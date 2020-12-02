«Афиша Daily» рассказывает о главных сериальных премьерах этой зимы, которые стоят вашего внимания.

«Бортпроводница» («The Flight Attendant») 26 ноября, HBO Max

После сумасшедшей ночи в компании русского красавца взбалмошная стюардесса (Кейли Куоко, Пенни из «Теории большого взрыва» ) просыпается в номере бангкокского отеля в обнимку c трупом. Флагманский сериал запустившегося полгода назад стриминга HBO Max «Бортпроводница» — попытка сделать мгновенно увлекающий триллер с помощью самых легкомысленных, а потому безотказных жанровых элементов. Обаятельная блондинка, роковой любовник, романтика воздушных путешествий. Сериал в самом разгаре, поэтому загадывать наперед не будем, но на уровне кастинга и сеттинга — это уже удача.

«Zakon i Besporyadok» 27 ноября, ivi

Отечественный стриминг ivi эксплуатирует ностальгию по эпохе VHS: «Zakon i Besporyadok» (именно так, транслитом) — это пародия на перестроечные жанровые развлечения с гнусавой озвучкой (трейлер гордо сообщает, что это «первый российский сериал, снятый на английском»). Что ж, миссия достойная, однако нужно помнить, что сложнейший жанр пародии — это не просто бестолковая копия, а умелая реконструкция оригинала плюс шаг в сторону. В лучшем случае может получиться русский «Товарищ детектив». «Эйфория» («Euphoria»), специальный эпизод 6 декабря, HBO/«Амедиатека»

Популярная подростковая мелодрама «Эйфория» возвращается в эфир, но не с новым сезоном, а с парой спешелов. В первом из них, озаглавленном «Все беды когда‑нибудь заканчиваются», героиня Зендаи будет отмечать Рождество . В 2020 году такой необычный продюсерский ход (по крайней мере, в контексте американского телевидения, где нет стройной традиции рождественских серий, которая есть у британского) выглядит как нельзя кстати. Кажется, даже взрослые зрители в этом году почувствовали себя потерянными подростками, которые хотят услышать, что все беды все-таки рано или поздно закончатся. «Ваша честь» («Your Honor») 6 декабря, Showtime

Статный новоорлеанский судья ( Брайан Крэнстон в первой главной сериальной роли со времен финала «Во все тяжкие» ) пытается отмазать своего сына-подростка, переехавшего отпрыска местного мафиози. Страсти неминуемо накаляются. Кроме большой звезды у престижного мини-сериала «Ваша честь» припасена еще пара козырей. Во-первых, это ремейк одноименного хита израильского телевидения. А во-вторых, сценаристом заявлен бывший адвокат Питер Моффатт, собаку съевший на легальных драмах (ранее он создал британский сериал «Уголовное правосудие», послуживший первоисточником для американского «Однажды ночью»). «Атака титанов» («Attack on Titan»), 4-й сезон 7 декабря, NHK/Funimation

Японская поп-культурная сенсация «Атака титанов» возвращается на финальный аниме-сезон. К седьмому году в эфире сюжет о человеческом поселении, обороняющемся от кровожадных гигантов, разросся и мутировал до состояния запутанной фэнтези-саги — пересказывать его нет смысла, но увлекательность можно гарантировать. Единственный повод для легкого беспокойства: с новым сезоном «Атака титанов» впервые за все годы сменила режиссера и анимационную студию. «Алиса в Пограничье» («Alice in Borderland») 10 декабря, Netflix

Трио школьных хулиганов, скучающих на городском празднике, неожиданно перемещается в альтернативную постапокалипсическую вселенную, в которой нужно играть в игры, чтобы выжить. «Алиса в Пограничье» — сериальная экранизация манги в популярном японском жанре комиксов об азартных играх. Сложно сказать, выйдет ли из этого очередной нетфликсовский хит для максимально широкой аудитории (например, как «Ход королевы»), но качественное нишевое развлечение здесь практически гарантировано. «Хрупкие создания» («Tiny Pretty Things») 14 декабря, Netflix

