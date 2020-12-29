Каждую неделю «Афиша Daily» выбирает лучшие новинки на мультимедийной платформе Okko. На этот раз составили расписание на все длинные зимние праздники.

«Последняя смена» («The Last Shift») Драмеди с социальным подтекстом об уходящем на пенсию работнике фастфуда

Ричард Дженкинс («Форма воды») в одной из самых трогательных ролей в своей многолетней карьере — он играет уходящего на пенсию сотрудника фастфуда, который вынужден передавать свои дела новичку-недотепе. Ворчливый белый старик стоически пробует достучаться до темнокожего молодого парня, не слишком заинтересованного в проходной работе. Смена поколений, традиции против безалаберности, социальный контекст (куда же без него) в классическом излете драмеди о нелегкой дружбе на службе — только на кухне обычной забегаловки. С 28 декабря

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«Воображаемая реальность» («Valley of the Gods») Джон Малкович в роли самого богатого человека на Земле

Новый фильм малоизвестного у нас польского классика Леха Маевского («Мельница и крест») с Джоном Малковичем про самого богатого человека на свете, который переплетает свою историю с легендой индейцев навахо. Джош Хартнетт в роли потенциального биографа, прибывающего в гигантский замок безумного триллионера. Визионерское кино с польскими корнями и c двумя звездами посреди напыщенной красоты. С 30 декабря

«5 сантиметров в секунду» И другие мультфильмы Макото Синкая

Макото Синкай — абсолютная звезда аниме, автор таких хитов, как «Твое имя» и «Дитя погоды», но теперь в каталоге Okko появились и более ранние его работы. Если хочется еще больше волшебства во время зимних праздников, то смело включайте. Среди них — романтическая притча в атмосфере зимней Японии «5 сантиметров в секунду», дебютное аниме Синкая о загадочной башне «За облаками» или волшебное фэнтези «Ловцы забытых голосов» о девочке, научившейся извлекать голос из кристалла.

«5 сантиметров в секунду» Okko «Сад изящных слов» Okko «За облаками» Okko «Ловцы забытых голосов» Okko

«Избави нас от лукавого» («Daman akeseo goohasoseo») Традиционно суровый корейский блокбастер с оператором «Паразитов»

Южнокорейский криминальный боевик награжденного в Каннах за дебютный «Офис» Хон Вон Чана, созданный в лучших традициях этих самых корейских боевиков: татуированные головорезы, ядовито-желтая палитра с «голландскими углами», море крови, гильз и невероятные рукопашные сражения в тесных и душных коридорах. По ним бродит наемник Ин Нам (Хван Чжон Мин), в прошлом агент спецслужб, разыскивающий убийц своей бывшей девушки, а также похитителей ее ребенка. Миссию усложняет другой наемный убийца, которому поручили найти и прикончить самого Им Нама, — тот, оказывается, когда‑то казнил его брата. Снял все это, к слову, талантливейший оператор оскароносных «Паразитов» и «Пылающего» Хон Ген Пе. С 31 декабря

«Вдова» Отечественный хоррор про смертельно опасный лес под Питером

В лесах на севере Ленинградской области ежегодно пропадает более 300 человек. Иногда их тела находят посреди леса полностью обнаженными и без всяких следов насильственной смерти. Фильм рассказывает о поисковой команде, которая отправляется на поиски пропавшего мальчика. В процессе спасателям попадаются загадочные знаки на деревьях, они слышат пугающие звуки и видят бездыханную старуху. Все это напоминает им, что вот-вот должен наступить Покров день, когда, как уверяют легенды, лес становится смертельной ловушкой. Кроме того, в лесу обитает зловещая сущность, которую местные называют Хромой Ведьмой. Фильм режиссера-дебютанта Ивана Минина явно сделан под большим впечатлением от «Ведьмы из Блэр», которая породила миллион подражаний (и этот фильм не исключение). С 1 января

«Выпьем за любовь» («Der Vorname») Народная немецкая комедия с мощным национальным колоритом

