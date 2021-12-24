В Москве побывал Том Фелтон — исполнитель роли Драко Малфоя из франшизы про Мальчика-который-выжил. Фелтон посетил первый в России поп-ап магазин в ЦДМ, посвященный «Гарри Поттеру», и заодно представил спецэпизод к 20-летию проекта, премьера которого состоится 1 января в «Амедиатеке». Дмитрий Барченков успел поговорить с актером для «Афиши Daily».

— Сейчас эпоха легендарных возвращений: «Друзья» собрались в спешеле, скоро выходит спин-офф «Как я встретил вашу маму» и продолжение «Крика», а «Матрица: Воскрешение» уже в прокате. Если завтра предложат сняться в «Гарри Поттере-8», именно в большом фильме, ты в деле? — Таких, как я, даже и спрашивать не стоит. Конечно, с удовольствием ворвусь в большое кино. Я получил такие фантастические эмоции во время съемок спешела-реюниона к двадцатилетию «Гарри Поттера», что определенно хотел бы вернуться в проект и с чем‑то более серьезным. Если меня, например, позовут сняться в «Проклятом дитя», это будет просто подарок. С удовольствием примерил бы образ Драко снова. — Все, что я назвал, — это истории с большой фанатской базой. А ты сам можешь себя назвать фанатом назвать себя фанатом чего‑то подобного? Естественно, кроме «Гарри Поттера». — Хм. Не уверен даже. Вот «Матрица» действительно крута. Не смотрел новую часть. Больше того скажу, я ни одно из продолжений не видел. Но настолько был вдохновлен оригинальным фильмом, что могу записать в любимое. Забавно увидеть старину Киану Ривза в том же образе спустя столько лет. Может, и схожу на продолжение. Супергероика, кстати, меня тоже цепляет. Я же снимался в сериале «Флэш» — и снова в роли злодея.

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— Почему антагонистов любят так сильно? У тебя, пожалуй, не меньшая, а может, и большая фан-база, нежели у Руперта Гринта или Эммы Уотсон. Я думаю, ты заметил за эти пару дней в России, что здесь тебя тоже любят невероятно сильно. — Во-первых, очень весело кого‑то сильно не любить, даже ненавидеть. Людям было бы неинтересно читать такие газетные заголовки, как «Классный парень снова совершил что‑то очень классное!». Они ждут истории про плохишей, про их преступления. А во-вторых, злодеи же зачастую не совсем злодеи, это люди сложной судьбы. Вот мой Драко — он же настоящая жертва обстоятельств. Мы очень много размышляли с Дэнни (Дэниел Рэдклифф, исполнитель роли Гарри Поттера. — Прим. ред.) о наших персонажах, о том, что они — две стороны одной медали. У Гарри не было ни семьи, ни богатого дома, ни денег, зато были любовь, отзывчивость и честность. У Драко и с семьей, и с деньгами было все в порядке. Даже прислуживающий ему Добби имелся. При всем при этом он был одинок, потому и стал тем, кем бы не хотел быть.

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— Буквально сегодня открыл твой аккаунт в тиктоке. Там почти 9,5 млн подписчиков. (Фелтон смеется.) Но стал знаменитым ты еще задолго до тиктока. Легко ли было подстроиться под него? Или это было скорее вынужденно для поддержания статуса? — Тикток стал целым новым миром для меня! И я довольно быстро вовлекся. Я уже, наверное, ввиду возраста сталкивался с вопросом, не устал ли я от «Гарри Поттера», не надоело ли мне всюду ходить с одним и тем же контентом? Ведь даже в тиктоке я показываю слизеринский шарф. Конечно, нет.

Я не хайпую, а очень горжусь, что когда‑то стал частью вселенной, которую до сих пор тепло люблю.

За последние два дня в Москве я увидел так много людей, которых и сегодня безумно вдохновляют наши фильмы! Ну как можно от этого устать? — Любимый челлендж из тиктока или видео, которое ты посмотрел на днях и тебя дико зацепило? — О! (Смеется.) Есть такое! Жутко люблю смотреть, когда люди разыгрывают сцены из фильмов. Сколько я видел пародий на наши с Гарри общие сцены. И так смешно, когда твоими диалогами говорят чужие губы. А вообще этих челленджей миллиард же. Каждую неделю появляется что‑то новое. Не уследишь! Может, я пропустил что? — Кажется, мы сейчас залипнем вдвоем в тиктоке! Я тоже часами могу глядеть на липсинки. — Понимаю! Видео, где открывают рот в слова песен, сильно затягивают. Как и танцы. Ну говорю же — много их [челленджей]. Давай условимся, что мне в ленте должен попасться какой‑нибудь забавный челлендж с тобой! — Не вопрос! Напоследок я подготовил небольшой блиц, где из двух вариантов нужно выбрать один. — Ок!

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— Начнем с простого: Гриффиндор или Слизерин? — Слизерин навсегда! — Дамблдор или Волан-де-Морт? — Пффф. Дамблдор! — Чародей или магл? — Чародей. — Рождество или день рождения? — Рождество! Обязательно с семьей. — Marvel или DC? — DC! (Смеется и подмигивает.) Ну, мой ответ не может быть другим. — TikTok или Instagram? — Instagram — за выслугой лет. — Реюнион или новый проект? — Реюнион! Это, повторюсь, непередаваемые эмоции.