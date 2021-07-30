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Роскошная Леди Гага и теории заговора в первом трейлере «Дома Гуччи»

Виктория Шанина
Сегодня в 9:01

Киностудия Universal Pictures выпустила первый официальный трейлер фильма «Дом Гуччи» Ридли Скотта. Посмотреть его можно на ютьюб-канале студии.

Ролик создает вокруг фамилии Гуччи некий культ, атмосферу роскоши, стиля и власти. Однако закадровый голос Леди Гаги навевает и мрак, называя все прелести жизни проклятием. «Я — Гуччи, и этим все сказано», — заявляет Адам Драйвер.

Судя по трейлеру, в руках героини Леди Гаги также было немало власти и роскоши. Она сыграла жену Маурицио Гуччи, которая ловко манипулирует супругом и явно знает себе цену. Не зря ее называют «темпераментной дивой» в ролике.

Детективный триллер расскажет об убийстве Маурицио Гуччи, который одно время возглавлял модный дом Gucci. В 1995 году мужчина был застрелен киллером у своего офиса. Виновной в заказном убийстве признали его жену Патрицию Реджани — она провела в тюрьме 18 лет и вышла на свободу в 2016 году.

Фильм основан на книге «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Идея снять проект о трагической гибели внука Гуччио Гуччи принадлежала актрисе и кинопродюсеру Джианнине Фасио, супруге Ридли Скотта. Сценарий фильма написал Роберто Бентивенья. Сопродюсерами выступили Кевин Уолш и Scott Free Productions.

Главные роли сыграют Адам Драйвер и Леди Гага, также в ролях: Джаред Лето, Аль Пачино, Сальма Хайек, Джек Хьюстон, Рив Карни и Джереми Айронс.

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