За первые шесть месяцев 2020 года у нас появились новые субкультуры и интернет-эстетики, несколько новых понятий, связанных с политикой, а также бесконечное множество явлений о карантине и отношениях. Собрали главные слова и явления.

Фембой

Мужчины носили платья и юбки и раньше, но весной 2020-го этот тренд вышел за пределы материалов на «Афише Daily» и Wonderzine. Термин «фембой», который известен с начала десятилетия, в этом году, кажется, получил новое значение: не женоподобный цисгендерный мужчина, а мужчина, который носит юбки и платья. Прямо сейчас эти парни из инстаграма и тиктока получают множество лайков и делают огромный шаг к тому, чтобы нормализовать платья и юбки для мужчин.

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«Это другое»

Последний аргумент в спорах о феминизме, протестах, политике и на другие острые темы. В разных ситуациях «Это другое» говорят сторонники самых разных, даже противоположных взглядов. Очень быстро фраза превратилась в пародию на саму себя: теперь ей сходу высмеивают запутавшихся спорщиков, которые, по мнению наблюдателя, противоречат сами себе, только чтобы не признать собственную неправоту. Кажется, скоро у выражения будет новый виток развития, и оно снова станет серьезным аргументом в любом споре.

Тавернвейв и бардкор

Новый музыкальный жанр, представители которого записывают каверы на популярные песни в стиле средневековых бардов. Главные инструменты — флейта Пана, кельтская арфа, лютня и сайт, на котором можно из готовых картинок собрать средневековую иллюстрацию. В текстах бардкора можно встретить архаичные словечки из древнеанглийского — тем не менее музыканты признаются, что к исторической точности не стремятся. Не совсем понятно, почему жанр стал летним феноменом. Музыковед Лиза Колтон предположила в интервью i-D, что, возможно, популярность связана с потребностью современного человека, живущего в окружении технологий, вернуться в доиндустриальную эпоху, «когда природа была вокруг нас».

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Самоизоляция Новый канцеляризм и неопределенное состояние, в котором россияне провели около трех месяцев. Самоизоляция — не карантин, но из дома выходить нельзя. Изолироваться нужно самостоятельно (то есть добровольно), но на улице все равно можно получить штраф. Самоизоляция вписалась в ряд новых неологизмов в языке чиновников и государственных медиа вместе с «хлопком» и «отрицательным ростом».

Лутинг

Ограбления магазинов во время летних протестов в поддержку движения Black Lives Matter, а также явление с неоднозначным этическим окрасом. Одни считают, что лутинг — это простое мародерство, ему нет оправдания. Другие отмечают, что грабят обычно не те, кто ходят на митинги, и считают лутинг протестом бедного населения против богатства и чуждых ценностей, возмездием для угнетателей и способом поддержки проживающего в гетто сообщества. Возможно, лутинг вызывает такую неопределенную реакцию, потому что явление толком никто не изучал.

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Обнуление Главная тема российской политики за последние полгода — сброс президентских сроков Владимира Путина до нуля. Возможно, впервые слово «обнуление» в контексте поправок в Конституцию появилось в заголовке «Интерфакса» после того, как депутат Валентина Терешкова предложила снять ограничение по срокам. Мемным оно стало через два дня, когда депутат Дарья Беседина выступила в московской думе в футболке с надписью «Обнулись». В итоге обнуление стало не только про цифры. Это слово говорит о новом рождении, очищении, перезагрузке — только в ироничном ключе.

Альтернативный тикток

Место, где развивается настоящая тикток-культура, но которое недоступно новым пользователям, зашедшим в приложение несколько дней назад. В альтернативном тиктоке снимают на основе старых видеомемов, шутят в стиле метаиронии, делают абстрактные видео с непонятным твистом и используют 👁👄👁, символ альтернативного движения. Ему противопоставляют стрейт-тикток — мир гламура, танцев, глупых пранков и «социальных» роликов. Для многих пользователей именно альт-тикток с его непонятным юмором стал родным, а конвенциальный стрейт-тикток воспринимается как странное и неприятное место. Кстати, это не все стороны тиктока: есть еще множество пузырей — например, ведьмин, глубокий и даже бобовый тикток.

