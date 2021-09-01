Поход в кино на прокатный релиз — все еще одно из самых надежных развлечений в городе. Рассказываем про ближайшие новинки оживающего после пандемии кинопроката.

«Шан-Чи и легенда десяти колец» С 2 сентября

Студия «Марвел» пытается ворваться в новый для себя жанр — кино про восточные единоборства. Супергероя-бойца Шан-Чи играет малоизвестный канадец Лю Сыму, в роли злодея Мандарина — гонгконгская легенда Тони Люн Чхиувай («Любовное настроение», «Великий мастер»). Конечно, это не аутентичная уся, ведь даже режиссером здесь выступает сандэнсовский выпускник Дестин Дэниел Креттон, до этого ставивший лишь инди-драмы. С другой стороны, даже поверхностная игра с тропами великого азиатского жанрового кино голливудскому блокбастеру должна быть к лицу .

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«Петровы в гриппе» С 9 сентября

Арт-блокбастер Кирилла Серебренникова по мотивам романа Алексея Сальникова, завоевавшего несколько российских литературных премий. Кино участвовало в основном конкурсе Канн-2021, где завоевало технический приз за лучшую операторскую работу; в ансамбле — Борисов, Дорн, Хаматова. Название не стоит воспринимать буквально. Да, это история среднестатистической семьи Петровых, поголовно болеющей гриппом в предновогоднем Екатеринбурге. Однако это не просто срез жизни, а практически фантастический боевик. Лихорадочные галлюцинации смешиваются с реальностью, оживают комиксы, время становится плоским кругом . Наверное, про русскую действительность по-другому и не поговорить.

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«Злое» С 9 сентября

Новый потенциально франшизообразующий хоррор Джеймса Вана, автора «Пилы», «Астрала» и «Заклятья». Аннабель Уоллис («Аннабель») играет девушку, которой снятся кошмары. В какой‑то моменты жестокие убийства из снов начинают сбываться наяву. А где‑то в углу спальни, кажется, прячется сам дьявол. Сюжетная завязка здесь не так важна, как режиссерская сноровка Вана, достигшего в ремесле скримеров если не подлинного мастерства, то большого профессионализма (послужной список говорит сам за себя). Веселый поход на ужастик Ван всегда обеспечит, за это мы его и ценим.

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«Дюна» С 16 сентября

Вероятно, главный блокбастер года, если не десятилетия, — Дени Вильнев экранизирует фантастический роман «Дюна», неподступный Грааль таких режиссеров прошлого, как Линч и Ходоровски. В далеком будущем несколько княжеских домов борются за контроль над добычей инопланетного сверхполезного ископаемого. Ситуацию осложняют гигантские песочные черви. В роли молодого наследника — Тимоте Шаламе, впечатляющий актерский состав дополняют Оскар Айзек, Зендая, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем, Шарлотта Рэмплинг, Дейв Баутиста и Стеллан Скарсгорд в роли мерзкого барона Харконнена. Сдержанный и суховатый стиль режиссера Вильнева — идеальное условие для возникновения нового большого киноэпоса.

«Узники страны призраков» С 16 сентября

Японский треш-поэт Сион Соно снимает второе за карьеру кино в Америке (первым был великолепный бандитский триллер «Риск»). Николас Кейдж в кожанке спасает девушку из потусторонней страны призраков. В кадре — катаны, пушки и бомбы на запястьях. Творчество Соно таково, что лучше его один раз увидеть, но можно довериться и самому Кейджу, который уже назвал «Узников» самым безумным фильмом в своей карьере . Даже если кино не будет гениальным, то о походе в кино знающий зритель не пожалеет, ведь такая отборная дичь в прокат попадает редко.

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«Множественные святые Ньюарка» С 23 сентября

Полнометражный приквел «Клана Сопрано», с Майклом Гандолфини (сыном покойного Джеймса) в роли юного Тони Сопрано. Что должно случиться в детстве парня, чтобы в будущем он стал боссом мафии? Дэвид Чейз говорит, что достаточно родиться в неблагополучном сателлите Нью-Йорка и хорошо учиться в школе, ведь для войны уличных банд извилины тоже важны. За постановку отвечает режиссер эпизодов «Клана Сопрано» и «Игры престолов» Алан Тейлор. Будет ли это Скорсезе на минималках или, наоборот, на максималках, пока что ответить сложно.

