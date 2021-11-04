Ровно 20 лет назад вышла экранизация первой книги про Гарри Поттера, после чего эта роль стала ключевой для актера Дэниела Рэдклиффа. Он рос вместе с мальчиком-волшебником, а потом долгое время пытался найти себя вне образа. Вспоминаем, что вытворял Рэдклифф, чтобы избежать проклятия актера одной роли.

«Женщина в черном» (2012) «The Woman in Black»

© Momentum Pictures

Дэниел Рэдклифф в отдающем дань традиции готическом хорроре. Сюжет «Женщины в черном», экранизации одноименного романа современной британской писательницы, не выдерживает, да и не подразумевает критики — это хлипкая, но в рамках жанра вполне допустимая конструкция. Зато разглядывать ее — одно удовольствие: повозка, плывущая сквозь туман, бледные лица, прижавшиеся к запотевшим стеклам, ветхий особняк со скрипучими половицами и жуткими заводными игрушками в опустевшей детской. Честное кино про дом с привидениями — в XXI веке заведомый анахронизм, и задача-минимум тут примерно совпадает с задачей-максимум: должно быть страшно. Ну что ж — довольно страшно.

Рецензия «Сам же Рэдклифф — отчасти в силу юного возраста, отчасти из‑за понятного шлейфа (хотя что ему, бедному, теперь делать?) — кажется странным выбором на роль, но справляется в целом неплохо, тем более что главная его актерская задача — хлопать голубыми глазами . Наша, в общем, тоже» (Станислав Зельвенский).

«Записки юного врача» (2012–2013) «A Young Doctor’s Notebook»

© Sky Arts

Английский мини-сериал по одноименному циклу рассказов Михаила Булгакова (плюс есть кое-какие заимствования из «Морфия») про молодого доктора, который оказывается в дремучей деревне на Смоленщине в канун Октябрьской революции. Там он с головой уходит в работу: ампутирует ногу попавшей под мялку девушке, принимает трудные роды, борется с дифтерией, сифилисом, невежеством и вечной зимой за окном. Оттенок комизма «Запискам» придают видения юного врача, в которых ему является он же на двадцать лет старше и отчего‑то на голову выше: двадцатилетнего Бомгарда играет тщедушный Дэниел Рэдклифф (горячий поклонник Булгакова, кстати), сорокалетнего — статный Джон Хэмм из «Безумцев».

«Дружба и никакого секса?» (2013) «What If»

© Entertainment One

Ромком про очередную попытку дружбы мужчины и женщины. Разочаровавшийся в любви студент-медик Уоллес зарекается влюбляться, но, как назло, тут же встречает девушку своей мечты. Однако у девушки есть перспективный жених. Уоллес пытается убедить себя в том, что сможет просто дружить с ней, запрятав романтические намерения куда подальше. Комедию на извечную тему платонических отношений вытягивает симпатичный дуэт поднаторевшего Дэниела Рэдклиффа и Зои Казан. В роли обязательного приятеля-дуралея главного героя — Адам Драйвер.

«Рога» (2013) «Horns»

© ADS Service

Обычный парень становится главным подозреваемым в изнасиловании и убийстве своей близкой подруги. От плохих мыслей юношу спасает алкоголь, но ненадолго. В одно похмельное утро герой просыпается и обнаруживает, что у него выросли рога, как у черта, а сам он получил дар заставлять людей говорить правду. Режиссер популярных хорроров Александр Ажа с помощью романа-бестселлера и актера-бестселлера выходит на территорию комедийного ужастика и пытается понять, зачем злу нужны рога. Ответ на вопрос пусть и не самый убедительный, зато забавный; ну и посмотреть, как Гарри Поттер превращается в дьявола , все-таки увлекательно.

