C сегодняшнего дня в «Амедиатеке» выходит новый мини-сериал «Новый день» — возвращение авторов «Утопии» со звездным составом и изобретательным визуалом. Станислав Зельвенский предлагает присмотреться к жизни на острове с Джудом Лоу.

На третий день Бог, как известно, создал посреди воды сушу и растения; иначе говоря, остров. С тех пор предположительно прошло много времени, но идея, что именно остров, недоступный клочок земли, может быть миниатюрной моделью мира и его мистическим центром, территорией, наполненной тайнами и символизмом, не дает покоя многим, в том числе, и на телевидении. Чтобы найти такое место, иногда даже не обязательно попадать в авиакатастрофу. Более того, таинственный остров Оси, на котором разворачивается действие минисериала HBO «Третий день», — вполне реальная точка на карте восточной Англии, в Эссексе; киношники разве что сделали его побольше. И часть того, что рассказывают в кадре аборигены — скажем, про прежнего владельца, миллионера и общественного деятеля Чаррингтона, — чистая правда. Сейчас Оси принадлежит какому‑то музыкальному продюсеру и служит отчасти роскошным рехабом, отчасти студией; тут пыталась завязать Эми Уайнхаус и записывала альбом Рианна . Особняк с башенками на берегу сдают за несколько тысяч фунтов в день. Посмотрев сериал, вы тоже, вероятно, найдете все эти факты занимательными; как если бы Касл-рок оказался реальным городком, куда можно сгонять на уик-энд.

Главный герой Сэм, которого играет Джуд Лоу, прибывает на остров при обстоятельствах тревожных и странных. Выйдя из машины в сельской местности — еще на большой земле, — он нервно обсуждает с кем‑то по телефону пропажу крупной суммы денег из офиса, потом под Florence + the Machine бросает, рыдая, в речку детскую футболку и наконец натыкается на совсем юную девушку, которая вешается в лесу. Он вытаскивает ее из петли и везет к ней домой — на Оси, куда можно ежедневно попасть по страшно живописной дороге во время отлива. Население — меньше ста человек, и они готовятся к фолк-фестивалю религиозного толка. Подозрительных личностей и знаков вокруг хватает, но нарочито нормальная пара трактирщиков, вкрадчивый очкарик (Падди Консидайн) и его грубоватая жена (Эмили Уотсон), на все имеют рациональное объяснение. История с пропавшими деньгами и встревоженная жена зовут Сэма назад, но, как нетрудно догадаться, он задержится на острове — то ли из‑за беспокойства за самоубийцу, то ли из‑за интереса к встреченной в гостинице женщине (Кэтрин Уотерстон), то ли по причинам более зловещего характера: еще до того, как они с новой знакомой съедят кислоту, его будут преследовать видения гигантских сверчков , выпотрошенных животных и вечно убегающего маленького мальчика.