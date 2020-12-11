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Disney+ выпустит двадцать новых сериалов по вселенным Marvel и «Звездные войны»

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:59

Руководство стримингового сервиса Disney+ рассказало о планах на создание собственного контента в ближайшие несколько лет. Платформа запустит 35 новых сериалов, сообщил Polygon.

Десять проектов будут основаны на комиксах Marvel, еще десять расскажут о событиях во вселенной «Звездных войн». Остальные 15 сериалов станут проектами Disney — среди них в том числе будут шоу по мотивам мультфильмов Pixar.

Также в онлайн-кинотеатре появятся 15 новых оригинальных фильмов, в их числе будет анимационная картина «Райя и последний дракон» (тизер-трейлер ленты можно посмотреть здесь).

«Вместе с этими оригинальными проектами Disney+, а также с кинотеатральными релизами и фильмами из каталога, мы будем добавлять что‑то новое на сервис каждую неделю», — пообещал председатель отдела медиа и развлекательной дистрибуции The Walt Disney Company Карим Дэниел.

Disney+ не рассказала никаких подробностей о новых сериалах, однако Deadline предполагает, что среди них окажутся проекты о Кассиане Андоре, Оби-Ване Кеноби и некий «сериал с женщиной в главной роли» от создательницы «Жизни матрешки» Лесли Хедленд — вероятно, речь о «Послушнике», выход которого анонсировала президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

Кеннеди также рассказала, что Джон Фавро и Дэйв Филони поставят сериал «Rangers of the New Republic», а также проект о джедае Асоке Тано. Джастин Симьен создаст шоу о Лэндо Калриссиане. Кроме того, Lucasfilm представят три мультсериала: «The Bad Batch», «Visions» и «A Droid Story».

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