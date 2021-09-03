Французская драма с прохладным бризом печали и с Шарлоттой Генсбур, одетой в платье мини YSL, была целиком снята на вилле на Французской Ривьере и вокруг нее. Премьера русского трейлера — на «Афише Daily». В кинотеатрах c 16 сентября.

Кажется, в этом камерном фильме самые красивые локации из всех фильмов, снятых в четырех стенах нынешнего пандемийного периода

Картина поставлена по пьесе Маргерит Дюрас — той самой писательницы, что написала основу для классического фильма Алена Рене «Хиросима, любовь моя» (1959). И в фильме, и в пьесе количество ролей и локаций ограничено: он целиком снят на вилле на Лазурном Берегу и состоит из пяти длинных диалогов героини, которая томится в изоляции изжившего себя супружества. Будучи замужем за миллионером, который годами изменял ей, она приехала осматривать новое жилище на Французской Ривьере, где встречается с любовником. На протяжении всего действа в поле зрения находится вечно неспокойное море и волнительные любовные отношения молодого мужчины и опытной разочарованной женщины старше его.

Главную роль в фильме сыграла актриса Шарлотта Генсбур («Нимфоманка», «Антихрист», «Меланхолия»), а ее молодого любовника — Нильс Шнайдер, знакомый по фильмам Ксавье Долана («Воображаемая любовь», «Я убил свою маму»).