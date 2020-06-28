Каждую неделю Станислав Зельвенский отслеживает интересные фильмы, которые доступны для домашнего просмотра. По возможности пользуйтесь легальными платформами, настройте американские сервисы iTunes или Amazon.

«Евровидение: История «Огненной саги» («Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga»)

Невиннейшая сатира на «Евровидение», сделанная с благословения «Евровидения» и c его настоящими участниками на втором плане; фильм настолько органичный, что не всегда понятно, где юмор, а где искренние сантименты — как и на самом мероприятии. Уилл Феррелл и Рейчел МакАдамс — дуэт из исландской дыры, выступающий в местном пабе с песней «Йа Йа Динг Донг», но мечтающий о славе. В силу обстоятельств они едут представлять страну на конкурс в Эдинбурге. Третий важный герой — киркоровоподобный русский певец Лемтов (Дэн Стивенс): главная (и излишне говорить, что меткая) шутка про него в том, что и жизни, и на сцене он на 300 процентов гей, но наотрез это отрицает, поскольку в матушке России геев нет, и он вынужден очень, очень неубедительно строить из себя плейбоя. Это не первый подобный фильм с Ферреллом и не такой грандиозный, как, например, «Лезвия славы» про фигурное катание, но вполне оправдывающий вывеску. Смешные исландские куски (Пирс Броснан играет отца героя, сурового рыбака). Песни и выступления, практически неотличимые от обычного репертуара «Евровидения» , такие же китчевые, не менее привязчивые и лишь чуточку более идиотские (режиссер Добкин, к слову — бывший клипмейкер). И то, что при желании можно вообще забыть, что это не духоподъемная музыкальная мелодрама, а пародия на нее — безусловно, комплимент увлеченности и разносторонним талантам авторов.

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«Честный кандидат» («Irresistible»)

Вторая режиссерская работа сатирика, бывшего ведущего передачи «The Daily Show» Джона Стюарта. Стив Кэрелл играет топ-пиарщика из Демократической партии, который, посмотрев видео с гневным выступлением фермера-ветерана (Крис Купер) в забытом богом городке на традиционно республиканском Среднем Западе, едет туда, чтобы убедить его участвовать в выборах мэра от демократов и одержать символическую победу на территории противника. Макензи Дэвис играет назойливо прогрессивную дочь ветерана, Роуз Бирн — республиканского близнеца Кэрелла. Неприятный и на удивление несмешной фильм , напоминающий, как все чаще случается в Голливуде, что‑то советское: благонамеренный, но не знающий жизни партийный работник отправляется в глубинку и получает там бесценные уроки от простого народа. В финале есть некий сюжетный поворот, но малоубедительный и ничего толком не меняющий. Это случай самодовольной самоиронии: демократы высекают сами себя, но чрезвычайно нежно, чтобы не дай бог не осталось следов. Их и не останется.

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«Потерянная пуля» («Balle perdue»)

Борзый французский экшен . Гениального автомеханика, пошедшего по дурной дорожке ради молодого друга, вытаскивает из тюрьмы элитная бригада борцов с наркотрафиком, чтобы он поработал над их служебным транспортом. Но потом герой попадает, буквально и фигурально, под перекрестный огонь и вынужден в бегах доказывать свою невиновность. Фильм в доброй традиции автомобильных боевиков с Джейсоном Стэтемом — физически развитый бывший каскадер Альбан Ленуар, который тут в главной роли, похож на сына Стэтема от Ромена Дюриса. Немудреный, но динамичный сюжет, одна отличная затяжная потасовка, одна эффектная погоня, много нервных разборок. И как ни странно, не так уж много про машинки. Сами французы, которые любят поныть о состоянии своего жанрового кино, судя по рецензиям и рейтингам на этот раз вполне довольны.

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«Сила природы» («Force of Nature»)

Совершенно дурацкий, но нескучный триллер — типичная категория «B» , хотя вроде и со звездами. В Пуэрто-Рико во время страшного урагана в многоквартирном доме встречаются: разочарованный в жизни полицейский (Эмиль Хирш) с амбициозной напарницей, изнывающий от болячек экс-коп (Мел Гибсон) с дочерью-врачом (Кейт Босворт), а также вооруженная банда, которая пытается украсть бесценную коллекцию картин, припрятанную одним из жильцов. Плюс потомственные нацисты и дикие животные. Не так весело, как прошлогодний «Капкан», но совсем не так грустно, как может показаться на первый взгляд. Много непредумышленно смешного — например, трагический флешбэк в прошлое Хирша, который случайно пристрелил свою подружку. У Мела Гибсона (вокруг длинного языка которого сейчас очередной скандал) роль колоритная, но небольшая — что наверняка не помешает какому‑нибудь шальному российскому прокатчику выпустить этот несчастный фильм через полгода широким экраном и с Мелом на всех постерах.

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«Тебе стоило уйти» («You Should Have Left»)

А вот это не только дурацкий, но и довольно нудный триллер — очередная работа Дэвида Кеппа («Тайное окно»), исключительно успешного сценариста и столь же неудачливого режиссера. Кевин Бейкон (когда‑то игравший у Кеппа в «Отзвуках эха») — банкир с плохой репутацией, женатый на популярной молодой актрисе (Аманда Сейфрид). Вместе с маленькой дочкой они едут в Уэльс, и роскошный дом в глуши, который они сняли на выходные, оказывается с неприятными секретами. Продюсер фильма Джейсон Блум любит простые концепции, однако тут с этим перебор: что к чему, в самых общих чертах понятно с первой сцены, но мы еще полтора часа ходим кругами по коридорам, причем куда менее живописным, чем в отеле «Оверлук». На Бейкона всегда приятно посмотреть, но для драмы тут мало драмы, а для хоррора — страшного. И хотя самые волнующие моменты связаны с айфонами, все это похоже на какую‑то зажеванную кассету из 90-х: проклятый особняк, то ли сон, то ли не сон, тень в окне, от себя далеко не уйдешь. Как все бы пошутили в эпоху кинотеатров, название — говорящее.

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