Если вы не знаете, что носить весной (кроме легкого пуховика и пальто), то вдохновение для образов можно почерпнуть у блогеров. «Афиша Daily» нашла у инфлюэнсеров 6 беспроигрышных вариантов верхней одежды.

Бомбер

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В виду попустительств некоторых брендов и ретейлеров бомберами стали называть самые разные куртки — от харрингтонов до университетских. Конечно же, несмотря на ряд сходств, это некорректно. Традиционные бомберы — это куртки пилотов MA-1. Ключевые черты: верх из прочного нейлона, слегка свободный крой, манжеты на рукавах, резинка в нижней части куртки и карман на левом рукаве. С момента появления бомберов в середине прошлого века они прочно закрепились в уличной культуре. Сегодня собственные версии курток пилотов выпускают самые разные бренды — от массмаркета до люксовых титанов. Как и в случае со многими классическими вещами, советуем выбирать классических производителей. Один из лучших производителей бомберов — Alpha Industries.

Рабочая куртка

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Рабочая куртка — это достаточно абстрактное определение. По большому счету так можно назвать любую верхнюю одежду трудящихся. У рабочей куртки нет единого дизайна или силуэта. Тем не менее определенные критерии все же есть: плотная износостойкая ткань, обилие карманов и отложной воротник (зачастую из вельвета). Признанными классиками рабочей одежды считаются американские Carhartt и Dickies. Сегодня, когда вещи в этой эстетике стали востребованы не только среди скейтеров и рэперов, многие бренды и модные дома стали выпускать собственные версии рабочих курток. Такие, как правило, отличаются более прилизанным дизайном и альтернативными материалами. Мы все же рекомендуем вкладываться в аутентичные модели. Во-первых, это инвестиция на годы вперед. Во-вторых, рабочие куртки из канваса очень красиво состариваются.

Полевая куртка

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Полевые куртки (в частности, самая популярная M-65) уже давно стали классикой мужского гардероба. Во многом этому поспособствовала поп-культура и классические образы из фильмов: Аль Пачино в «Серпико», Сталлоне в «Рэмбо», Хоффман в «Крамере против Крамера» и, разумеется, Де Ниро в «Таксисте». Как и в случае с рабочими куртками, полевые — это вдумчивая инвестиция в гардероб. А еще — практичная и универсальная верхняя одежда, которую можно носить примерно со всем. С брюками и лоферами? Легко. С джинсами и кедами? Вполне. Классическую оверсайз-модель можно сочетать даже с формальным костюмом и ботинками. Выбор цвета за вами, но мы ратуем за классический зеленый.

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Аутдор-куртки

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За последние 5 лет аутдор-бренды серьезно расширили свою аудиторию. Ключевые роли в популяризации сыграли два фактора. Первый — запрос покупателей на практичность, в частности теплые и/или водонепроницаемые куртки. Второй — интерес к аутдор-производителям со стороны инфлюэнсеров и больших брендов (The North Face выпускает коллаборации с MM6 Maison Margiela и Gucci; Arc’teryx — с Palace, Beams и Jil Sander). Советуем брать куртку с легкой подкладкой, чтобы не мерзнуть холодными вечерами. И не стоит ограничиваться очевидными The North Face и Arc’teryx — в мире есть не менее интересные аутдор-бренды.

Тренчкоты

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С тренчкотами все и так понятно — они массово появляются на улицах каждую весну и осень. И, конечно же, чаще всего в бежевых оттенках. В песочном тренчкоте нет ничего плохого, но предлагаем дать шанс и другим расцветкам. Возможно, модели в темно-сером, коричневом или зеленом цветах понравятся вам больше.

Овершоты

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Овершоты, или, как их часто называют в России, куртки-рубашки, сейчас тоже в цене. На фоне бума последних лет сегодня они есть практически в каждом массмаркете (правда, массмаркетов в стране практически не осталось). Бренды не боятся экспериментов и выпускают куртки-рубашки на любой вкус — из шерсти, вельвета, денима, нейлона и даже мембранных тканей. Вам остается только выбрать подходящую.