«Виктор Франкенштейн» (2015) «Victor Frankenstein»

© 20th Century Studios

История доктора Франкенштейна — Джеймса МакЭвоя, рассказанная его помощником — Дэниелом Рэдклиффом. Режиссер «Счастливого числа Слевина» и «Шерлока» МакГиган снял блокбастер, который выглядит как богатый отпрыск сериалов «Больница Никербокер» и «Страшные сказки»: мрачный электронный саундтрек, иссиня-черная Англия начала прошлого века, электрические разряды в подвале и жаркие споры героев о том, что можно делать во имя науки, а что нельзя.

Рецензия «На Рэдклиффа, у которого все время такой растерянный вид, словно он впервые оказался на платформе 9 ¾, смотреть по крайней мере смешно. Поначалу фильм выглядит довольно забавно — пусть по большей части в категории „так плохо, что уже хорошо“. Адская обезьяна, горбатый Гарри Поттер с шевелюрой как у Роберта Смита, удивительный эпизод с гноем, страннейшая секс-сцена: Игорь, пробормотав, что не умеет, укладывается рядом с девушкой (он в корсете, она в бальном платье), камера романтически поднимается над ними, монтажная склейка, Игорь идет по улице с такой непристойной ухмылкой, будто это не готический роман, а „Американский пирог“. Наконец-то выясняется, почему у чудовища плоская голова (потому что Виктору так захотелось)» (Станислав Зельвенский).

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«Человек — швейцарский нож» (2016) «Swiss Army Man»

© A24

Кино про то, что труп может спасти жизнь, если правильно его использовать. Труп (к середине фильма постепенно оживающий) играет Дэниел Рэдклифф, испуганного Робинзона на необитаемом острове — Пол Дано. Живой, бородатый и отчаявшийся Дано пытается повеситься ровно в тот момент, когда мертвый посиневший Рэдклифф прибивается к берегу и предоставляет сразу десяток опций для оттягивания печальной участи. В фильме полно подростковых шуток и абсурда, в целом это наглый, идиотский и освобождающий киноопыт, примиряющий любого с собственным телом, его слабостями и окружающим идиотизмом.

Рецензия «Шутки делятся не на умные и глупые, а на смешные и несмешные. В сущности, принять это — как раз признак зрелости. Действительно глупо — делать из своей дерзости какое‑то специальное заявление, на голубом глазу сообщать публике, что, мол, это часть жизни и полюбуйтесь на нашу открытость всем ее проявлениям. <…> Дано обреченно сражается с тем, что в теории наверняка выглядело очень выигрышной ролью, Рэдклифф, закатив глаза, что‑то мямлит уголком рта , за кадром не смолкает однообразное тоскливое уханье группы Manchester Orchestra. Пулеметными очередями свистят миленькие рукотворные спецэффекты в духе „Науки сна“, „хлюп-хлюп“, „пук-пук“» (Станислав Зельвенский).

«Абсолютная власть» (2016) «Imperium»

© Lionsgate Premiere

Дэниел Рэдклифф ака Гарри Поттер бреется налысо и вливается в неонацистскую группировку, чтобы предотвратить теракт. С каждой новой ролью Дэниел Рэдклифф все больше уходит от образа мальчика, который выжил, — так, после пускающего газы трупа он сыграл фэбээровца под прикрытием и на грани нервного срыва. Основано на реальных событиях, никакого волшебства.

Рецензия «В целом „Власть“ движется по стандартной схеме триллера про агента под прикрытием — хотя конкретно об этой субкультуре их не так много, из больших фильмов с ходу вспоминается разве что „Преданный“ Коста-Гавраса. <…> Дальше два варианта: либо герой интересно лавирует между смертельными опасностями, либо он настолько входит в роль, что начинает терять ориентиры. Здесь есть робкие движения в обе стороны, но не более того. Рэдклифф изо всех сил старается сделать Нейта сложной мятущейся личностью — и, технически говоря, играет замечательно — но этот персонаж, конечно, бесконечно далек от того, чтобы вдруг начать зиговать перед зеркалом» (Станислав Зельвенский).

