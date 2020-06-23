Весной, когда большинство европейских стран оказались на карантине, люди перестали выходить из дома, а многие остались без работы. В частности, изоляция коснулась фотографов. Некоторых из них попробовали адаптировать свою деятельность под новые реалии и стали проводить удаленные съемки через FaceTime. Например, итальянский фотограф Алессио Алби одним из первых выложил сделанную на расстоянии съемку еще в середине марта, а в России фотограф Виктор Могилат, который обычно снимает окраины городов, начал обрабатывать скриншоты из «Яндекс.Карт».

«Наши основные клиенты это фотографы и журналы, а также модные бренды. Когда этой весной фэшн-мир встал на паузу: Armani анонсировали первый показ без зрителей, а недели моды начали отменять, мы поняли, что надвигаются большие изменения. В нашей сфере работы еще хватало, а вот коллегам-фотографам пришлось тяжелее. Кто‑то быстро сориентировался и начал экспериментировать с FaceTime съемкой, но сразу встал вопрос о качестве: по FaceTime нельзя снять так же, как на камеру айфон. В этот момент мы увидели возможность, быстро собрали команду и поставили цель — создать специализированный инструмент для удаленной съемки в режиме самоизоляции».

Роллинс с командой придумал приложение для удаленной съемки и позвал в проект разработчика, работавшего со Swift — нативным языком программирования для iOS. Благодаря готовым решениям Apple , например набора для звонков и логина через iCloud, работу удалось завершить довольно быстро, и через два месяца приложение было готово. Основными клиентами студии были бренды, журналы и фотографы, поэтому Роллинс и его коллеги примерно знали, что от такого приложения требуется специалистам. Например, при FaceTime съемке получается фотография очень небольшого разрешения — примерно в четыре раза меньше, чем разрешение снимка на обычную камеру. Такую фотографию не получиться использовать, например, в журнальной верстке, поэтому Clos сохраняет изображения в разрешении 3000 на 4000 пикселей, как и камера айфона. Кроме того, во время съемки по FaceTime нельзя изменить экспозицию, а в Clos можно. Разработчики планируют добавить и другие настройки из камеры айфона, чтобы фотографам было удобнее работать.

Первые съемки

Приложение уже опробовали в индустрии. Фотограф Герман Ларкин через Clos снимал для российского Vogue гостей «Zoom-вечеринки», среди которых были Яна Рудковская и Ольга Слуцкер, а Алиса Полозова снимала Илью Лагутенко и диджейку Риту Митрофанову для The Blueprint. Роллинс говорит, что это не последние съемки, которые сделаны при помощи Clos — сейчас в разработке несколько публикаций для иностранных журналов. «В целом, запрос на подобный инструмент в индустрии есть, мы видим интерес и у брендов, которые также хотят оставаться на связи со своей аудиторией и делать проекты в условиях социального дистанцирования», — говорит он.

После карантина

Роллинс уверен, что эпоха FaceTime-съемок не закончена. «Думаю, это новый интересный виток в фотографии, и он займет свою нишу в сфере даже после окончания самоизоляции», — объясняет он. Clos планируют развивать, и, возможно, в будущем у приложения появится настольная версия и синхронизация с профессиональными камерами. Развитие дистанционной съемки позволит сократить расходы на путешествия и логистику, считает Роллинс: это, в свою очередь, сократит углеродный след и выбросы в атмосферу, которые участники съемки совершают за время совместной работы. «Сейчас у дистанционных съемок довольно много ограничений, но и перспективы развития практически не ограничены», — подытоживает он.