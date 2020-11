Завязка, основные события и затрагиваемые темы

Итак, в начале сюжета герой Джуда Лоу, Сэм, приезжает в лесную чащу, где под инди-хит 2008 года «Dogs Days Are Over» Florence and The Machine, рыдает в три ручья, ругается с кем‑то по телефону об украденных у него 40 тысячах фунтов, а потом выкидывает в ручей детский полосатый джемпер.

Вскоре заплаканный Сэм замечает на соседней поляне девочку-подростка, пытающуюся совершить самоубийство с помощью перепуганного мальчугана, который помогает ей отрегулировать виселицу. Сэму удается вытащить девицу из петли, и вот он, бросив все свои дела, доставляет проблемного подростка домой — на некий остров Оси, проехать на который можно по дамбе, появляющейся только во время отлива.

Оказавшись на острове, Сэм как будто и не спешит его покинуть. Непонятно, причиной ли тому еще одна туристка Джесс (Кэтрин Уотерстон), с которой у героя стремительно завязываются близкие отношения, или море халявной выпивки, которую поставляют владельцы местного паба. Это подозрительно вежливые супруги Мартины (Эмили Уотсон и Падди Консидайн), постоянно находящие рациональное объяснение творящейся на острове чертовщине. А может, Сэм просто не хочет возвращаться в реальный мир к своим проблемам, которых, судя по открывающей сцене, у него прицеп и маленькая тележка. Скорее всего, все сразу. Плюс любопытство: ведь на острове вовсю готовятся к празднованию некоего фестиваля, призванного познакомить всех желающих с древними традициями острова и посвященного богу Эсусу, которому поклонялись кельты, изначальные обитатели Оси. Так что Сэм остается на острове, хотя зрители видят сотню очевидных причин, чтобы герой уносил оттуда ноги. И мы уже знаем, что жуткий приближающийся праздник — одна из них.

В первых же эпизодах зритель узнает, что полосатый джемпер, пущенный по течению лесного ручья, — это ежегодный ритуал убитого горем отца, который никак не может смириться со смертью своего маленького сына Нейтана, а 40 тысяч фунтов у Сэма никто не похищал — они валяются в полосатом целлофановом пакете на заднем сидении его машины. Кажется, Сэм не вполне здоров, да и к тому же не такой уж и порядочный, как могло показаться. Но кто бы мог подумать, что история про запутавшегося в жизни выпивоху с явными психологическими проблемами к концу приобретет поистине библейский размах.

Выяснится, что Сэм — наследный правитель острова, просто его дедушка в свое время сбежал от выполнения своих обязанностей на Большую землю. Герой узнает, что жители Оси искренне верят, что их остров — это центр мироздания , и если на нем нет баланса, то и во всем мире его не будет. Без правильного правителя остров загнивает, а вместе с ним загибается и весь мир. Так что единственное желание жителей Оси, ради исполнения которого они готовы пойти буквально на все, — вернуть законного Отца Оси на причитающееся ему место.

Именно поэтому они и похитили сына Сэма — чтобы он служил им подстраховкой, если герой откажется возглавить коммуну. По их заверениям, парнишка вовсе не погиб, а живет на острове, и Сэм просто обязан остаться здесь с ним и вернуть Оси, а заодно и всему миру, баланс и процветание.