Куртки-рубашки на любой кошелек.

Все без ума от овершотов. В России их зачастую называют куртками-рубашками. Звучит неоднозначно, зато точно передает суть. Они действительно недостаточно плотные для курток, но гораздо добротнее обычных рубашек.

На самом-то деле бум овершотов начался не в этом году. Просто в 2021-м все будто бы разом решили обратить на них внимание. Отчасти это связано с большим интересом к овершотам массмаркет брендов. Да, сейчас в условном Zara можно найти с десяток достойных вариантов по приемлемой цене.

В чем причина успеха? Во-первых, это очень удобно. Помимо мультифункциональности и всесезонности, овершоты предоставляют владельцу определенный простор для экспериментов при составлении образов. Летом их можно носить как рубашку, ранней осенью — как пиджак или легкую куртку, поздней — как дополнительный слой между курткой и пальто. Вот пятнадцать вариантов от 3496 до 52 326 рублей.

Weekday

3999 р.

Zara

5999 р.

Loewe Paula’s Ibiza

€590

Zara

5999 р.

Barbour

8009 р.

RRL

€258

Brain Dead

16 200 р.

Carhartt WIP

12 990 р.

Dickies

6209 р.

Séfr

€248

Weekday

3496 р.

Filson

17 909 р.

Haven

13 949 р.

A.P.C.

14 849 р.

Belstaff

€292