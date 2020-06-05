В Америке до сих пор проходят протесты против расизма и полицейского насилия. По просьбе «Афиши Daily» политолог-американист Виталий Шкляров рассказал о том, что сейчас происходит в США, на какие условные группы делится американское общество и как политический режим влияет на массовые беспорядки.

Виталий Шкляров Политолог, политтехнолог, работал в США в кампаниях Барака Обамы и Берни Сандерса

После жестокого убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским в Миннесоте Америку охватили протесты и погромы. Причем колоссальной силы. Днем протестующие дерутся с полицией, а ночью погромщики — как правило, это совсем другие люди — грабят магазины. Протесты проходят во всех континентальных штатах, погромы — минимум в 200 городах. Не меньше чем в 40 городах ввели комендантский час, 69 тыс. бойцов Национальной гвардии США выведены на улицы, чтобы сдержать беспорядки и мародерство. А президент Дональд Трамп уже пригрозил задействовать для подавления протестов регулярную армию, на что сами военные ответили бурей негодования: армия США по закону имеет право действовать только против вооруженных угроз извне, а никак не в разборках с собственными гражданами.

Здесь сошлось сразу несколько факторов. Самые простые и очевидные — коронавирусная усталость и экономические последствия пандемии. Число безработных в США превысило 40 млн. человек, это 12% населения. У самых бедных американцев не осталось никаких накоплений, нет работы и не видно дальнейших перспектив. С простыми причинами мы закончили, дальше идут более сложные. Американское общество действительно разделено. Оно делится на светлокожих и people of color (афроамериканцы, латиноамериканцы, американцы азиатского происхождения) с одной стороны. С другой стороны на успешных (средний класс) и бедных. Причем первое разделение отнюдь не совпадает со вторым. Таким образом, мы условно получаем четыре группы людей:

Успешное светлокожее большинство — именно о них думают многие, когда представляют себе традиционного американца, у которого есть собственный дом или хотя бы хорошая квартира, семья, несколько автомобилей и приличная работа (или свой бизнес). Сейчас это люди в основном политкорректные, осуждающие расизм. Часто они испытывают чувство вины перед афроамериканцами за столетия рабства, десятилетия сегрегации и расовую дискриминацию в целом. Успешные people of color — абсолютно ничем от первых не отличаются, кроме цвета кожи. Кстати, если у латиноамериканцев и американцев азиатского происхождения еще есть свои культурные особенности, которые семьи бережно хранят со времен переезда со своей исторической родины, то успешные афроамериканцы от светлокожих вообще ничем не отличаются : у них единая культура — американская. Они могут одновременно напиваться в ирландско-католический День святого Патрика, отмечать бар-мицву друга-еврея, праздновать и Рождество, и Кванзу, а главное — День независимости Америки 4 июля. Бедные people of color, живущие в гетто. В первую очередь это афроамериканцы, но есть и латиноамериканские гетто. Здесь процветает преступность. Каждый человек в отдельности сам отвечает за свои поступки и обязан нести наказание, но жители гетто в целом эту жизнь не выбирали . Они родились здесь и выросли, другой жизни не видели и не знали. Конечно, вырваться из гетто возможно: социальные лифты сейчас работают гораздо лучше, чем в XIX и даже в XX веке, но не всем они доступны. Бедные светлокожие, так называемые «реднеки», или «трейлерное быдло» (обратите внимание, что это термины диффамационные, и я их употребляю исключительно в этнографическом смысле, чтобы передать реалии внутриамериканских отношений). Так их называют, потому что они часто живут в трейлерах (домах на колесах), так как это дешевле, чем иметь собственный дом. Эти американцы живут беднее, чем средний класс, у большинства из них нет высшего образования, а значит, и возможности заработать. Поэтому они часто идут в армию и в полицию — это хороший социальный лифт. Очень консервативны, многие из них — традиционные поколенческие расисты.

Но надо понимать, что вышеприведенное разделение — более чем условное. Это такой инструмент, позволяющий понять, что происходит в США, но его не надо принимать за истину в последней инстанции. Потому что если приглядеться хотя бы чуть-чуть пристальнее, там окажется столько вариантов, оттенков, переходных случаев и исключений, что вся эта система лопнет. Тем не менее используем ее для того, чтобы на пальцах объяснить, что происходит сейчас в США.

