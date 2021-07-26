78-й Венецианский фестиваль объявил программу смотра. В нее вошли три российских фильма

Худрук 78-го Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера объявил программу мероприятия. В список смотра фестиваля попали три российских фильма, пишет РБК.

«Капитан Волконогов бежал», реж. Наталья Меркулова и Алексей Чупов

Основная программа

В основном конкурсе покажут фильм «Капитан Волконогов бежал» режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Главную роль в нем играет Юрий Борисов, который также снялся в «Купе номер шесть», получившем Гран-при в Каннах.

Картина посвящена сотруднику правоохранительных органов, которого объявляют преступником. У героя есть всего сутки перед смертью, за это время он должен раскаяться и получить прощение хотя бы одного человека, чтобы не попасть в ад.

«Мама, я дома», реж. Владимир Битоков

Программа «Горизонты экстра»

Работа ученика Александра Сокурова Владимира Битокова «Мама, я дома» вошла в программу «Горизонты экстра». В фильме также снялся Борисов, а его напарниками стали Ксения Раппопорт, Екатерина Шумакова и Александр Горчилин.

Действие ленты разворачивается в Кабардино-Балкарии, где водитель автобуса Тоня ждет возвращения сына с войны в Сирии. В один момент ей приходит известие о смерти сына, но Тоня отказывается в это верить и требует вернуть ей ребенка.

«Обходные пути», реж. Екатерина Селенкина

Программа 36-й Венецианской недели критики

Третьим российским фильмом стали «Обходные пути» Екатерины Селенкиной, вошедшие в программу 36-й Венецианской недели критики. На венецианском кинофоруме состоится премьера картины.

Фильм рассказывает о закладчике наркотиков, который путешествует по потайным местам города. Большинство событий «Обходных путей» — реконструкция реальности, а актеры не профессионалы.

Полная программа основного конкурса