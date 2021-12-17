В «Центральном Детском магазине на Лубянке» открылось поп-ап пространство, посвященное популярной франшизе о волшебнике Гарри Поттере. «Афиша Daily» посетила магазин, прониклась праздничной атмосферой и рассказывает, за чем стоит идти в новое место.

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Первый поп-ап в России и вечно актуальная франшиза 14 декабря в «Центральном Детском магазине на Лубянке» открылся первый в России и Восточной Европе магазин для поклонников Гарри Поттера. Поп-ап-пространство расположилось на балконе второго этажа с видом на главный атриум. И, кажется, здесь есть все, что нужно фанатам популярной франшизы о волшебнике со шрамом на лбу: причем как детям, так и взрослым. С момента выхода финального фильма о приключениях «Гарри Поттера» прошло уже 10 лет, а с последних «Фантастических тварей» (приквел «ГП». — Прим. ред.) — 3 года. В связи с этим всплывает вполне логичный вопрос: «А насколько актуально это пространство сегодня?» Если судить по образовавшейся в день открытия очереди у входа, то можно сказать, что вполне. Тем не менее неугасающую популярность вселенной Гарри Поттера можно объяснить логически. Франшиза уже не привязана к книгам и фильмам. Она отделилась и живет своей жизнью. У нее есть имя . По словам идеолога магазина и генерального директора ООО «Мир магии» Надежды Журиной, у бренда по-прежнему сильная статистика узнаваемости.

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«Франшиза активно развивается в сторону сферы развлечений и открытия розничных магазинов. Дело в том, что на книгах и фильмах о Гарри Поттере выросло целое поколение. Многие из них сейчас родители, которые знакомят с этим миром своих детей. А дети ведь любят фильмы и волшебство», — делится мнением Надежда.

Поход в магазин за новым экспириенсом Посетив магазин, становится ясно, что более подходящего для него торгового центра, чем ЦДМ, в Москве не найти. Несмотря на относительную небольшую площадь, здесь чувствуется атмосфера праздника. Чтобы ею проникнуться, достаточно пары минут — пройтись мимо полок под ностальгический и пробирающий до мурашек саундтрек из «Гарри Поттера». Из‑за высоченных потолков и эффектных каменных стен на какое‑то время может показаться, что вы перенеслись в тронный зал Хогвартса . Генеральный директор ЦДМ на Лубянке Александр Копанев уверен, что такой эффект достигается благодаря синергии пространства и проекта. Идея открыть поп-ап-магазин возникла еще год назад, но по ряду причин (в том числе эпидемиологических) реализацию проекта перенесли на конец 2021 года. На проработку, переговоры с Warner Bros., формирование ассортимента и подготовку к открытию ушло полгода.

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«При запуске новых магазинов мы обращаем внимание на два критерия. Первый — уникальная для российского рынка концепция, второй — потенциал для создания особой атмосферы. Проект „Гарри Поттера“ хорош тем, что отвечает обоим, — поделился Копанев. — Для нас важно, чтобы у посетителей вне зависимости от возраста создавался вау-эффект и появлялось ощущение праздника. У каждой покупки должен быть и эмоциональный контекст. Harry Potter pop-up shop не просто магазин, а место, где создается настроение» .

Говоря об атмосфере, отдельного упоминания заслуживает эффектная инсталляция платформы 9 ¾ со стеной и въезжающей в нее тележкой. В ближайшие пару недель вы не раз увидите в своей инстаграм-ленте фотографии отсюда. В магазине есть и более простые фотозоны — на торце изображены виды Хогвартса, тронного зала и хижины Хагрида.

Что покупать

Несмотря на компактную расстановку, ассортимент у магазина действительно внушительный. Всю продукцию можно разделить на две условные категории. Первая — с яркими карнавальными костюмами и мерчем. Здесь можно найти черные мантии с галстуками и символикой факультетов, шляпы, худи, свитшоты и футболки с тематическими принтами, а также бейсболки, шарфы, зонтики и шоперы.

Адвент-календарь 1 из 10 Декоративный корень мандрагоры 2 из 10 Книги из серии «Гарри Поттер» 3 из 10 Мягкая игрушка Добби 4 из 10 Мантия ученика Хогвартса 5 из 10 Волшебные палочки 6 из 10 Конструктор LEGO 7 из 10 Фигурки Funko Pop! 8 из 10 Волшебные палочки 9 из 10 3D-пазл 10 из 10

Второй блок — более обширный — с сувенирной продукцией. В магазине можно купить мягкие игрушки (обратите внимание на Добби, говорящую распределяющую шляпу и цветок мандрагоры), виниловые фигурки в виде главных героев, наборы пазлов, конструкторы LEGO, реплики волшебных палочек, бутылки для воды, чайники и кружки, канцелярские товары и всевозможные сладости, которые так любили Гарри и его друзья.