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Онлайн-митинг

Форма протеста на карантине, когда на улицу выходить нельзя, а требования выставить необходимо. Онлайн-митинги начались в игре Animal Crossing: New Horizons. Гонконгцы, которые с июня прошлого года проводили массовые акции против экстрадиции заключенных в Китай, приходили в гости другим игрокам и выстраивались в шеренги: их персонажи говорили «Free Hong Kong» и били портрет главы Китая Си Цзиньпина. В России подобный флешмоб прошел на «Яндекс.Картах». Пользователи массово ставили комментарии, а в описании требовали ввести режим чрезвычайной ситуации из‑за пандемии и оказать материальную помощь оставшимся без работы. Впервые он прошел в Ростове-на-Дону, потом повторился в Москве, Петербурге, Казани и других городах. За несколько часов модераторы сервиса разогнали протест, потому что их комментарии не относились к ситуации на дорогах. Полиция заинтересовалась организаторами протеста. Несмотря на то что карантин во многих странах закончен, это точно не последние митинги в интернете.

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Коттеджкор

Новая визуальная эстетика инстаграма и тиктока: пастельные тона, платья в горошек, загородные дома, плетеные корзинки, много растений, широкополые шляпы, пикники с фарфоровой посудой, возвращение к природе и романтизм. Судя по всему, коттеджкор стал еще одной попыткой сбежать от технологической современности в эпоху, «когда природа была вокруг нас» — об этом говорят и сами адептки эстетики. К концу лета коттеджкор зашел так далеко, что его влияние чувствуется даже в последнем альбоме Тейлор Свифт.

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Фейстайм-съемка

Фотосессии через FaceTime или другую программу для видеосвязи, которые, возможно, придумал итальянец Алессио Алби, а популярные фотографы начали практиковать в самом начале карантина. Тренд оказался взрывным, но коротким: про него активно говорили несколько недель, а потом интерес к удаленным съемкам как будто потеряли и зрители, и фотографы. Тем не менее у фейстайм-съемок есть перспективы и после карантина: они удобны в плане логистики и позволяют получить интересные кадры.

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Зум-вечеринка Попытка вернуть привычную социальную жизнь с помощью неудобного приложения Zoom, которое хуже всего подходит для слова «вечеринка». За несколько месяцев в зуме, кажется, успели провести любые культурные мероприятия: спектакли, лекции, концерты и даже кинки-пати. Это приложение настолько всем надоело, что, кажется, о зум-вечеринках после карантина мы больше никогда не услышим. Стоит отметить, что само название приложения Zoom, о котором до карантина знали только в офисах, само по себе стало чуть ли не главным новым словом.

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Симп

Обидное прозвище для парня, который любезен, мягок с девушкой и делает многое, чтобы привлечь ее внимание (но получается у него не очень). Это не новое слово — в середине прошлого века оно означало простака или дурачину, — но теперь получило новое значение. В русском языке рядом со словом «симп» может стоять слово «френдзона». У обоих слов есть общие проблемы: они предполагают, что если девушка не отвечает на внимание, то происходит что‑то неправильное, а парень оказывается слабохарактерным.

Турбоотношения Ускоренное развитие романтических отношений, в которых люди, еще недавно общавшиеся в тиндере, уже живут вместе в одной квартире. На турбоотношения, естественно, повлияли карантин и длительное одиночество. Новые пары, которые сформировались во время пандемии, уверяют, что их уровень близости после двух месяцев можно сравнить с той, которую раньше они чувствовали только после двух лет отношений. Изоляция только начинает сниматься, поэтому интересно, что с турбоотношениями будет, когда жизнь вернется в нормальный ритм.

Нормализация

Требование сделать из нового, оригинального и необычного что‑то рядовое, обыденное и распространенное. Чаще всего нормализовать просят вещи, которые просто нравятся, но встречаются редко или осуждаются: например, кроп-топы на парнях или долгое игнорирование в мессенджерах. С каждым месяцем нормализуется что‑то новое — например, еще в прошлом году сообщество в тиктоке воспринималось как странное и глупое, а сейчас оно стало одним из самых свежих в интернете. Ждем в декабре список вещей, которые нормализовали в 2020 году.