка». Героиня Райли Кио — простодушная девушка Грейс, сбежавшая в свое время из религиозной секты, все члены которой покончили с собой. Под Рождество из‑за разыгравшейся метели она оказывается изолированной от всего мира в уединенном загородном доме в компании с двумя отпрысками своего великовозрастного жениха Ричарда (Ричард Армитидж). Дети буквально ненавидят свою будущую мачеху — их мать (Алисия Силверстоун) покончила с собой, узнав что Ричард хочет с ней развестись. Тем временем в занесенном снегом доме отрубается электричество и загадочным образом пропадают все запасы еды. Первые зрители «Сторожки», посмотревшие картину на «Сандэнсе», были так впечатлены увиденным, что поспешили навесить на фильм растиражированный в последнее время ярлык «самый страшный фильм года» и сравнили его с «Реинкарнацией» . С нашумевшим хоррором Ари Астера у фильма действительно есть кое‑что общее. Если немного присмотреться, то «Сторожка» окажется не просто очередной страшилкой о детской жестокости и опасностях религиозного фанатизма, но и драмой о детской травме, от последствий которой, похоже, невозможно избавиться.

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«Перевал» («Der Pass»), 2019– …

Австрийско-немецкий ответ на эпидемию скандинавских нуаров, свидетелями которой мы с вами были все 2010-е. Сериал одновременно вдохновляется романами Ю Несбё про детектива-алкоголика Харри Холе и датско-шведским «Мостом». В «Перевале» присутствуют все необходимые элементы нордического нуара. Невероятной красоты заснеженные пейзажи, поросшие мхом леса, вязаные свитера, керлинг, хай-тек-лофты , как и жестокие убийства, явно связанные с социальной несправедливостью, и следователь-алкоголик с туманным прошлым и коллекцией винила, — на месте. Завязка — буквальный привет сериалу «Мост», но дальше «Перевал» движется по собственной траектории. На австро-немецкой границе, высоко в Альпах, находят труп мужчины. Половина тела, как вы догадываетесь, находится на австрийской стороне, другая — на немецкой. Делом поручено заниматься австрийцу Гедеону Винтеру, видавшему виды мужчине средних лет, который больше напоминает списанную в утиль рок-звезду, чем следователя, и энергичной молодой немке Элли Стокер с комплексом отличницы. Винтер отпускает циничные шуточки, нарочито небрежен и вообще на всех плевать хотел, а Стокер — наивна и неопытна, излишне щепетильна и старательна — ей обещают перевод в столицу.

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«Затерянные во льдах» («Arctic»), 2019

Монофильм (то есть фильм одного актера), в котором герой Мадса Миккельсена оказывается в условиях вынужденной самоизоляции посреди бескрайних ледяных просторов Арктики. Пилот потерпевшего крушение самолета пытается выжить в арктической пустыне, где температура может опуститься до экстремальных –70. Весь его размеренный быт состоит из того, чтобы не замерзнуть до смерти и отыскать хоть что‑нибудь съестное. Вскоре компанию ему составит не менее голодный белый медведь. «Затерянные во льдах» — предельно минималистичная картина. Создатели фильма фокусируются исключительно на ужасе самой ситуации, в которой оказался герой, ничего не рассказывая о его прошлом. Съемки фильма на самом деле проходили в Арктике, а его бюджет был крошечный. Медведя снимали настоящего — так было гораздо дешевле, чем рисовать компьютерного . Так что картина еще и весьма реалистичная. На 71-м Каннском кинофестивале, где состоялась премьера «Затерянных во льдах», фильм удостоился десятиминутной зрительской овации.

«Придержи тьму» («Hold the Dark»), 2018

Еще один снежный триллер с Райли Кио. На этот раз от Джереми Солнье, режиссера культовой в узких кругах «Зеленой комнаты» и третьего сезона «Настоящего детектива». Забытое богом поселение на Аляске. За последнее время здесь пропало несколько детей. Местные винят разбушевавшуюся стаю волков. Молодая мать Медора Слоун (Райли Кио), сын которой пропал последним, без особой надежды на ответ обращается за помощью к специалисту по волкам, писателю Расселлу Кору (Джеффри Райт). Надежды найти сына живым у нее нет, но она жаждет мести и хочет, чтобы волков кто‑то остановил. Неожиданно Кору все-таки приезжает, но вместо охоты на волков получает полномасштабный бэд-трип по заснеженным просторам Аляски прямиком в ледяной ад. «Придержи тьму» — параноидальный экспериментальный триллер , от которого не стоит ждать ни объяснений происходящего, ни логических сюжетных ходов. Практически непредсказуемая картина, жесткая, но красивая, наотрез отказывается оправдывать зрительские ожидания и методично рушит одно клише за другим.

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«Ветреная река» («Wind River»), 2017

Режиссерская работа Тейлора Шеридана, сценариста «Убийцы» Дени Вильнева. Картина, пытающаяся, по словам постановщика, обратить внимание на проблему нераскрытых убийств и исчезновений женщин коренных народов США, получила приз «Особого взгляда» на 70-м Каннском кинофестивале. Съемки фильма проходили в штате Юта, родине фестиваля «Сандэнс», на котором и состоялась премьера картины. Заснеженная индейская резервация в штате Вайоминг. Егерь Кори Ламберт (Джереми Реннер) находит труп 18-летней девушки-индианки. Судя по всему, перед смертью жертва долго бежала босиком на крепком морозе и умерла от разрыва легких. Расследовать дело присылают неоперившуюся сотрудницу ФБР Джейн Бэннер (Элизабет Олсен). Героиня оказывается совершенно не готова ни к суровым условиям местной зимы, ни к прохладному приему местных, и просит Ламберта помочь в расследовании. Лесничий быстро соглашается, и вскоре мы узнаем почему — несколько лет назад его дочь была убита при похожих обстоятельствах, а убийцы до сих пор не были найдены. По большому счету все работы Шеридана — это своего рода хорошенько переосмысленные вестерны, и «Ветреная река» — не исключение. Начавшись как образцовый северный детектив, в финале картина превращается в боевик про одиночку, вставшего на защиту угнетенных . Роль охотника Ламберта сидит на Джереми Реннере как влитая, трудно себе представить, что было бы, если этого персонажа сыграл Крис Пайн, которого изначально утвердили на эту роль.