«Иван Денисович» С 23 сентября

Первый за тринадцать лет фильм второстепенного советского классика Глеба Панфилова, представленный на недавнем кинофестивале в Локарно, где более полувека назад он выиграл главный приз за «В огне брода нет». Экранизация понятно какого рассказа Солженицына, только теперь это не один день, а сто минут из жизни зэка — удачное рабочее название фильма так и звучало: «100 минут из жизни Ивана Денисовича». Едва ли это подходящая картина для расслабленного похода в кино, но, с другой стороны, такое глубокое погружение в иную реальность даже новый фильм «Марвел» вряд ли сможет предложить.

«Холодный расчет» С 23 сентября

Экзистенциальная драма об азарте и мести от Пола Шрейдера — сценариста «Таксиста» и режиссера «Первой реформатской церкви». В роли шулера-ветерана — Оскар Айзек, в роли майора из прошлого — Уиллем Дефо. Шрейдер не замшелый классик, а автор, который в свои 75 остается одним из самых свежих и радикальных голосов в Голливуде. Это причудливое, эстетское кино, где музейная статика основного действия разбавляется рыбоглазыми травматическими флешбэками . Премьера «Холодного расчета» состоится на днях в основном конкурсе Венеции, и там мы, конечно, болеем за Шрейдера (простите нас, Чупов и Меркулова).

«Случайность и догадка» С 23 сентября

Один из двух фильмов года духовного внука Одзу Рюсукэ Хамагути. Как и сам Одзу, Хамагути снимает расслабленное медитативное кино о повседневных человеческих отношениях, и делает это с грацией и изяществом. В мире больших фестивалей имя Хамагути за последние несколько лет стало одним из самых горячих , все его новые работы непременно берут награды. Лауреат «Серебряного медведя» «Случайность и догадка» — не исключение. Отличный вариант для похода в кино, чтобы почувствовать себя самым искушенным синефилом в компании.

«Разжимая кулаки» С 25 сентября

Каннский фильм-лауреат (победитель конкурса «Особый взгляд»), поставленный ученицей Сокурова Кирой Коваленко. Снова жестокий Кавказ, снова тесные семейные узы, снова эстетская операторская работа. Это на редкость труднопроходимое, бескомпромиссное кино, но кто виноват, что в России и в жизни кулаки всегда сжаты. Спешите сходить на кино отечественной режиссерки, пока ее не позвали снимать в Голливуде какой‑нибудь «БиоШок» или «Хеви Рейн».

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«Не время умирать» С 30 сентября

25-й фильм о Джеймсе Бонде с рекордным бюджетом и трудной прокатной судьбой (с 2019 года было пять переносов даты премьеры). 53-летний Дэниел Крейг играет обворожительного и изворотливого шпиона, кажется, в последний раз; свежесть в ансамбль привносит Рами Малек в роли злодея Люцифера Сафина (серия все еще отчасти верна своим кэмповым истокам) . Режиссер блокбастера — эстет Кэри Фукунага («Безродные звери», «Настоящий детектив»), в числе сценаристов — внезапно создательница «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж. Когда это кино выйдет-таки в прокат, пандемийный кинокризис можно будет считать идущим к завершению, а если оно еще и окупится, и вовсе будет праздник на весь Голливуд.

«Титан» С 30 сентября

Безумный боди-хоррор, выигравший «Золотую пальмовую ветвь». Пироманка с титановой пластиной в голове беременеет от автомобиля, дальше все только круче. Пять лет назад Джулия Дюкорно сняла «Сырое» и моментально стала одним из главных режиссеров у хоррор-гиков, теперь же она претендует на славу и вовсе главной арт-провокаторки планеты. Ажиотаж по поводу новой французской экстремистки вырос просто невероятный, но всем читателям мы советуем относится к любому большому хайпу настороженно — это верный способ избежать лишних разочарований.

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«Герда» С 30 сентября

Новый фильм Натальи Кудряшовой («Пионеры-герои») из основного конкурса Локарно. Студентка из несчастной семьи по вечерам танцует в баре и в какой‑то момент испытывает метафизический катарсис. Дебютантка Анастасия Красовская выиграла за главную роль локарнскую награду «Лучшая актриса», но самую замечательную рекламу фильму сделал Гаспар Ноэ. Он выразил восхищение «грустным и страшным» кино прямо в директ режиссерске и даже предложил как‑нибудь с ней выпить . Разделить восторги Ноэ (о фильме, а не о возможном свидании) можно будет уже в конце сентября.