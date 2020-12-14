Каждую неделю «Афиша Daily» выбирает лучшие новинки на мультимедийной платформе Okko. Для удобства мы составляем кинорасписание по дням.

Понедельник, 14 декабря «Непосредственно Каха: Крутой и еще крутее» Жестокосердная сатира на южные нравы

Спаситель российского кинопроката в ноябре — фильм Виктора Шамирова («Дикари», «Со мной вот что происходит») вырос из шоу Артема Карокозяна на ютьюб-канале KTV и художественно его перерос: картина снята довольно круто. По сюжету Каха (Артем Карокозян) вместо со своим закадычным и неудачливым другом Серго (Артем Калайджян) немного стритрейсит, а когда видит писаную красавицу-гонщицу Софу (Нана Муштакова), то немедленно в нее влюбляется, однако ситуация осложняется тем, что у него есть конкурент на «бумере», поэтому начинается «Форсаж». Это очень похоже на дилогию «Горько!» (ручная камера, расхристанная гопота, семейные и дружеские узы, жизнь кишками наружу), за тем, конечно, важным отличием, что Жора Крыжовников своих героев любит, а вот Шамиров — не очень. Главные герои — натурально Бивис и Баттхед, два отмороженных типа, которые состоят в сложных созависимых отношениях. При этом у Серго вроде бы есть сердце — он неловко ухаживает за незрячей девушкой Миленой (Марина Калецкая) и постоянно выручает Каху, но вместо благодарности вечно получает от него тумаки. У Кахи же сердца, кажется, никогда не было — использую его же терминологию: он — конченый тип (причем окончательно и бесповоротно). И в этом смысле фильм Шамирова не столько развлекательная комедия на максимально глупом, летнем и солнечном вайбе, сколько жесточайшая сатира на южные нравы (действие происходит в Сочи); крайне мизантропическое кино. Евгений Ткачев

Вторник, 15 декабря «Довод» («Tenet») Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана

Американский спецагент (Джон Дэвид Вашингтон) выполняет задание в Киеве, где спецназ штурмует захваченный террористами оперный театр, попадает в руки врага, лишается зубов и проглатывает таблетку с ядом — только чтобы обнаружить, что это была проверка. Настоящее же задание, поначалу чрезвычайно туманное, касается новой холодной, даже ледяной войны, которая грозит скорым апокалипсисом и с которой как‑то связаны пули, летящие в обратном направлении: например, из стены — в ствол пистолета. Герой вступает в контакт с загадочной организацией Tenet и с помощью английского коллеги (Роберт Паттинсон) через индийских торговцев оружием выходит на главного злодея, обосновавшегося в Лондоне русского олигарха по имени Андрей Сатор (Кеннет Брана), и на его несчастную в браке жену (Элизабет Дебики). В силу известных обстоятельств новый фильм Кристофера Нолана оказался на передовой в отчаянной борьбе кинотеатров за возвращение зрителя. И, наверное, «Довод», который дома смотреть совсем уж странно, — действительно довод в пользу именно кинотеатрального опыта. Если кино для вас — такое специальное место, где вам два с половиной часа медленно ездят на танке по голове. Совершенно нормальная, к слову, позиция: люди прыгают на тарзанках, занимаются боксом, решают кроссворды и, вообще, чем только не увлекаются. Станислав Зельвенский

Среда, 16 декабря «Честный вор» («Honest Thief») Лиам Нисон пытается завязать (как всегда безуспешно)

Том (Лиам Нисон) хочет выйти из преступного бизнеса (ради девушки), поэтому решает заключить сделку с фэбээровцами, однако те оказываются не прочь присвоить себе украденные им деньги. Честный, до зубового скрежета, боевик, в котором Нисон традиционно разносит все к чертям. В ролях фэбээровцев — Джей Кортни, Джеффри Донован и настоящий Роберт Патрик. Режиссер — Марк Уилльямс («Охотник с Уолл-стрит»).

Четверг, 17 декабря «Гнездо» («The Nest») Джуд Лоу въезжает в загадочный дом

Конец 80-х. Британский трейдер Рори (Джуд Лоу), давно живущий в Штатах с американской женой Эллисон (Кэрри Кун), ее дочерью-старшеклассницей и их общим 10-летним сыном, сообщает семье, что «представилась возможность» переехать в Англию — старый босс в лондонской фирме, где он когда‑то начинал, зовет его обратно. Ни Эллисон, ни дети не горят желанием перебираться через океан, но папа — главный. Поначалу все выглядит неплохо: Рори снимает роскошный старинный дом в графстве Суррей, покупает жене, которая занимается лошадьми, коня, и отправляет сына в лучшую частную школу. Но вскоре выясняется, что их благополучие — иллюзия в самом прозаическом смысле слова. Американский режиссер Шон Деркин, родившийся в Канаде и проведший часть детства, если верить «Википедии», как раз в Суррее, дебютировал фильмом «Марта, Марси Мэй, Марлен» — инди-драмой с юной Элизабет Олсен про семью и секту. Фильм заслуженно расхвалили в околосандэнсовских кругах (и наградили на самом фестивале), после чего Деркин пропал почти на десять лет: это было в 2011-м. С тех пор он появился в титрах одного мини-сериала и пары чужих хорроров. И вернулся в этом году в тот же «Сандэнс» с картиной примерно такого же внешне скромного масштаба, что и дебют, и не менее любопытной. Станислав Зельвенский

