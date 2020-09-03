Режиссер «Новых мутантов» Джош Бун несколько лет ждал выхода своего фильма на большие экраны. Наконец, три года спустя после появления первого трейлера «Новые мутанты» выходят в кино 3 сентября. Мы встретились с Буном накануне долгожданной премьеры, чтобы узнать, как он коротал время, подружился со Стивеном Кингом и снял сериал про супергрипп.
— Как вы понимаете, этого вопроса не избежать — так много было теорий и шуток о фильме, многие говорили о том, что «Новых мутантов» несколько раз переснимали…
— На самом деле никаких пересъемок не было. У нас были запланированы пересъемки и досъемки, которые традиционны для каждого фильма в принципе, но когда Disney выкупил Fox, все отменилось. Поэтому мы использовали для монтажа материалы, которые у нас уже были отсняты.
Так же многие писали, что «Новые мутанты» изначально должны были получить рейтинг RRestricted — подростки до 17 лет допускаются на фильм только в сопровождении родителей., но и это неправда: мы сразу договорились с Fox, что у нашего фильма будет рейтинг PG-13Parents strongly cautioned — дети до 13 лет допускаются на фильм только с родителями.. Да, действительно, в начале у нас был на руках написанный сценарий с рейтингом R, но с самого начала было ясно, что такой фильм мы снимать не будем. Просто хотя бы потому, что зрители, которые окажутся того же возраста, что и наши герои-тинейджеры, никогда не смогут посмотреть этот фильм, а это оказалось бы таким разочарованием.
Когда мы закончили съемки фильма, начался процесс покупки Fox, и работа над фильмом была приостановлена: музыка не была записана, визуальные эффекты не были созданы. По сути, мы только прошлым летом вернулись к фильму с композиторами и монтажерами, с которыми мы работаем, начиная с моего первого фильма. Но они так долго ждали момента, когда смогут приступить к монтажу, что в итоге, когда этот момент настал, были уже заняты. Так что я несколько месяцев работал с монтажером «Ford против Ferrari» Эндрю Бакландом (лауреат «Оскара» прошлого года. — Прим. ред.), а потом присоединились и мои постоянные монтажеры.
— Все эти годы вас и съемочную команду так поддерживали фанаты, не так ли?
— Фанаты «Новых мутантов» — мои любимые, потому что они не жалуются. Они рисуют свое видение героев. Я отобрал около 150 работ и пытаюсь понять, как мне их объединить теперь в одну книгу: важно получить разрешение от каждого художника.
Помню, как мы поехали представлять этот фильм на Comic-Con в Бразилии, и это был как раз тот год, когда бокс-офис бразильского Comic-Con переплюнул Comic-Con в Сан Диего (главный гик-фестиваль. — Прим. ред.).
— Создатели фильмов и актеры привыкли к этому дзеновскому ожиданию своих проектов: обычно они видят результат своих трудов через год-другой после окончания съемок — и это было еще до коронавируса. В случае с мутантами все так затянулось, что вам, судя по хорошему настроению, удалось постичь искусство терпения?
— Я всегда работаю над несколькими проектами одновременно. Мне кажется, мультитаскинг [многозадачность] — это важный навык для Голливуда. Ты не можешь поставить все свои фишки на один проект, тебе нужно заниматься сразу несколькими, которыми ты можешь жонглировать одновременно, и потом идти и заниматься тем, который одобрят первым. Так что мой ответ прост: надо быть занятым и фокусироваться на разных вещах.
— Почему вы решили использовать в фильме именно историю с Демоном-медведем, отрисованную Биллом Сенкевичем (иллюстриратором «Новых мутантов» 1984–1985 годов. — Прим. ред.)?
— Я писал сценарий со своим лучшим другом Нейтом Ли. Мы знали друг друга буквально с пеленок — наши мамы были лучшими подругами. Мы вместе росли в 1980-е годы, вместе читали комиксы Marvel. Я до сих пор помню тот день, когда увидел обложку «Новых мутантов», проиллюстрированную Биллом [Сенкевичем], с тем самым медведем. Тогда мне показалось, что я ничего подобного никогда не видел. Эта обложка так захватила мое воображение, что я годами не мог выбросить ее из головы.
Когда я перебрался в Лос-Анджелес и еще не снимал кино, все, что у меня было в квартире, — тот самый комикс о «Новых мутантах». И я думал про себя: «Быть может, однажды я сниму фильм о них». Мне повезло снять для Fox фильм, который оказался успешным (речь о «Виноваты звезды». — Прим. ред.), после чего мы умоляли позволить нам поработать над адаптацией комиксов, которые мы так любили в юности.
