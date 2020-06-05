В Америке до сих пор проходят протесты против расизма и полицейского насилия. По просьбе «Афиши Daily» политолог-американист Виталий Шкляров рассказал о том, что сейчас происходит в США, на какие условные группы делится американское общество и как политический режим влияет на массовые беспорядки.
Политолог, политтехнолог, работал в США в кампаниях Барака Обамы и Берни Сандерса
После жестокого убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским в Миннесоте Америку охватили протесты и погромы. Причем колоссальной силы. Днем протестующие дерутся с полицией, а ночью погромщики — как правило, это совсем другие люди — грабят магазины.
Протесты проходят во всех континентальных штатах, погромы — минимум в 200 городах. Не меньше чем в 40 городах ввели комендантский час, 69 тыс. бойцов Национальной гвардии США выведены на улицы, чтобы сдержать беспорядки и мародерство. А президент Дональд Трамп уже пригрозил задействовать для подавления протестов регулярную армию, на что сами военные ответили бурей негодования: армия США по закону имеет право действовать только против вооруженных угроз извне, а никак не в разборках с собственными гражданами.
Здесь сошлось сразу несколько факторов. Самые простые и очевидные — коронавирусная усталость и экономические последствия пандемии. Число безработных в США превысило 40 млн. человек, это 12% населения. У самых бедных американцев не осталось никаких накоплений, нет работы и не видно дальнейших перспектив.
С простыми причинами мы закончили, дальше идут более сложные. Американское общество действительно разделено. Оно делится на светлокожих и people of color (афроамериканцы, латиноамериканцы, американцы азиатского происхождения) с одной стороны. С другой стороны на успешных (средний класс) и бедных. Причем первое разделение отнюдь не совпадает со вторым. Таким образом, мы условно получаем четыре группы людей:
Успешное светлокожее большинство — именно о них думают многие, когда представляют себе традиционного американца, у которого есть собственный дом или хотя бы хорошая квартира, семья, несколько автомобилей и приличная работа (или свой бизнес). Сейчас это люди в основном политкорректные, осуждающие расизм. Часто они испытывают чувство вины перед афроамериканцами за столетия рабства, десятилетия сегрегации и расовую дискриминацию в целом.
Успешные people of color — абсолютно ничем от первых не отличаются, кроме цвета кожи. Кстати, если у латиноамериканцев и американцев азиатского происхождения еще есть свои культурные особенности, которые семьи бережно хранят со времен переезда со своей исторической родины, то успешные афроамериканцы от светлокожих вообще ничем не отличаются: у них единая культура — американская. Они могут одновременно напиваться в ирландско-католический День святого Патрика, отмечать бар-мицву друга-еврея, праздновать и Рождество, и Кванзу, а главное — День независимости Америки 4 июля.
Бедные people of color, живущие в гетто. В первую очередь это афроамериканцы, но есть и латиноамериканские гетто. Здесь процветает преступность. Каждый человек в отдельности сам отвечает за свои поступки и обязан нести наказание, но жители гетто в целом эту жизнь не выбирали. Они родились здесь и выросли, другой жизни не видели и не знали. Конечно, вырваться из гетто возможно: социальные лифты сейчас работают гораздо лучше, чем в XIX и даже в XX веке, но не всем они доступны.
Бедные светлокожие, так называемые «реднеки», или «трейлерное быдло» (обратите внимание, что это термины диффамационные, и я их употребляю исключительно в этнографическом смысле, чтобы передать реалии внутриамериканских отношений). Так их называют, потому что они часто живут в трейлерах (домах на колесах), так как это дешевле, чем иметь собственный дом. Эти американцы живут беднее, чем средний класс, у большинства из них нет высшего образования, а значит, и возможности заработать. Поэтому они часто идут в армию и в полицию — это хороший социальный лифт. Очень консервативны, многие из них — традиционные поколенческие расисты.
Но надо понимать, что вышеприведенное разделение — более чем условное. Это такой инструмент, позволяющий понять, что происходит в США, но его не надо принимать за истину в последней инстанции. Потому что если приглядеться хотя бы чуть-чуть пристальнее, там окажется столько вариантов, оттенков, переходных случаев и исключений, что вся эта система лопнет. Тем не менее используем ее для того, чтобы на пальцах объяснить, что происходит сейчас в США.