«Король Стейтен-Айленда» («The King of Staten Island») Новая комедия Джадда Апатоу в его фирменной манере

Фильм Джадда Апатоу — традиционная для него смесь грубоватой комедии и сентиментальной мелодрамы про семейные ценности. Новый фаворит и соавтор — молодой комик Пит Дэвидсон (потренировавшийся в «Взрослеть на полную») в квазиавтобиографической роли обаятельного татуированного губошлепа, в семь лет потерявшего отца-пожарного и 17 лет спустя продолжающего из‑за этого грустить. Для прозрачной рифмы мама (Мариса Томей), с которой он до сих пор живет, начинает встречаться с пожарным (Билл Берр). Ничего сенсационного, но работать, так сказать, с молодежью заматеревший Апатоу не разучился. Кое-где, может быть, чуть слащаво (за слащавость, как ни странно, отвечает в основном Стив Бушеми), но вообще-то и смешно, и трогательно, и парень отличный, и Томей замечательная, и, как всегда у этого автора, удачный второй план. В конечном счете на редкость славный фильм. Станислав Зельвенский

«Побочный эффект» Мистический триллер, режиссерский дебют сценариста «Горько!»

Однажды размеренная и счастливая жизнь архитектора и его жены оказывается нарушена вторжением грабителей. Теперь единственная мечта Андрея (Семен Серзин) — стереть ту кошмарную ночь из памяти Оли (Марина Васильева). Отчаянные поиски решения проблемы приводят его в странную квартиру в Доме на набережной к таинственной Маре (Александра Ревенко), которая обещает действенное лекарство. Андрей соглашается, но вскоре у Оли начинают проявляться побочные эффекты. Жуткое зрелище про опасное лекарство, но не от Стивена Содерберга (у которого был фильм с таким же названием), а от сценариста дилогий «Горько!» и «СуперБобровы» Алексея Казакова. Впрочем, не будем иронизировать по поводу названия, ведь его рабочий вариант вообще был «А теперь не смотри»!

Пятница, 18 декабря «Гренландия» («Greenland») Сверхактуальное кино про надвигающийся конец света

К Земле приближается комета, осколки которой могут уничтожить все живое. Чтобы спастись, Джон (Джерард Батлер) вместе с женой и сыном (Морена Баккарин и Роджер Дейл Флойд) отправляется в Гренландию. Даже странно, что этот крайне своевременный фильм-катастрофу поставил не Роланд Эммерих или Дин Девлин (у которого с Батлером уже, кстати, была апокалиптическая картина «Геошторм»), а режиссер тюремных драм «Преступник», «Выстрел в пустоту» и боевика «Падение ангела» Рик Роман Во.

«Противостояние» («The Stand») Сверхактуальный Стивен Кинг

В Америке, фатально пострадавшей от чудовищной пандемии, несколько уцелевших коммун продолжают сражаться за выживание. «Противостояние», экранизация огромного раннего романа Стивена Кинга, не только очень своевременно выходит под конец 2020 года, но и тянет на главнейший блокбастер телесезона. Чего стоит актерский состав: Джеймс Марсден, Эмбер Херд, Грег Киннир, Эзра Миллер, Мэрилин Мэнсон (по слухам), Вупи Голдберг в роли магического матриарха, Александер Скарсгард в роли главного злодея Рэндалла Флэгга. Пожалуй, единственная загвоздка — это имя шоураннера и режиссера Джоша Буна. У того за плечами имеется разве что сопливая мелодрама «Виноваты звезды» да многострадальные «Новые мутанты». Никита Лаврецкий

Суббота, 19 декабря «Честный кандидат» («Irresistible») Стив Кэрелл на службе у демократов

Вторая режиссерская работа сатирика, бывшего ведущего передачи «The Daily Show» Джона Стюарта. Стив Кэрелл играет топ-пиарщика из Демократической партии, который, посмотрев видео с гневным выступлением фермера-ветерана (Крис Купер) в забытом богом городке на традиционно республиканском Среднем Западе, едет туда, чтобы убедить его участвовать в выборах мэра от демократов и одержать символическую победу на территории противника. Макензи Дэвис играет назойливо прогрессивную дочь ветерана, Роуз Бирн — республиканского близнеца Кэрелла. Станислав Зельвенский

Воскресенье, 20 декабря «Ваша честь» («Your Honor») Брайан Крэнстон в мини-сериале про судью, который пытается спасти сына от босса мафии

Судью по имени Майкл Десиато играет Брайан Крэнстон. Завязка — сын светоча новоорлеанского правосудия сбивает сына главного злодея в годовщину смерти матери (что будет важно для истории). Как и «Однажды ночью», «Ваша честь» начинается с маленького частного происшествия, чтобы потом перевести разговор на систему в целом — постепенно захватывая все более и более общий план. Это криминальный триллер, в центре которого преступление и наказание, но главный вопрос не в том, кто виноват и даже не в том, кто за это ответит, а в том, как в принципе устроено правосудие в современном обществе. Как по-разному оно может выглядеть в зависимости от угла зрения, и что происходит, когда статус человека и, соответственно, угол его зрения вдруг меняется. Когда робкий студент оказывается в тюрьме, например («Однажды»). Или когда, как здесь, судья становится преступником, а преступник — судьей. Станислав Зельвенский