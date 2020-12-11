Много важных новостей и анонсов из ночной четырехчасовой онлайн-презентации The Walt Disney Company. В том числе запуск стримингового сервиса Disney+ в Восточной Европе (включая Россию) в 2021 году!
Marvel Studios
- Вышел второй впечатляющий трейлер к сериалу «ВандаВижн», в котором вся ситком-реальность как‑то связана с желтым Камнем разума. Премьера — 15 января 2021 года на Disney+;
- Дебютный трейлер сериала про криминальные приключения Локи после того, как он украл Тессеракт в альтернативной реальности «Мстителей». Премьера — в мае 2021 года на Disney+;
- Трейлер сериала «Сокол и Зимний Солдат», в котором к своим ролям вернутся Энтони Маки, Себастьян Стэн и Даниэль Брюль (Барон Земо, известный по фильму «Первый мститель: Противостояние»). Премьера — 19 марта 2021 года на Disney+;
- Трейлер анимационного сериала «Что, если?..», в котором нарисованы самые безумные альтернативные версии развития уже известных событий в киновселенной Marvel. Премьера — летом 2021 года на Disney+;
- Ролик со съемок сериала «Мисс Марвел» — подростковой фантастики про супергероиню-тинейджера. Премьера состоится ближе к концу 2021 года на Disney+;
- Мисс Марвел появится в сиквеле «Капитана Марвел», который выйдет 11 ноября 2022 года в кинотеатрах;
- Кевин Файги подтвердил, что они придумали способ, как не заменять погибшего актера Чедвика Боузмена в сиквеле «Черной Пантеры»;
- Сериал «ВандаВижн» будет связан с «Человеком-пауком-3» и «Доктором Стрэнджом-2», в которых сюжет тоже будет связан с параллельными вселенными.
- «Человек-муравей» получил подзаголовок «Квантимания». Кэтрин Ньютон исполнит роль дочки Скотта Лэнга, а Джонатан Мэйджерс официально получил роль Канга-завоевателя;
- Официально подтверждено, что Татьяна Маслани исполнит главную роль в сериале «Женщина-Халк». Кроме того, к своим ролям вернутся Марк Руффало и Тим Рот (Мерзость из «Невероятного Халка»);
- Кристиан Бэйл сыграет злодея Горра Убийцу богов в «Торе: Любовь и Гром». Премьера — 6 мая 2022 года в кинотеатрах;
- Бен Мендельсон (Талос из «Капитана Марвела») и Самюэль Л.Джексон (Ник Фьюри) сыграют в сериале «Секретное вторжение» про то, как раса Скруллов проникла в организацию супергероев на Земле;
- Выйдет сериал «Armor Wars» с Доном Чидлом в роли Воителя про то, как технологии Тони Старка попадали в чужие руки;
- Доминика Торн присоединится к кинематографической вселенной Marvel в сольном сериале для Disney+ в роли Железного сердца, которая станет преемницей Железного человека после смерти Тони Старка;
- В 2022 году на Disney+ выйдет новогодний спешел «Стражей Галактики», который сочинил и снял Джеймс Ганн, а также серия короткометражных фильмов про малыша Грута;
- Режиссер трилогии «Человека-паука» в киновселенной Marvel, после этого займется перезагрузкой кинофраншизы «Фантастическая четверка».
Lucasfilm
- Ролик со съемок сериала о Кассиане Андоре — повстанце в исполнении Диего Луны из «Изгоя-один». Сериал выйдет в 2022-м году на на Disney+;
- Тизер анимационного сериала «The Bad Batch», спин-оффа и продолжения «Войны клонов». Премьера — в 2021 году на Disney+;
- Новый фильм во вселенной Star Wars снимет Тайка Вайтити. А также полный метр «Rogue Squadron» от постановщицы «Чудо-женщины» Патти Дженкинс. Фильм расскажет о пилотах космических истребителей из одноименной эскадрильи, которая была основана Люком Скайуокером. Действие фильма будет происходить после событий «Скайуокер. Восход», но когда именно — неизвестно. Премьера — в 2023 году в кинотеатрах;
- На Disney+ выйдет анимационный фильм «Звездные войны: История дроида» о C-3PO и R2-D2, а также серия короткометражных аниме-фильмов «Visions», которые будут создавать японские авторы;
- Помимо третьего сезона «Мандалорца» в ближайшие годы Disney+ выпустит десяток сериалов о вселенной «Звездных войн», в числе которых:
— сольный сериал о Лэндо,
— «Рейнджеры Новой Республики»,
— «Асока Тано» (Розарио Доусон в главной роли),
— мистический триллер «The Acolyte» в эру Высшей Республики,
— «Оби-Ван Кеноби», где Хейден Кристенсен вернется к роли Дарта Вейдера, а Юэн Макгрегор к своей заглавной роли;
- Фэнтези «Уиллоу» при помощи Lucasfilm превратится в сериал. Уорик Дэвис вновь вернется к своей роли;
- Lucasfilm приступили к предпродакшену нового «Индиана Джонса», который снимет режиссер «Логана» Джеймс Мэнголд. Премьера — в июле 2022 года.
Disney и Pixar
- Полнометражные фильмы «Круэлла», «Пиноккио» и «Питер Пен» выйдут сразу на сервис Disney+;
- Эми Адамс вернется к роли Жизель в сиквеле «Зачарованной», который будет называться «Разочарованная». Премьера — эксклюзивно на Disney+.
- Комики Энди Самберг и Джон Малэйни озвучат Чипа и Дэйла в полнометражном фильме, где анимационные персонажи будут интегрированы в реалистичную съемку с актерами;
- Крис Эванс озвучит База Лайтера в полнометражном фильме. Премьера — 17 июня 2022 года в кинотеатрах;
- Анонсирован мультфильм «Turning Red» о девочке, которая в моменты волнения превращается в красную панду. Премьера — 11 марта 2022 года в кинотеатрах.
- У «Ночи в музее» будет анимационный сиквел на Disney+;
- Кинофильм «Красавица и чудовища» обзаведется приквел-сериалом, в котором снимутся Люк Эванс и Джош Гад;
- «Зверополис» станет мультсериалом;
- «Принцесса и лягушка» станет мультсериалом;
- «Город героев» обзаведется мультсериалом про Бэймакса;
- В мире «Моаны» будет разворачиваться новый мультсериал «Тиана». Премьера — в 2023 году;
- Ультракороткие спин-оффы и сиквелы получат мультфильмы «Тачки», «Вверх», «История игрушек» и «Ледниковый период».
Проекты для взрослой аудитории
- Для взрослого контента у Disney+ появится раздел/отдельный сервис под названием Star. Запуск в 2021 году;
- Автор «Фарго» и «Легиона» Ноа Хоули совместно с Ридли Скоттом разрабатывает сериал во вселенной «Чужого» для телеканал FX. Действие будет происходить на Земле;
- FX продлил комедийный сериал «В Филадельфии всегда солнечно» на еще четыре сезона;
- Hulu заранее продлил сериал «Рассказ служанки» на пятый сезон. Премьера четвертого состоится в 2021 году;
- Кинокомпании 20th Century Studios и Searchlight Pictures будут снимать эксклюзивные проекты для премьеры на Hulu;
- Для Hulu анонсированы новые сериалы:
— «Dopesick» с Майклом Китоном против опиоидной зависимости,
— «The Dropout» c Кейт МакКиннон в роли обманщицы из Кремниевой долины Элизабет Холмс,
— «Nine Perfect Strangers» с Николь Кидман и Мелиссой МакКарти от создателей «Большой маленькой лжи»,
— комедийный сериала «Only Murders in the Building» Стивена Мартина.