Подпеваем «Плейлисту Зои», следим за продолжениями «Стальной звезды» с Тимом Ротом и «Американских богов» с Мэрлином Мэнсоном, а также смотрим вместе другие новые сериалы.

«Необыкновенный плейлист Зои», 2-й сезон С 7 января

Второй сезон похождений девушки-программистки, которая слышит мысли людей в виде популярных песен. После драматичных финальных событий первого сезона — похорон отца Зои — прошло шесть недель, в течение которых героиня наотрез отказывалась от каких‑либо контактов с внешним миром. В ее отсутствие менеджерские функции в компании SPRQ Point, занимающейся разработкой софта, выполнял самодовольный карьерист Лиф (Майкл Томас Грант), который заставил всех сотрудников работать стоя, запустил в офис стаю собак, чтобы «добавить веселья», взял на место покинувшего компанию Макса (Скайлар Эстин) увальня Джорджа, которого весь коллектив нещадно троллит, и (самое главное!) убрал из офиса злаковый бар из‑за значительного сокращения бюджета. Дело в том, что за эти полтора месяца SPRQ Point оказалась на грани банкротства: эксцентричный миллионер, владеющий компанией, попал под домашний арест, и акции софт-разработчика стремительно упали. Поэтому в первый же рабочий день после долгого перерыва с Зои случается то, чего мы все боимся, возвращаясь к своим обязанностям после новогодних каникул, — героиню вызывает к себе начальство. Исполняющая обязанности главы компании Джоан (Лорен Грэм) сообщает Зои, что спасение SPRQ Point полностью ложится на ее хрупкие плечи, так как сама начальница сбегает управлять филиалом в Сингапуре. Также за время отсутствия Зои во внешнем мире оба ее ухажера — упомянутый выше Макс и маркетолог Саймон (Джон Кларенс Стюарт) — неожиданно сдружились и придумывают новые идеи для бизнеса в квартире соседки Зои, диджея-гендерфлюида Мо (Алекс Ньюэлл). Парни заявляют, что между ними нет никакого соперничества (ведь Зои — «это не какой‑то приз, за который нужно бороться»), после чего дуэтом исполняют тестостероновый гимн «Are You Gonna Be My Girl» австралийских ретророкеров Jet. «Необыкновенный плейлист Зои» — это своеобразный пример того, что New Yorker недавно назвал эмбиент-ТВ . То есть контент стриминговых сервисов, под который можно делать какие‑то другие свои дела без значительного вреда для понимания происходящего на экране.

Сериал запросто можно смотреть, не особенно вникая в личные драмы персонажей, на автопилоте наслаждаясь яркими цветами, эксцентричными нарядами и уютными сеттингами.

Зои в розовом пиджаке, Мо в желтом платье, да еще и на фоне сочной зелени, набережная Сан-Франциско с видом на мост Золотые Ворота, просторный офис SPRQ Point с желтыми конструкциями, контрастирующими с насыщенным синим, квартира Мо со стеллажом винилов, повернутых обложками к зрителю. И, конечно, не забываем об изобретательно поставленных мюзикл-номерах, которым можно подпевать, не отрываясь от смартфона.

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На этом ярком фоне ненавязчиво затрагиваются излюбленные темы современного развитого общества: сексизм, психологические травмы, буллинг на работе, вопросы самоопределения, поиск себя в личной и профессиональной жизни, бюрократизм современных интернет-платформ, в конце концов. Герои «Плейлиста Зои» порой явно все усложняют и сгущают краски — решение их проблем оказывается гораздо проще, чем им, измученным потоками излишней информации, казалось на первый взгляд. И такая ситуация, несомненно, близка жителям современных мегаполисов. Например, мама Зои, Мэгги (Мэри Стинберген), весь первый эпизод не может получить пароль от почты умершего супруга, чтобы взять оттуда отсканированные документы. Героиня напрочь забыла, что ее дочь — талантливый программист и может взломать почту отца в считаные минуты. В одной из сцен Мо заявляет вечно депрессующей Зои, что все ее переживания, за исключением смерти отца, разумеется, — это проблемы избалованной белой девочки. «Ты раздумываешь, кого выбрать, красавчика или еще большего красавчика, и соглашаться ли на повышение, а я не знаю, заработаю ли хоть что‑нибудь в этом месяце». И в этом видится своего рода самоирония создателей сериала: кажется, такими образом они сами подшучивают над собственным детищем. А заодно и над своими зрителями, призывая их сбавить обороты и не воспринимать себя излишне серьезно. Ну а для чего еще нужно эмбиент-телевидение, спрашивается.

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«Люпен» С 8 января

1995 год. В поисках лучшей жизни Бабакар Диоп вместе со своим 13-летним сыном Ассаном эмигрирует из Сенегала в Париж. Во французской столице Диоп-старший устраивается работать шофером к богатому и могущественном Юберу Пеллегрини (Эрве Пьер). Вскоре самодовольные богачи Пеллегрини обвиняют несчастного сенегальца в краже драгоценного колье, принадлежавшего Марии-Антуанетте. Отец Ассана попадает в тюрьму, где совершает самоубийство, успев на прощание подарить сыну книгу Мориса Леблана о похождениях Арсена Люпена, благородного разбойника. Прошло 25 лет. Повзрослевший Ассан (Омар Си), похоже, превратился в вечно бедствующего безработного, перебивающегося случайными заработками. Он разведен, и у него есть сын Рауль (Этан Симон). Бывшая жена (Людивин Санье) при встрече засыпает героя упреками и советует взяться за голову, но у Ассана для нее есть хорошая новость. Скоро все изменится. По крайней мере, ему так кажется. Он заполучил работу уборщика в Лувре и планирует совершить ограбление века. Взяв в подручные гопников с района, Ассан решается на похищение того самого колье Марии-Антуанетты, которое, благодаря неимоверными усилиями мсье Пеллегрини, наконец-то вернулось на родину. Зрителю недвусмысленно намекают, что ограбление явно обречено на провал, но у Ассана в рукаве есть далеко не один козырь. Ведь все, что зрителю показывали до сих пор, вовсе не то, чем кажется. Вдохновившись успехом «Бумажного дома», Netflix, похоже, решил продолжить тему фильмов об ограблении с кучей твистов, а заодно предложить франкофильскую версию бондианы ввиду постоянного переноса премьеры очередной части похождений агента 007. Роль харизматичного авантюриста сидит на Омаре Си как влитая , и порой «Люпен» выглядит как дорогостоящий кастинг на роль следующего Бонда. Есть в сериале и социальная подоплека. Ассан использует самую беспроигрышную маскировку в современном европейском городе: чтобы сегодня быть никем не замеченным в Париже, достаточно быть бедно одетым черным. Ну и, конечно, французы не могут не добавить в свои фирменные блюда немного «Такси»: в первом же эпизоде «Люпена» красный феррари на полном ходу буквально влетает в Лувр. «Люпен» — новый международный хит стримингового гиганта. Насыщенная экшеном и роскошными видами Парижа авантюрная комедия очень нравится зрителям: новинка стала первым французским сериалом, попавшим в топ-10 американского Netflix. Вскоре шоу крепко обосновалось на первом месте ежедневного топа Netflix во всем мире, а в США долго удерживало третье место. К тому же «Люпен» явно пришелся по вкусу критикам — его рейтинг на Rotten Tomatoes составляет впечатляющие 96 из 100%. Некоторые американские рецензенты называют «Люпена» — на минуточку — «первым великим сериалом 2021 года» . Такой успех вполне объясним: за пышным фасадом сериала скрывается работа интернационального дуэта опытных сценаристов — американца Джорджа Кея, работавшего над «Убивая Еву», и француза Франсуа Узана, известного по нетфликс-хиту «Семейный бизнес» о первом французском кофешопе. Первый сезон «Люпена» разбит на две части: начальные пять серий из десяти можно посмотреть на Netflix c 8 января. А вот как долго ждать продолжения, неизвестно: дату премьеры второй половины сезона стриминговый сервис озвучит дополнительно.

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«Американские боги», 3-й сезон С 10 января