Пара университетских снобов из Бонна Стефан (Кристоф Мария Хербст) и Элизабет (Каролина Петерс) устраивают домашний ужин в кругу семьи. Среди гостей — младший брат Элизабет, легкомысленный весельчак и провокатор Томас (Флориан Давид Фиц), который готовится стать отцом. Он рассказывает о том, что по итогам УЗИ уже стал известен пол будущего ребенка — мальчик, а счастливый отец определился с именем первенца — Адольф. Так ужин оборачивается обмороками и скандалом. Режиссер Зенке Вортманн весьма удачно выбрал тему для народной немецкой комедии. Дело в том, что имя Адольф — такое популярное в Германии между 1932 и 1942 годами — сейчас не запрещено, как свастика, но все-таки здравомыслящие люди редко называют детей этим именем (например, по статистике, в 2017 году имя Адольф выбрало всего около 20 родителей). С 1 января

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«Дублерша» («The Stand-In») Дрю Бэрримор старается не падать в навоз лицом

Кэнди Блэк (Дрю Бэрримор) — потертая и помятая голливудская комедийная звезда-хамло — после очередного алкозагула вынужденно попадает на исправительные работы, сеансы групповой терапии и к анонимным алкоголикам, чтобы уже наконец-то встать на праведный путь исправления. Выручать отсутствующую на съемках высокомерную звезду поручают ее полной противоположности — дублерше (тоже Дрю Бэрримор), у которой имеется целый вагон актерских и карьерных амбиций, но пока она лишь замещает Кэнди в сценах, где нужно, например, упасть лицом прямо в жирную коровью лепешку. Комедию с таким старомодным, но славным сюжетом (и довольно специфическим юмором) о близнецах с разной судьбой сняла Джейми Баббит, ставившая «Удивительную миссис Мейзел», «Девочек Гилмор» и «Бруклин 9–9». С 2 января

«Самый счастливый сезон» («Happiest Season») Рождество с Кристен Стюарт и Макензи Дэвис

Харпер (Макензи Дэвис) и Эбби (Кристен Стюарт) — счастливая молодая однополая пара. Отношения серьезны и стабильны настолько, что во время особо эмоционального вечера (и в ситуативном порыве) Харпер решает пригласить любимую встретить Рождество со своими родителями. Эбби, конечно, с радостью соглашается, вот только на подъезде к семейному особняку выясняется, что отец Харпер баллотируется в местные органы власти и дочь пока не решилась сообщить родителям, что она, собственно говоря, лесбиянка. Поэтому Эбби пройдет на праздник под вывеской «соседка-сирота». Дальше — еще лучше: дом оказывается хоть и красивым, но временами сильно напоминающим осиное гнездо, где балом правят стервозная мама и примерно такая же старшая сестра. А тут еще и бывшая подружка Харпер — Райли (Обри Плаза) — намекает Эбби, что обещания долгой счастливой жизни их общая возлюбленная дает не впервые… Эта первая рождественская романтическая комедия ЛГБТК+ заставит вас всплакнуть минимум дважды. Режиссер Клеа ДюВалл упаковывает историю в красочную рождественскую упаковку, но это тот случай, когда чуешь: подарок — с подвохом, елка — искусственная, а хеппи-энд — только дань жанру. С 2 января

«Ширли» («Shirley») Вольный портрет писательницы Ширли Джексон: один из хитов «Сандэнса-2020»

«Ширли» — вольный портрет Ширли Джексон (Мосс), важной американской писательницы середины XX века (мистика вроде «Призрак дома на холме») — находится в статусе живого классика, но страдает депрессией и алкоголизмом и редко выходит из дома. Ее муж (Сталбарг) — официально обаяшка и душа любой компании — в отношениях постоянно подтачивает ее уверенность в себе и добивает ее регулярными изменами. Именно в этот момент на кампус приезжает молодая копия зрелой пары — будущий профессор с беременной женой: у наивной молодой девушки Роуз, разумеется, есть надежды на захватывающую университетскую жизнь. Две женщины сперва не ладят, потом дружат, потом сливаются в одну. С 3 января

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