Светлокожий коп (условно отнесем его к четвертому типу) убил афроамериканца из гетто (третьего типа) при задержании. Тогда успешные афроамериканцы (второго типа) выступили с протестами. Потому что расизм — это действительно плохо, и убивать при задержании человека, который не сопротивляется, — несомненное зло. Их немедленно поддержали успешные светлокожие американцы (первого типа). Первые и вторые начали совместные акции протеста по всей стране, они дерутся с полицией, поджигают полицейские машины, разгромили и сожгли участок в Миннеаполисе, где работал коп-убийца Дерек Шовен.
Успешные светлокожие и афроамериканцы протестуют днем, а ночью идут спать, и тогда на улицы выходят бедные афроамериканцы из гетто и идут грабить магазины. В том числе магазины, которыми владеют people of color. Большинству людей из гетто это безразлично — преступники постоянно убивают и грабят друг друга, никакой расовой солидарности в этом случае здесь нет.
Если во время грабежа к ним приближается полиция, они начинают кричать: «Жизни темнокожих важны!» («Black lives matter» — лозунг движения за права афроамериканцев) — и полиция от них отвязывается. Потому что все снимают на телефоны, и если полицейские нападут на темнокожих из гетто, пусть даже они явные грабители, то могут быть убитые и раненые, а это еще больше подольет масла в огонь беспорядков.
На следующий день успешные американцы первого и второго типа снова выходят на улицы, и акции протеста продолжаются. На них успешные светлокожие встают на колени и извиняются перед успешными афроамериканцами — они чувствуют вину за притеснения темнокожего населения, в которых участвовали и их предки. Для современных толерантных людей имеют значение только конкретные поступки конкретного человека, вне зависимости от того, как он выглядит.
Но за акциями против расизма остаются незамеченными люди из гетто, которые получают возможность безнаказанно грабить города. К ним также могут присоединяться и «реднеки» — среди бедных светлокожих тоже хватает желающих пограбить.
Во время протестов люди первого и второго типа дают понять, что убийство афроамериканца полицией — это неприемлемо. Это такая откачка маятника в противоположную сторону от прежней позиции, которая десятилетиями заключалась в том, что если «коп застрелил темнокожего — всем пофиг». Нет, говорят протестующие, «жизни темнокожих имеют значение», мы не позволим «проехать и жить дальше, будто ничего не было». Их позиция имеет под собой вполне реальное основание. Лозунг консерваторов «Все жизни имеют значение» протестующие называют расистским.
На волне эмоций мэрия Лос-Анджелеса решила изъять 100–150 млн. долларов из бюджета городской полиции и отдать их на развитие районов-гетто. С одной стороны, развивать гетто — это лучший способ справиться с расовой дискриминацией в США.
С другой стороны, работать с гетто нужно вдумчиво и последовательно. Совсем не факт, что нынешнее решение приведет к хорошим последствиям. Во-первых, потому что ослаблять полицию — это не самый разумный шаг в Лос-Анджелесе, где уровень преступности очень высок. А во-вторых, потому что это похоже на попытку откупиться от проблемы. Будут ли эти ресурсы потрачены с умом, например на развитие инфраструктуры, или на расселение людей из гетто, или, что важнее всего, на эффективное образование, — большой вопрос. Потому что никакую хорошую программу разработать за такое короткое время было нельзя.
Кстати, все это еще накладывается на выборный год. Трамп в нынешних условиях показывает себя не лучшим образом и постоянно теряет очки. Но и его соперника Байдена не видно. Есть мнение, что нынешние беспорядки связаны еще и с тем, что американцы устали от двухпартийной политической системы. Потому что в ситуации, когда у тебя есть только две альтернативы и никакой палитры мнений, реальные вопросы решать очень тяжело.
Например, демократы традиционно «за темнокожих», «за аборты» и «против владения оружием». Республиканцы — как бы наоборот. А что делать человеку, который и «за темнокожих», и «за аборты», и «за оружие»? Куда податься, к кому примкнуть? Похоже, американцам все это серьезно надоело. А убийство Джорджа Флойда стало спусковым крючком.