Все самое актуальное из мира сериалов, что можно успеть посмотреть и досмотреть — в карточках с рецензиями «Афиши Daily» для тех, кто привык доводить все дела до конца.
Сериалы
«Страна Лавкрафта» на HBO: главный августовский сериал про расизм и монстров
рецензия
Сериалы
«Утопия» Гиллиан Флинн: ремейк великого британского сериала про эпидемию и заговоры
Сериалы
«Третий день» с Джудом Лоу: психоделический хоррор на британском острове
рецензия
Сериалы
«Мы те, кто мы есть»: юность, Хлоя Севиньи и летняя Италия в сериале Луки Гуаданьино
рецензия
Сериалы
Гангстерская война в Канзасе 50-х: «Фарго» вернулся, но не очень радует
рецензия
Сериалы
«Призраки усадьбы Блай» на Netflix: призраков все меньше, трагичной любви все больше
рецензия
Сериалы
«Эмили в Париже», «Правило Коми», «Земля монстров» и другие новые сериалы
Сериалы
А скиньте мяч: Джейсон Судейкис — в сериале «Тед Лассо» для тех, кто скучает по ситкомам
рецензия
Сериалы
«Тегеран» от Apple TV+ и еще три современных сериала о конфликтах на Ближнем Востоке