Третья глава экранизации романа Нила Геймана о противостоянии старых богов, которых в Новый Свет за собой когда‑то притащили переселенцы, и новых, созданных техническим прогрессом (интернет и прочие современные медиа). Напомним, что в финале предыдущего сезона главный герой сериала, бывший заключенный Тень Мун (Рики Уиттл), против своей воли оказавшийся в самом центре назревающей войны богов, выяснил, что является сыном древнего скандинавского бога Одина (Иэн МакШейн), который и затеял всю эту заварушку из‑за страха полного исчезновения. Ведь, как уверяет мистер Гейман, придумавший эту историю еще в 2001 году, «боги реальны, пока в них верят». Третий сезон «Американских богов» начинается с места в карьер, без лишних раскланиваний, с концерта выдуманной дет-метал-группы Blood Death, фронтмена которой играет вполне себе настоящий Мэрилин Мэнсон . Очевидно, новый шоураннер «Американских богов» — Чарльз Х.Игли («Декстер», «Ходячие мертвецы») — с первых же кадров нового сезона решил пленных не брать и отпугнуть от экранов излишне нежных зрителей . Одетые в балетные пачки балерины-зомби с перемазанными кровью лицами копошатся во внутренностях свой очередной жертвы, но в страхе разбегаются при появлении на сцене героя Мэрилина Мэнсона. Так начинается выступление Blood Death, призванное напомнить о величии Одина, в наше дни предпочитающего именовать себя Среда. В то время, как его почитатели отчаянно трясут головами на сцене, сам скандинавский бог, несмотря на преклонный возраст, отчаянно занимается крауд-серфингом. Видео с концерта получает приличную долю хайпа в инстаграме, и уделывает новых богов на их же собственной территории. Поэтому в их штаб-квартире переполох. Мисс Мир (модель Доминик Джексон пришла на смену Криспину Гловеру, игравшему Мистера Мира в предыдущих двух сезонах) со знанием дела расплющивает битой головы своих маркетологов, не относящихся к сложившейся ситуации со всей серьезностью. «Разве можно предугадать, что заинтересует этих приматов в следующий раз?» — оправдывается офисный планктон новых богов. Лора Мун (Эмили Браунинг), неверная (и мертвая) жена главного героя, пытается оживить лепрекона Суини (Пабло Шрайбер), с которым у нее завязались далеко не дружеские отношения. А в это время сам Тень Мун под новым именем Майкл Айнцель приезжает в идиллический заснеженный городок Лейксайд, где интернет и сотовая связь почти не доступны, а в привокзальном мини-маркете до сих пор действует видеопрокат. В Лейксайд незримо витает дух братьев Коэнов, и, несмотря на канун Рождества, хозяйка магазинчика Энн-Мари Хинцельман (Джулия Суини) смотрит по телевизору классического «Носферату» 1922 года. После провального второго сезона огромная фанбаза Геймана и критики надеются, что с приходом нового шоураннера «Американские боги» смогут снова достичь планки, установленной первым сезоном, значительно превысившего свой первоначальный бюджет, и станут по-настоящему захватывающим зрелищем. Для этого есть все предпосылки. Уже по трейлеру третьего сезона было очевидно, что Игли старается вернуть сериал в прежнее русло и заготовил для фанатов первоисточника кучу пасхалок. Поклонники романа знают, что Лейксайд — это ключевое место действия романа Геймана, а человек с фамилией Хинцельман — его важный персонаж. Помимо Мэрлина Мэнсона в третьем сезоне ожидается еще несколько звездных камео: Дэнни Трехо сыграл еще одну инкарнацию мистера Мира , а мама Гвинет Пэлтроу, Блайт Даннер (супруга героя Де Ниро в «Знакомстве с родителями»), — давнюю возлюбленную Одина, греческую богиню Деметру. Саундтрек к «Американским богам» по-прежнему остается одной из самых сильных сторон сериала. Даже когда на экране ничего особенного не происходит и «Боги» предсказуемо провисают, сериал интересно смотреть благодаря изумительно проделанной работе с музыкальной составляющей. За первые двадцать минут первого эпизода звучат песни героя современной американы RIVVRS и фолкерки Бет Уитни, вездесущий сингл The Dead South «In Hell I’ll Be in Good Company» и трек с первого альбома Gossip. Заканчивается все классической «Gimme Shelter» The Rolling Stones.

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«Стальная звезда», 3-й сезон С 10 декабря