— Как бы вы охарактеризовали «Новых мутантов»?
— Думаю, что это что‑то между «Клубом «Завтрак» и «Кошмаром на улице Вязов», и я не шучу. Мы думали и о «Пролетая над гнездом кукушки» и «Реальность кусается», только с огромным медведем. Конечно, в основном мы ориентировались на комиксы, а они сами по себе очень странные — в хорошем смысле.
— В одном из ваших интервью вы упоминали, что в «Мутантах» вам ближе всего героиня Мейси Уильямс. Почему?
— Ее героиня [Рейн] росла в деспотичной религиозной семье. Ее прошлое связано с церковью и священниками. Меня растили не католики, но евангельские христиане в 1980-е, и я жил в библейском поясе (религиозный регион в США. — Прим. ред.). Так что ее героиня мне ближе всего, потому что я прошел через те же проблемы, что и она. Все это видно по ней, даже по тому, как она выглядит, как ходит, как держит себя. Мейси удалось отразить это в своей актерской игре.
— Да, я помню, на съемках вы говорили, что выросли в религиозной семье, где верили, что дьявол существует, что Иисус вернется, что Бог реален. По сюжету каждый ребенок-мутант пережил ту или иную эмоциональную травму, и чтобы обрести свою силу, им надо побороть прежде всего внутренних демонов. Эта философия пришла из комиксов?
— Да, это пришло из комиксов, но мы сфокусировались именно на ПТСPПосттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — тяжелое психическое состояние, которое возникает в результате психотравмирующих ситуаций, вызванных военными действиями, сексуальным насилием, тяжелой физической травмой., их стрессе, страхах, тревогах. Мы взяли за основу методологию комиксов и подумали, что с психологической точки зрения это будет правильный подход к нашим персонажам.
Так что мы посмотрели на эту историю под таким углом. Хочется верить, что благодаря этому в нашем супергеройском фильме появилась глубина. В конце концов, наши герои должны подружиться со своими суперспособностями. Не думать, что они целиком и полностью могут их контролировать.
— Комиксы о новых мутантах появились в 1980-е. Как снять фильм так, чтобы он понравился не только фанатам комиксов, но и новому поколению, которое понятия не имеет о персонажах и их предыстории?
— Как я и говорил, мы с Нейтом Ли написали эту историю вместе, а мы — ярые фанаты этих комиксов. Поэтому мы подумали, что если нам понравится то, что мы пишем и снимаем, значит, это может понравиться и фанатам комиксов, которые существовали задолго до того, как появились фильмы Marvel.
Второй шаг — сделать эту историю доступной для тех, кто не знаком с комиксами про Людей Икс. Мы были в определенном смысле в привилегированной позиции, поскольку не были так связаны с миром «Людей Икс». Да, это часть этой вселенной, да, есть упоминания, комментарии в их сторону, обычно немного саркастичные или шутливые, но это совершенно разные фильмы по своей природе. Благодаря этому мы могли снять кино и для зрителей, которые никогда не видели ни одного фильма про Людей Икс. Кстати, наши герои тоже не хотят быть Людьми Икс. Они не понимают, зачем кто‑то может захотеть стать ими!
— А какие отношения у героинь Мейси Уильямс и Блю Хант по фильму?
— По комиксам у Дэни и Рейн телепатическая связь, и нам было интересно показать эти подростковые отношения. Знаете, такое время в жизни, когда вы можете вместе смотреть в ночное небо, болтать о глобальных вещах, о которых уже редко говоришь, когда вырастаешь. Мы старались запечатлеть эту магию, своеобразную историю любви.
Все вот спрашивают, что бы я хотел, чтобы зритель увидел в фильме… Да, мне нравятся крутые спецэффекты в фильме, мне нравятся схватки в конце, но мне куда важнее, чтобы зрители увидели в кино этих самых двух девушек вместе.
— Когда мы общались на съемках фильма несколько лет назад, в заброшенной психиатрической больнице под Бостоном неожиданно погас свет, да и вообще, происходило много чертовщины. Какие у вас воспоминания остались об этом месте?
