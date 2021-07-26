78-й Венецианский фестиваль объявил программу смотра. В нее вошли три российских фильма

Худрук 78-го Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера объявил программу мероприятия. В список смотра фестиваля попали три российских фильма, пишет РБК.
«Капитан Волконогов бежал», реж. Наталья Меркулова и Алексей Чупов
Основная программа
В основном конкурсе покажут фильм «Капитан Волконогов бежал» режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Главную роль в нем играет Юрий Борисов, который также снялся в «Купе номер шесть», получившем Гран-при в Каннах.
Картина посвящена сотруднику правоохранительных органов, которого объявляют преступником. У героя есть всего сутки перед смертью, за это время он должен раскаяться и получить прощение хотя бы одного человека, чтобы не попасть в ад.
«Мама, я дома», реж. Владимир Битоков
Программа «Горизонты экстра»
Работа ученика Александра Сокурова Владимира Битокова «Мама, я дома» вошла в программу «Горизонты экстра». В фильме также снялся Борисов, а его напарниками стали Ксения Раппопорт, Екатерина Шумакова и Александр Горчилин.
Действие ленты разворачивается в Кабардино-Балкарии, где водитель автобуса Тоня ждет возвращения сына с войны в Сирии. В один момент ей приходит известие о смерти сына, но Тоня отказывается в это верить и требует вернуть ей ребенка.
«Обходные пути», реж. Екатерина Селенкина
Программа 36-й Венецианской недели критики
Третьим российским фильмом стали «Обходные пути» Екатерины Селенкиной, вошедшие в программу 36-й Венецианской недели критики. На венецианском кинофоруме состоится премьера картины.
Фильм рассказывает о закладчике наркотиков, который путешествует по потайным местам города. Большинство событий «Обходных путей» — реконструкция реальности, а актеры не профессионалы.
Полная программа основного конкурса
- «Параллельные матери», реж. Педро Альмодовар
- «Мона Лиза и кровавая луна», реж. Ана Лили Амирпур
- «Другой мир», реж. Стефан Бризе
- «Сила собаки», реж. Джейн Кэмпион
- «Латинская Америка», реж. Дамиано Д’Инноченцо, Фабио Д’Инноченцо
- «Событие», реж. Одри Диван
- «Официальный конкурс», реж. Гастон Дюпра, Мариано Кон
- «Дыра», реж. Микеланджело Фраммартино
- «Sundown», реж. Мишель Франко
- «Утраченные иллюзии», реж. Ксавье Джанноли
- «Потерянная дочь», реж. Мэгги Джилленхол
- «Спенсер», реж. Пабло Ларраин
- «Freaks Out», реж. Габриель Майнетти
- «Qui Rido Io», реж. Марио Мартоне
- «On The Job: The Missing 8», реж. Эрик Матти
- «Leave No Traces», реж. Ян П.Матушиньский
- «Капитан Волконогов бежал», реж. Наталья Меркулова, Алексей Чупов
- «Холодный расчет», реж. Пол Шрейдер
- «Рука Бога», реж. Паоло Соррентино
- «Reflection», реж. Валентин Васянович
- «La Caja», реж. Лоренцо Вигас