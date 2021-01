Также за время отсутствия Зои во внешнем мире оба ее ухажера — упомянутый выше Макс и маркетолог Саймон (Джон Кларенс Стюарт) — неожиданно сдружились и придумывают новые идеи для бизнеса в квартире соседки Зои, диджея-гендерфлюида Мо (Алекс Ньюэлл). Парни заявляют, что между ними нет никакого соперничества (ведь Зои — «это не какой‑то приз, за который нужно бороться»), после чего дуэтом исполняют тестостероновый гимн «Are You Gonna Be My Girl» австралийских ретророкеров Jet.

Третья глава экранизации романа Нила Геймана о противостоянии старых богов, которых в Новый Свет за собой когда‑то притащили переселенцы, и новых, созданных техническим прогрессом (интернет и прочие современные медиа).

Напомним, что в финале предыдущего сезона главный герой сериала, бывший заключенный Тень Мун (Рики Уиттл), против своей воли оказавшийся в самом центре назревающей войны богов, выяснил, что является сыном древнего скандинавского бога Одина (Иэн МакШейн), который и затеял всю эту заварушку из‑за страха полного исчезновения. Ведь, как уверяет мистер Гейман, придумавший эту историю еще в 2001 году, «боги реальны, пока в них верят».

Третий сезон «Американских богов» начинается с места в карьер, без лишних раскланиваний, с концерта выдуманной дет-метал-группы Blood Death, фронтмена которой играет вполне себе настоящий Мэрилин Мэнсон . Очевидно, новый шоураннер «Американских богов» — Чарльз Х.Игли («Декстер», «Ходячие мертвецы») — с первых же кадров нового сезона решил пленных не брать и отпугнуть от экранов излишне нежных зрителей . Одетые в балетные пачки балерины-зомби с перемазанными кровью лицами копошатся во внутренностях свой очередной жертвы, но в страхе разбегаются при появлении на сцене героя Мэрилина Мэнсона. Так начинается выступление Blood Death, призванное напомнить о величии Одина, в наше дни предпочитающего именовать себя Среда. В то время, как его почитатели отчаянно трясут головами на сцене, сам скандинавский бог, несмотря на преклонный возраст, отчаянно занимается крауд-серфингом. Видео с концерта получает приличную долю хайпа в инстаграме, и уделывает новых богов на их же собственной территории. Поэтому в их штаб-квартире переполох. Мисс Мир (модель Доминик Джексон пришла на смену Криспину Гловеру, игравшему Мистера Мира в предыдущих двух сезонах) со знанием дела расплющивает битой головы своих маркетологов, не относящихся к сложившейся ситуации со всей серьезностью. «Разве можно предугадать, что заинтересует этих приматов в следующий раз?» — оправдывается офисный планктон новых богов.

Лора Мун (Эмили Браунинг), неверная (и мертвая) жена главного героя, пытается оживить лепрекона Суини (Пабло Шрайбер), с которым у нее завязались далеко не дружеские отношения. А в это время сам Тень Мун под новым именем Майкл Айнцель приезжает в идиллический заснеженный городок Лейксайд, где интернет и сотовая связь почти не доступны, а в привокзальном мини-маркете до сих пор действует видеопрокат. В Лейксайд незримо витает дух братьев Коэнов, и, несмотря на канун Рождества, хозяйка магазинчика Энн-Мари Хинцельман (Джулия Суини) смотрит по телевизору классического «Носферату» 1922 года.

После провального второго сезона огромная фанбаза Геймана и критики надеются, что с приходом нового шоураннера «Американские боги» смогут снова достичь планки, установленной первым сезоном, значительно превысившего свой первоначальный бюджет, и станут по-настоящему захватывающим зрелищем. Для этого есть все предпосылки. Уже по трейлеру третьего сезона было очевидно, что Игли старается вернуть сериал в прежнее русло и заготовил для фанатов первоисточника кучу пасхалок. Поклонники романа знают, что Лейксайд — это ключевое место действия романа Геймана, а человек с фамилией Хинцельман — его важный персонаж. Помимо Мэрлина Мэнсона в третьем сезоне ожидается еще несколько звездных камео: Дэнни Трехо сыграл еще одну инкарнацию мистера Мира , а мама Гвинет Пэлтроу, Блайт Даннер (супруга героя Де Ниро в «Знакомстве с родителями»), — давнюю возлюбленную Одина, греческую богиню Деметру.

Саундтрек к «Американским богам» по-прежнему остается одной из самых сильных сторон сериала. Даже когда на экране ничего особенного не происходит и «Боги» предсказуемо провисают, сериал интересно смотреть благодаря изумительно проделанной работе с музыкальной составляющей. За первые двадцать минут первого эпизода звучат песни героя современной американы RIVVRS и фолкерки Бет Уитни, вездесущий сингл The Dead South «In Hell I’ll Be in Good Company» и трек с первого альбома Gossip. Заканчивается все классической «Gimme Shelter» The Rolling Stones.