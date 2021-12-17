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Hulu показал трейлер сериала «Как я встретила вашего папу»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:17

Стриминговый сервис Hulu опубликовал на своем ютьюб-канале трейлер сериала «Как я встретила вашего папу» — спин-оффа ситкома «Как я встретил вашу маму». Его премьера состоится на платформе 18 января 2022 года.

Сериал расскажет о том, как женщина по имени Софи встретила своего мужа. Главную героиню сыграют одновременно две актрисы: зрелую версию представит Ким Кэтролл («Секс в большом городе»), а молодую — Хилари Дафф («История Золушки», «Юная»).

Действие развернется в 2022 году, когда одинокая девушка будет пытаться найти свою любовь в эпоху приложений для знакомств. «Я была на 87 свиданиях за год», — заявляет героиня Дафф в трейлере.

Вместе с главной героиней разобраться в жизни предстоит и ее друзьям: Валентине, Чарли, Джесси, Эллен и Сиду. Их в сериале сыграли Франсия Райса («Втайне от родителей»), Том Эйнсли («Версаль», «Члены королевской семьи»), Крис Лоуэлл, Тиен Трэн и Сурадж Шарма.

Известно, что Райса исполнит роль импульсивного и предприимчивого стилиста Валентины, которая возвращается с Лондонской недели моды вместе с британским аристократом Чарли (Эйнсли).

Исаак Аптакер, Элизабет Бергер и Адам Лонди выступят исполнительными продюсерами проекта вместе с создателями оригинального ситкома Картером Бейзом и Крейгом Томасом, а также режиссером Пэм Фрайман.

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