Благодаря загадочному падению конкурентки с четвертого этажа балерина-дебютантка Моника поступает в престижнейшую чикагскую балетную академию. Как водится, такой старт обучения вовсе не сулит героине спокойных студенческих будней. «Хрупкие создания» на «Нетфликсе» более-менее заимствуют свою завязку из «Суспирии» Дарио Ардженто (как вариант для миллениалов, из «Черного лебедя»), но дальше двигаются скорее не в сторону хоррора, а в сторону мыльной оперы. Что ж, и у этого жанра есть поклонники. Среди других гарантов успеха: оригинальный подростковый роман даже заслужил сиквел, а шоураннер телеадаптации Майкл МакЛеннан ранее выступил автором американской версии гей-мелодрамы «Близкие друзья». «Противостояние» («The Stand») 17 декабря, CBS All Access

В Америке, фатально пострадавшей от чудовищной пандемии, несколько уцелевших коммун продолжают сражаться за выживание. «Противостояние», экранизация огромного раннего романа Стивена Кинга, не только очень своевременно выходит под конец 2020 года, но и тянет на главнейший блокбастер телесезона. Чего стоит актерский состав: Джеймс Марсден, Эмбер Херд, Грег Киннир, Эзра Миллер, Мэрилин Мэнсон (по слухам), Вупи Голдберг в роли магического матриарха, Александер Скарсгард в роли главного злодея Рэндалла Флэгга . Пожалуй, единственная загвоздка — это имя шоураннера и режиссера Джоша Буна. У того за плечами имеется разве что сопливая мелодрама «Виноваты звезды» да многострадальные «Новые мутанты». «Милый дом» («Sweet Home») 18 декабря, Netflix

Юноша-сирота въезжает в новую квартиру после смерти собственной семьи. Увы, здесь его ждет не упокоение, а ужасы в духе «Сайлент-Хилла»: соседи превращаются в монстров, прямо посреди подъезда обнаруживаются могильные кресты, ну и так далее. Режиссер всех серий хоррор-сериала «Милый дом» Ли Ын-бок ранее занимался постановкой вовсе не жанровых работ, а популярных корейских мелодрам «Потомки солнца» и «Гоблин». Здесь можно лишь понадеяться, что ужасы и саспенс у южнокорейских режиссеров в крови по умолчанию. «Леденящие душу приключения Сабрины» («Chilling Adventures of Sabrina»), 4-й сезон 31 декабря, Netflix

Четвертый и финальный сезон «Леденящих душу приключений Сабрины» выйдет на «Нетфликсе» 31 декабря. Обсуждение логики внезапного закрытия по всем признакам популярного сериала оставим пока что в стороне (мы еще не оклемались после отмены «ОА»), вместо этого попробуем прокомментировать решение выпустить новую дозу приключений маленькой ведьмы в дату, обычно зарезервированную под «Голубой огонек» (вариант для зумеров — «Голубого Урганта»). Дело в том, что за эти сезоны «Сабрина» так и не стала убедительным фэнтези-приключением и полновесной драмой взросления, зато исправно выступала в качестве комфортной праздничной еды и теплого рождественского свитера для всех своих преданных фанатов. «Стража» («The Watch») 3 января, BBC America

Новый фэнтези-сериал по Терри Пратчетту , лишь очень отдаленно напоминающий оригинальную серию «Плоский мир» (показательная цитата Нила Геймана по поводу этой адаптации: «как если бы Бэтмен был криминальным репортером в желтом плаще и с ручной летучей мышью»). Несмотря на все расхождения (или даже благодаря им), сериал «Стража» обладает вполне соблазнительной в вакууме завязкой. Это натуральный полицейский процедурал («по преступлению в неделю»), размещенный в магической вселенной и снятый в эстетике панк-рока. Вполне вероятно, что вопреки всем обстоятельствам нас ждет главный ироничный британский сериал сезона. «Обещанная страна грез» («The Promised Neverland»), 2-й сезон 8 января, Fuji TV