«Фортитьюд» («Fortitude»), 2015–2018

Один из самых заметных и интригующих сериалов второй половины 2010-х, первый сезон которого уже приобрел культовый статус. В полярном городке Фортитьюд, самом северном поселении в мире, расположенном на архипелаге Шпицберген, в арктической Норвегии, с каждым днем все неспокойней. Сначала в лапах белого медведя-каннибала погибает местный геолог, а затем кто‑то картофелечисткой (!) убивает профессора (Кристофер Экклстон), приехавшего на остров проверить экологичность проекта нового отеля, курируемого амбициозной губернаторкой Хильдур Одегард (Софи Гробель). Для расследования на остров прибывает лондонский следователь Юджин Мортон (Стэнли Туччи), который почему‑то дико раздражает местного шерифа Дэна Андерсона (Ричард Дормер), явно что‑то скрывающего. Еще чуть-чуть, и из шкафов жителей сонного арктического городка с грохотом посыпятся скелеты. «Фортитьюд» начинается примерно так же, как и явно вдохновившие его скандинавские «Убийство» и «Мост», продолжается в духе «Нечто» Карпентера, а под конец забирается на совсем уж неизведанную для современных сериалов территорию сплэттер-фильмов и боди-хоррора. Ни на что не похожий, дико кровожадный и натуралистичный арктический триллер может вызвать еще массу ассоциаций в диапазоне от вездесущего «Твин Пикса» до «Остаться в живых», и у каждого зрителя они будут свои. В «Фортитьюде» самыми причудливыми способами переплетаются детектив, научная фантастика, мистический триллер и много чего еще. И, понятное дело, все не то, чем кажется. За первые 12 серий «Фортитьюд» проделывает стремительную эволюцию от нордического нуара до нордического хоррора. Добавьте ко всему вышеперечисленному саундтрек от мастера дарк-эмбиента Бена Фроста (это он написал музыку к сериалу «Тьма») и забавных исландских металлистов Moldun, которые в одной из сцен сериала играют прямо посреди единственного в Фортитьюде паба, и картина должна сложиться вполне определенная.

«Фортитьюд» продолжился двумя сезонами, уже не такими идеальными: ингредиентов, как и сюжетных линий, в сериале стало еще больше, что, в конце концов, не могло не утомить даже самых преданных фанатов.

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«Дурацкое дело нехитрое» («Kraftidioten»), 2014/«Снегоуборщик» («Cold Pursuit»), 2019

Скандинавский нуар и черная комедия в духе братьев Коэн в одном флаконе, да еще и со Стелланом Скарсгордом в главной роли. Занесенная снегом норвежская глухомань, расположенная в горах. Скромный и молчаливый снегоуборщик Нилс Дикман («Вот же дал Бог фамилию», — шутит один из героев фильма) почти одновременно становится «гражданином года» за то, что добросовестно делает жизнь местной общины более комфортной, и узнает о смерти сына. Зрители в курсе, что молодого человека накачали наркотиками и оставили умирать на лавочке местные бандиты, но в полиции не сомневаются — это банальный случай передозировки бывалого наркомана. Убитый горем Нилс, отчаявшись сподвигнуть местную полицию хоть на какие‑то действия, берет в руки обрез винтовки и устремляется искать правду, истребляя виновников смерти сына одного за другим. При этом создатели фильма постоянно разбавляют серьезность ситуации многочисленными комедийными вкраплениями. Главарь мафии (Поль Сверре Хаген) оказывается приверженцем вегетарианства, парочка его подопечных тайно влюблены друг в друга, местные полицейские передвигаются по городку со скоростью пенсионерки на санках и ленятся даже выйти из машины, чтобы повесить штрафной талон, а похищенный мальчик спрашивает у похитителя, читающего ему на ночь, знает ли тот о термине «стокгольмский синдром». В 2019 году вышел ремейк фильма под названием «Снегоуборщик» с Лиамом Нисоном в главной роли. Новая версия не сильно отличается от оригинала, скорее всего, потому что режиссером обеих картин выступил один и тот же режиссер — Ханс Петтер Моланд. Поэтому выбирайте, какой фильм смотреть, в зависимости от того, кто вам больше по душе, — Стеллан Скарсгорд или Лиам Нисон.

«Замерзшие» («Frozen»), 2010

Еще один крайне минималистичный зимний триллер, весь сюжет которого легко укладывается в два коротких предложения. Трое молодых людей, отдыхающих на горнолыжном курорте, застревают на подъемнике высоко над землей на всю ночь. Более того, днем помощи тоже ждать неоткуда — курорт закрылся перед надвигающимся снежным циклоном на неделю. Как будто специально для таких фильмов в англоязычной кинокритике существует термин chiller — так среди прочего можно называть триллеры, в которых герои постепенно замерзают, и от этого их поступки становятся еще более нелогичными, чем у их собратьев по несчастью из молодежных слешеров.