Хейден Кристенсен вернется к роли Дарта Вейдера в сериале об Оби-Ване Кеноби от Disney+

Канадский актер Хейден Кристенсен вернется к роли Дарта Вейдера (Энакина Скайуокера) в грядущем сериале от Disney+ про Оби-Вана Кеноби. Об этом пишет The Verge со ссылкой на слова президента компании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

Действие сериала развернется спустя 10 лет после событий фильма «Звездные войны: Эпизод III — Месть ситхов», в финале которого Энакин стал Дартом Вейдером, а орден джедаев был уничтожен. Оби-Ван в новом шоу будет оправляться от своего величайшего поражения — потери любимого ученика, перешедшего на темную сторону.

Кристенсен, заявивший о роли Скайуоркера, что это было «невероятное путешествие», снова будет работать вместе с Юэном Макгрегором — исполнителем роли Оби-Вана.

«Конечно, Энакин и Оби-Ван были не в лучших отношениях, когда мы видели их в последний раз. Будет интересно увидеть, что такой замечательный режиссер, как Дебора Чоу, приготовил для всех нас. Я рад снова поработать с Юэном. Приятно вернуться», — прокомментировал Кристенсен.

Сейчас производство сериала приостановлено. Его возобновят в марте 2021 года. В январе создание шоу отложили, потому что проект покинул главный сценарист.

Среди других проектов по вселенной «Звездных войн», которые Disney+ собираются выпустить в ближайшее время, — сериал о джедайке и падаване Энакина Асоке Тано, а также шоу о друге Хана Соло Лэндо Калриссиане.