Аниме-сериал о побеге младшеклассников из сатанинского интерната был одним из лучших триллеров 2019 года и вообще крайне увлекательной по любым стандартам штукой. Действие тогда оборвалось буквально на самом интересном месте, поэтому ожидания от второго сезона высоки как никогда. Хитовая манга-первоисточник между сезонами успела с успехом завершиться, а значит, и экранизация должна сохранить исходную лихость твистов и концентрированность саспенса. «Американские боги» («American Gods»), 3-й сезон 10 января, Starz

Многострадальная телеэкранизация «Американских богов» Нила Геймана добралась-таки до третьего сезона. Многострадальная — как минимум из‑за бесконечных задержек (каждый новый сезон приходилось ждать по два года) и многократных перестановок в авторском составе (накануне третьего сезона шоураннер снова поменялся — теперь это ветеран телепроизводства Чарлз Г.Эгли, когда‑то в нулевые создавший «Темного ангела», а в последние годы продюсировавший «Ходячих мертвецов»). И снова легко притвориться, что все эти сложности сериалу лишь к лицу: ведь оригинальная книга показывала, как большая мифотворческая история пробивалась сквозь развлекательную форму бульварного романа, а теперь эта история о современных богах так же восхитительно мучительно вылупливается из оболочки второсортного кабельного сериала . «ВандаВижен» («WandaVision») 15 января, Disney+

Андроид-супергерой Вижен (Пол Беттани) и ведьма-супергероиня Ванда (Элизабет Олсен) ведут упоительную семейную жизнь в классическом американском пригороде. Кажется, даже слишком упоительную: эту ненатуральную идиллию насквозь пронизывает зловещая атмосфера. Первый сериал из марвеловской линейки с платформы Disney+ обладает не только самой странной завязкой в истории этой киновселенной , но и завидной формальной смелостью. Пародирующие клише классических ситкомов эпизоды снимались на ретрооптику в присутствии живой аудитории, обеспечивающей закадровый смех (!). «Дом с прислугой» («Servant»), 2-й сезон 15 января, Apple TV+

Сериал про очень странные дела, творящиеся в одном филадельфийском «Доме с прислугой» (спойлер для вновь прибывших: кукла-реборн, младенец, няня — все не те, кем кажутся), оказался самым цепляющим жанровым развлечением зимнего телесезона 2019/2020 . Как и полагается увлекательному триллеру, задел на второй сезон был оставлен максимально эффектный. Продюсер М.Найт Шьямалан, переживающий что‑то вроде второго дыхания в карьере, определенно намерен держать внимание публики и дальше мертвой хваткой — в интервью он заявляет, что уже сейчас распланировал выпуск этого сериала до 60-й серии. «Это грех» («It’s a Sin») Январь, Channel 4/HBO Max/«Амедиатека»

Группа молодых людей в Лондоне начала 80-х вступают во взрослую жизнь. Они еще не догадываются, что ближайшее десятилетие запомнится им не беззаботностью юности, а трагедией эпидемии СПИДа. Важнейший сценарист британского телевидения Расселл Т.Дэвис («Доктор Кто», «Близкие друзья», «Годы»), кажется, готовится выпустить чуть ли не самую личную свою работу — автобиографическую драму взросления в горько-сладком сеттинге квир-сцены 80-х. Воплощать на экране как всегда, надо думать, блестящую драматургию будут выдающиеся исполнители: в главной роли — музыкант Олли Александер, на вторых ролях — гей-иконы Стивен Фрай и Нил Патрик Харрис. «Тайгер» («Tiger») Январь, HBO/«Амедиатека»

Для людей, следящих за гольфом, Тайгер Вудс не нуждается в представлении. Для всех остальных идеальным представлением, кажется, готовится стать двухсерийный документальный фильм производства HBO. Фильм, как и полагается спортивному доку, расскажет историю феноменального восхождения, драматического провала и легендарного камбэка господина Вудса. В общем, номер готовится безотказный, ведь, даже если вы в гольфе ни сном ни духом, смотреть на жизнь выдающегося спортсмена никогда не скучно. «The Snoopy Show» 5 февраля, Apple TV+