— Да, точно, когда мы только приехали туда, там было столько заброшенных помещений, что в некоторые даже не разрешали входить без защитной маски. Повсюду были граффити, но где‑то были и рисунки, которые явно принадлежали пациентами этой больницы. Все эти здания были так зловещи — что неудивительно, ведь там чаще всего оказывались люди, которые не просто страдали от психических заболеваний, но и совершали преступления, да еще и, ко всему прочему, подвергались пыткам со стороны врачей.
Когда мы только приехали, нам показали баскетбольную площадку и сказали, что ее сделали для человека по прозвищу Маленькая Дженни, когда он сюда приехал. Я подумал, что вот, как мило, они для ребенка сделали площадку! А оказалось, что Маленькая Дженни заколола своих родителей.
Словом, атмосфера этого места перенеслась и в наш фильм. Было много странного. Несколько человек в нашей команде боялись в одиночку идти к машине, если мы заканчивали съемочный день ночью. Помню, наша коллега полезла на лестницу, чтобы поменять и лампочку, и услышала шептание, после чего она была сама не своя. Я тут же полез на эту лестницу, мне очень хотелось поговорить с привидением, но нет, видимо, по заказу они не приходят и предпочитают устраивать сюрпризы.
— И после всего этого и того, что случилось позже, вы не начали верить в проклятия?
— Да нет, я не верю в проклятия как таковые, но я считаю, что вы можете быть прокляты, если сами поверите в это и убедите себя в этом. То, во что вы верите, становится частью вашей реальности.
— Это один из первых голливудских фильмов, который выходит в прокат после длительного карантина. Плюс ко всему прочему в фильме идет речь о героях, заточенных в месте, откуда они не могут выбраться…
— Своевременно, да? Видимо, так хотела вселенная и потому решила, что фильм должен подождать момента, когда никто не сможет покинуть свои дома и все смогут понять, через что приходится пройти нашим героям.
Кроме того, мы с Генри Загой («13 причин почему», сыграл в «Новых мутантах» Бобби да Косту — Санспота. — Прим. ред.) работали над сериалом про пандемию («Противостояние» по Стивену Кингу для CBS All Access. — Прим. ред.).
(Смеется.)
— На съемках вы рассказывали, каким фанатом Стивена Кинга вы были, а теперь экранизируете его роман про супергрипп?
— В детстве я писал Стивену Кингу письма, и он мне даже ответил. Более того, подписал для меня свои книги. Моя мама на самом деле сожгла несколько копий его книг в нашем камине, когда нашла их под моим матрасом. Я уже говорил, у меня была очень религиозная семья, так что все это воспринималось как проявление сатанизма. Но я и мой лучший друг всегда любили Стивена Кинга и фильм «Останься со мной» — помню, в детстве все пытались найти труп, [как по сюжету фильма].
Стивен Кинг оказал такое влияние на мою жизнь, что через много лет я смог обратиться к нему и попросить его сыграть небольшое камео в моем фильме, где он поддерживает и вдохновляет мальчика, который мечтает стать писателем. После этого мы с ним подружились и работали над несколькими проектами одновременно, как и я говорил, и «Противостояние» как раз получило зеленый свет.
Я привел на проект многих людей, которые горели этой идеей. Нейта Ли, моего продюсера и многих других. Весь актерский состав, который я собрал за многие годы. Например, Генри [Загу], он был так самоотвержен; я знал, что он полностью посвятит себя этому проекту, и не ошибся — он целиком выучил язык жестов. А это был непростой момент, ведь по книге его герой Ник может говорить и слышать только в своих снах, в реальности же он глухонемой. Так что нам было важно найти героя, у которого будут не просто экспрессивные глаза, но кто может сказать многое, не говоря ничего. И у Генри это получилось.
Над адаптацией мы работали с потрясающим шоураннером Беном Кавеллом («Родина»). Я срежиссировал первый и последний эпизод, потому что хотел после всех этих лет сфокусироваться именно на этом, чтобы они получились настолько сильными, насколько это возможно. Да еще и Стивен Кинг написал сценарий к последнему эпизоду, что, конечно, добавило ответственности моей работе. Так что да, Стивен Кинг был благословением в моей жизни.
— Джош, ну и под конец, не могу не спросить: фильм «Новые мутанты» и правда существует и выходит 3 сентября?
— Конечно, и фильм можно будет посмотреть во всех кинотеатрах, которые открыли свои двери. Будем надеяться, что люди увидят этот фильм и смогут о нем написать, а не о многочисленных пересъемках, которых даже не было! И да, фильм действительно существует, он реален! (Смеется.)