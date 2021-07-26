перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Госдуме предложили вернуть в паспорт графу «национальность» 19:23
ЕС работает с Россией над взаимным признанием сертификатов о вакцинации от COVID-19 19:02
Dimitris Vetsikas/Pixabay В «Перекрестке» появились «корзины доброты» для помощи бездомным животным
В «Перекрестке» появились «корзины доброты» для помощи бездомным животным 18:47
78-й Венецианский фестиваль объявил программу смотра. В нее вошли три российских фильма 18:31
Фестиваль Signal подвел итоги арт-колла 18:14
Бен Аффлек вновь стал героем мема о грусти. На этот раз — во время отдыха на яхте с Джей Ло 17:50
Pink предложила оплатить штраф норвежских гандболисток за игру в шортах вместо бикини 17:19
Jamie Squire/Getty Images Российские олимпийцы завоевали три золота за час. Россия вышла на четвертое место в медальном зачете
Российские олимпийцы завоевали три золота за час. Россия вышла на четвертое место в медальном зачете 17:04
В мультфильме Disney впервые появился небинарный персонаж 16:44
На eBay продают воздух с презентации альбома Канье Уэста 16:21
В Петербурге убиты сын и жена адмирала в отставке. Главный подозреваемый, сам моряк, попал под поезд 16:05
СМИ: певица МакSим пришла в сознание 15:34
Кат-сцены из старых видеоигр, улучшенные до 8К с помощью ИИ: познакомьтесь с ютьюб-каналом Upscale 15:30
Пресс-материалы В галерее «Царская башня» пройдет вечер визуальной поэзии
В галерее «Царская башня» пройдет вечер визуальной поэзии 15:01
В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи животных в зоомагазинах 14:51
В «Художественном» пройдет премьера фильма-балета «Ночь нежна» Бориса Эйфмана 14:08
Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального 14:01
У дома в Петербурге появились руки, которые «чинят» здание. Это новый стрит-арт Алекса Грибеля 13:54
Showtime/YouTube Появился первый трейлер 9-го сезона «Декстера». Шоу выйдет с подзаголовком «Свежая кровь»
Появился первый трейлер 9-го сезона «Декстера». Шоу выйдет с подзаголовком «Свежая кровь» 13:04
Адвокату Ивана Сафронова запретили общаться со своим подзащитным 12:55
Отключить рекламу

78-й Венецианский фестиваль объявил программу смотра. В нее вошли три российских фильма

Виктория Шанина
Сегодня в 18:31

Худрук 78-го Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера объявил программу мероприятия. В список смотра фестиваля попали три российских фильма, пишет РБК.

«Капитан Волконогов бежал», реж. Наталья Меркулова и Алексей Чупов

Основная программа

В основном конкурсе покажут фильм «Капитан Волконогов бежал» режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Главную роль в нем играет Юрий Борисов, который также снялся в «Купе номер шесть», получившем Гран-при в Каннах.

Картина посвящена сотруднику правоохранительных органов, которого объявляют преступником. У героя есть всего сутки перед смертью, за это время он должен раскаяться и получить прощение хотя бы одного человека, чтобы не попасть в ад.

«Мама, я дома», реж. Владимир Битоков

Программа «Горизонты экстра»

Работа ученика Александра Сокурова Владимира Битокова «Мама, я дома» вошла в программу «Горизонты экстра». В фильме также снялся Борисов, а его напарниками стали Ксения Раппопорт, Екатерина Шумакова и Александр Горчилин.

Действие ленты разворачивается в Кабардино-Балкарии, где водитель автобуса Тоня ждет возвращения сына с войны в Сирии. В один момент ей приходит известие о смерти сына, но Тоня отказывается в это верить и требует вернуть ей ребенка.

«Обходные пути», реж. Екатерина Селенкина

Программа 36-й Венецианской недели критики

Третьим российским фильмом стали «Обходные пути» Екатерины Селенкиной, вошедшие в программу 36-й Венецианской недели критики. На венецианском кинофоруме состоится премьера картины.

Фильм рассказывает о закладчике наркотиков, который путешествует по потайным местам города. Большинство событий «Обходных путей» — реконструкция реальности, а актеры не профессионалы.

Полная программа основного конкурса


  • «Параллельные матери», реж. Педро Альмодовар
  • «Мона Лиза и кровавая луна», реж. Ана Лили Амирпур
  • «Другой мир», реж. Стефан Бризе
  • «Сила собаки», реж. Джейн Кэмпион
  • «Латинская Америка», реж. Дамиано Д’Инноченцо, Фабио Д’Инноченцо
  • «Событие», реж. Одри Диван
  • «Официальный конкурс», реж. Гастон Дюпра, Мариано Кон
  • «Дыра», реж. Микеланджело Фраммартино
  • «Sundown», реж. Мишель Франко
  • «Утраченные иллюзии», реж. Ксавье Джанноли
  • «Потерянная дочь», реж. Мэгги Джилленхол
  • «Спенсер», реж. Пабло Ларраин
  • «Freaks Out», реж. Габриель Майнетти
  • «Qui Rido Io», реж. Марио Мартоне
  • «On The Job: The Missing 8», реж. Эрик Матти
  • «Leave No Traces», реж. Ян П.Матушиньский
  • «Капитан Волконогов бежал», реж. Наталья Меркулова, Алексей Чупов
  • «Холодный расчет», реж. Пол Шрейдер
  • «Рука Бога», реж. Паоло Соррентино
  • «Reflection», реж. Валентин Васянович
  • «La Caja», реж. Лоренцо Вигас
События недели на afisha.ru
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
боевик
G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз
Предыстория самого загадочного бойца спецотряда G.I. Joe
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
МВД
Люди
Пол Шредер
Юрий Борисов
Алексей Чупов
Владимир Битоков
Александр Сокуров
Ксения Раппопорт
Екатерина Шумакова
Александр Горчилин
Педро Альмодовар
Стефан Бризе
Джейн Кэмпион
Мариано Кон
Микеланджело Фраммартино
Мишель Франко
Ксавье Джанноли
Пабло Ларраин
Паоло Соррентино
Валентин Васянович
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить