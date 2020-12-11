На Disney+ выйдет анимационный фильм «Звездные войны: История дроида» о C-3PO и R2-D2, а также серия короткометражных аниме-фильмов «Visions», которые будут создавать японские авторы;

Помимо третьего сезона «Мандалорца» в ближайшие годы Disney+ выпустит десяток сериалов о вселенной «Звездных войн», в числе которых:

— сольный сериал о Лэндо,

— «Рейнджеры Новой Республики»,

— «Асока Тано» (Розарио Доусон в главной роли),

— мистический триллер «The Acolyte» в эру Высшей Республики,

— «Оби-Ван Кеноби», где Хейден Кристенсен вернется к роли Дарта Вейдера, а Юэн Макгрегор к своей заглавной роли;

Фэнтези «Уиллоу» при помощи Lucasfilm превратится в сериал. Уорик Дэвис вновь вернется к своей роли;

Lucasfilm приступили к предпродакшену нового «Индиана Джонса», который снимет режиссер «Логана» Джеймс Мэнголд. Премьера — в июле 2022 года.

Disney и Pixar