Светлокожий коп (условно отнесем его к четвертому типу) убил афроамериканца из гетто (третьего типа) при задержании. Тогда успешные афроамериканцы (второго типа) выступили с протестами. Потому что расизм — это действительно плохо, и убивать при задержании человека, который не сопротивляется, — несомненное зло . Их немедленно поддержали успешные светлокожие американцы (первого типа). Первые и вторые начали совместные акции протеста по всей стране, они дерутся с полицией, поджигают полицейские машины, разгромили и сожгли участок в Миннеаполисе, где работал коп-убийца Дерек Шовен. Успешные светлокожие и афроамериканцы протестуют днем, а ночью идут спать, и тогда на улицы выходят бедные афроамериканцы из гетто и идут грабить магазины. В том числе магазины, которыми владеют people of color. Большинству людей из гетто это безразлично — преступники постоянно убивают и грабят друг друга, никакой расовой солидарности в этом случае здесь нет. Если во время грабежа к ним приближается полиция, они начинают кричать: «Жизни темнокожих важны!» («Black lives matter» — лозунг движения за права афроамериканцев) — и полиция от них отвязывается. Потому что все снимают на телефоны, и если полицейские нападут на темнокожих из гетто, пусть даже они явные грабители, то могут быть убитые и раненые, а это еще больше подольет масла в огонь беспорядков. На следующий день успешные американцы первого и второго типа снова выходят на улицы, и акции протеста продолжаются. На них успешные светлокожие встают на колени и извиняются перед успешными афроамериканцами — они чувствуют вину за притеснения темнокожего населения, в которых участвовали и их предки. Для современных толерантных людей имеют значение только конкретные поступки конкретного человека, вне зависимости от того, как он выглядит.

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Но за акциями против расизма остаются незамеченными люди из гетто, которые получают возможность безнаказанно грабить города. К ним также могут присоединяться и «реднеки» — среди бедных светлокожих тоже хватает желающих пограбить. Во время протестов люди первого и второго типа дают понять, что убийство афроамериканца полицией — это неприемлемо . Это такая откачка маятника в противоположную сторону от прежней позиции, которая десятилетиями заключалась в том, что если «коп застрелил темнокожего — всем пофиг». Нет, говорят протестующие, «жизни темнокожих имеют значение», мы не позволим «проехать и жить дальше, будто ничего не было». Их позиция имеет под собой вполне реальное основание. Лозунг консерваторов «Все жизни имеют значение» протестующие называют расистским.

На волне эмоций мэрия Лос-Анджелеса решила изъять 100–150 млн. долларов из бюджета городской полиции и отдать их на развитие районов-гетто. С одной стороны, развивать гетто — это лучший способ справиться с расовой дискриминацией в США. С другой стороны, работать с гетто нужно вдумчиво и последовательно. Совсем не факт, что нынешнее решение приведет к хорошим последствиям. Во-первых, потому что ослаблять полицию — это не самый разумный шаг в Лос-Анджелесе, где уровень преступности очень высок. А во-вторых, потому что это похоже на попытку откупиться от проблемы. Будут ли эти ресурсы потрачены с умом, например на развитие инфраструктуры, или на расселение людей из гетто, или, что важнее всего, на эффективное образование, — большой вопрос. Потому что никакую хорошую программу разработать за такое короткое время было нельзя. Кстати, все это еще накладывается на выборный год. Трамп в нынешних условиях показывает себя не лучшим образом и постоянно теряет очки. Но и его соперника Байдена не видно. Есть мнение, что нынешние беспорядки связаны еще и с тем, что американцы устали от двухпартийной политической системы. Потому что в ситуации, когда у тебя есть только две альтернативы и никакой палитры мнений, реальные вопросы решать очень тяжело. Например, демократы традиционно «за темнокожих», «за аборты» и «против владения оружием». Республиканцы — как бы наоборот. А что делать человеку, который и «за темнокожих», и «за аборты», и «за оружие»? Куда податься, к кому примкнуть? Похоже, американцам все это серьезно надоело. А убийство Джорджа Флойда стало спусковым крючком.

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