Этой зимой незаметно вышел третий сезон сериала «Стальная звезда» с Тимом Ротом в роли харизматичного и сильно пьющего лондонского экс-копа, скрывающегося от своего прошлого сначала на просторах провинциальной Канады, а затем — в коммуне аммонитов. Первый сезон «Стальной звезды» вышел вполне себе завершенным произведением. Создатель и сценарист Роуэн Жоффе, сын видного британского кинодеятеля 1980-х годов Ролана Жоффе, подготовил для своего детища очень кровавый, чуть ли не шекспировский финал, который, казалось бы, не оставлял шансов продолжить историю. Но, к сожалению, боссы с британского Sky Atlantic, похоже, думали иначе. И история похождений весьма неоднозначного копа-алкоголика получила продолжение во втором сезоне. Надо сказать, довольно неуклюжем. Первый сезон «Стальной звезды» — по сути своеобразный скандинавский нуар, действие которого разворачивается на живописных просторах канадской глубинки. Главный герой сериала, бывший лондонский полицейский Джим Уорт, приезжает вместе с семьей в захолустный городок в районе Канадских Скалистых гор, чтобы занять пост местного шерифа. Джим — алкоголик в завязке, страдающий расщеплением личности. Так что когда на его голову в, казалось бы, тишайшем городишке внезапно начинают сыпаться одна беда за другой, герой отправляется в местный бар. Вскоре выясняется, что алкоголь, достигнув в организме Джима определенной концентрации, превращает дружелюбного полицейского в жестокого и циничного психопата Джека Девлина, настоящую машину для убийств и прочих неприличностей. Захватывающие дух зимние пейзажи непокоренной северной природы, непредсказуемость сюжетных поворотов, мощнейший саундтрек, главным образом состоящий из тяжелого современного блюз-рока, и неподражаемый, невероятно крутой Тим Рот, сыгравший в сериале одну из своих самых заметных и, похоже, весьма энергозатратных ролей последнего времени, — вот те четыре кита, на которых держится первый сезон «Стальной звезды».

Тизер первого сезона «Стальной звезды»

К сожалению, во втором сезоне ничего подобного и в помине нет. Есть только хилая попытка повторить выведенную в первом сезоне формулу и все такой же энергичный, но немного растерянный Тим Рот — играть взрывоопасному британцу во втором сезоне «Стальной звезды» как будто нечего. Актеру остается только из серии в серию повторять свою же роль непредсказуемого психопата, которого мы уже как будто видели в третьем сезоне «Твин Пикса»: ходить, ссутулившись, вальяжно размахивая пистолетом, и смачно закидывать голову, заливая в себя очередной шот «самого дешевого пойла в округе». Возможно, проблема второго сезона заключалась еще и в том, что его действие переносится из зимней горной Канады на пыльную равнину, где обитает местное поселение аммонитов и привычная зрителю атмосфера довольно резко меняется. С другой стороны, благодаря смене локации «Стальная звезда» начинает напоминать классический вестерн , и это, по идее, должно было пойти на пользу развязной атмосфере сериала. Но нет. Пойло, которым потчуют зрителя создатели «Стальной звезды» во втором сезоне, оказалось весьма разбавленным: темп сезона неровный, серии изобилуют какими‑то необъяснимыми и ненужными длиннотами, события порой неправдоподобны, а повествование кажется местами несвязанным. Казалось бы, столкновение глубоко верующих людей и безбожника Джека должно было повысить градус напитка и подкинуть зрителю парочку смелых мыслей на тему религии, но и на этом поле, к сожалению, ничего выдающегося не происходит. Тем интересней будет наблюдать, что же приготовили создатели «Стальной звезды» в третьем сезоне. Ведь заметная разница между двумя сезонами сериала создает своего рода интригу: смогут ли Роуэн Жоффе и компания дотянуться в третьем сезоне до уровня, продемонстрированого в начале, или продолжат в духе второго сезона, сделанного как будто спустя рукава. Кажется, для успеха у них есть все ингредиенты, главное — умело ими воспользоваться. В начале нового сезона дружная семейка Уортов, расставившая все точки над i в своих запутанных семейных отношениях, отправляется в родной Ливерпуль, где вся эта история, похоже, началась много лет назад. Именно здесь молодой Джим Уорт, работая под прикрытием, настолько сильно вжился в роль Джека Девлина, что последствия его поступков так и не дали ему спокойно залечь на дно в горной Канаде. В первых сериях третьего сезона супруги Уорт разгуливают в приличном подпитии по живописным улочкам Ливерпуля и по списку расправляются с людьми из своего прошлого, как какие‑нибудь заправские «Прирожденные убийцы». При этом герои стараются не пропускать ни одного мало-мальски стоящего паба, коих в родном городке The Beatles, как вы, наверное, догадываетесь, превеликое множество. Тем временем младшая Уорт в очередной раз заводит дружбу с тем, с кем ей ни в коем случае не следовало бы общаться. Третий сезон обещает стать финальным в истории Джима Уорта/Джека Девлина, так что зритель, скорее всего, наконец-то узнает, что же случилось в Ливерпуле много лет назад и от чего же Уорты так старательно скрывались в канадской глубинке.