«Джунгли» (2017) «Jungle»

© Umbrella Entertainment

Экранизация книги Йосси Гинсберга, в которой он описывает свое путешествие в джунглях Амазонки. Из‑за плохой организации поход обернулся кошмаром: Гинсберг (бородатый Дэниел Рэдклифф) заблудился и провел три недели в необитаемых тропиках в полном одиночестве и без провианта. О его злоключениях живописует новый фильм компетентного австралийского хоррормейкера Грега Маклина («Волчья яма», «Эксперимент „Офис“»), в котором режиссер продолжает затронутую еще в «Крокодиле» тему противостояния человека и дикой природы.

«Пушки Акимбо» (2019) «Guns Akimbo»

© Saban Capital Group

Майлс (Дэниел Рэдклифф) проводит целые дни на ненавистной работе, а вечерами тоскует по своей бывшей девушке Нове (Наташа Лю Бордиццо). В его жизни происходит крутой поворот, когда его записывают на подпольные гладиаторские бои. Теперь Майлс вынужден сражаться за свою жизнь на потеху кровожадной интернет-публике. Долгое время ему удается избегать стычек с другими гладиаторами, пока не оказывается, что Нова похищена организаторами игр. Майлс должен перебороть свои страхи и выйти против безжалостной чемпионки Никс (Самара Уивинг). Режиссером картины выступил Джейсон Ли Хауден, который до этого снял комедийный ужастик «Смертельный оргазм». Новый фильм получился слегка похожим на картину «Скотт Пилигрим против всех» Эдгара Райта, в котором главный герой должен был сразиться с бывшими бойфрендами своей новой подружки.

«Побег из Претории» (2020) «Escape from Pretoria»

© South Australian Film Corporation

Тюремная драма по мотивам реальной истории. В 1970-х в ЮАР два белых молодых человека (Дэниел Рэдклифф и австралиец Дэниел Уэббер) борются с режимом апартеида, попадают в тюрьму на восемь и двенадцать лет и пытаются, соответственно, из нее сбежать. Из других героев — помогающий им непонятный француз, скептически настроенный пожилой соратник Манделы и пара злобных тюремщиков. Поскольку тюрьма — для белых, черных лиц, ради которых все вроде бы затеяно, в кадре минимум.

Рецензия «Фильм держится строго в рамках жанра: похоже на все бесчисленные „Побег из…“ и еще на рассказы про Ленина и жандармов. Рэдклифф, потея, мастерит всякие приспособления и тихонько матерится, коварные расисты каждый раз остаются на шаг позади. Во времена изоляции тюремное кино — самое то (или наоборот, впрочем)» (Станислав Зельвенский).

«Чудотворцы» (2019) «Miracle Workers»

© TBS

Абсурдистская комедия, чьи сезоны связаны жанром, интонацией и актерским составом. В первом сезоне приунывший Господь (Стив Бушеми) решил уничтожить мир, а сотрудники небесной канцелярии (Дэниел Рэдклифф, Джералдина Висванатхан и Каран Сони) пытались переубедить начальника. Во втором сезоне действие переместилось в Средние века, а в третьем — на Дикий Запад. Преподобный отец Иезекииль Браун (Дэниел Рэдклифф) ведет свою паству через всю Америку в Орегон, заручившись поддержкой проводника Джима Никто (Стив Бушеми). Вскоре оказывается, что Никто вовсе никакой не Никто, а не кто иной, как особо разыскиваемый преступник Бенни Молокосос.

Рецензия «Сериал-антология полюбился многим за свой грубоватый абсурдистский юмор, изобретательные анахронизмы, а также актерский дуэт Стива Бушеми и Дэниела Рэдклиффа. Для последнего „Чудотворцы“, похоже, стали своего рода отдушиной, дающей ему ежегодную возможность блеснуть актерским диапазоном, и, как нетрудно догадаться, еще одним способом максимально дистанцироваться от прославившей его в детстве роли мальчика, который выжил. Пока что самой популярной и разошедшейся по всем соцсетям сценой третьего сезона стал эпизод с вог-танцем героя Рэдклиффа» (Роман Дранников).