Все без ума от овершотов. В России их зачастую называют куртками-рубашками. Звучит неоднозначно, зато точно передает суть. Они действительно недостаточно плотные для курток, но гораздо добротнее обычных рубашек.

На самом-то деле бум овершотов начался не в этом году. Просто в 2021-м все будто бы разом решили обратить на них внимание. Отчасти это связано с большим интересом к овершотам массмаркет брендов. Да, сейчас в условном Zara можно найти с десяток достойных вариантов по приемлемой цене.

В чем причина успеха? Во-первых, это очень удобно. Помимо мультифункциональности и всесезонности, овершоты предоставляют владельцу определенный простор для экспериментов при составлении образов. Летом их можно носить как рубашку, ранней осенью — как пиджак или легкую куртку, поздней — как дополнительный слой между курткой и пальто. Вот пятнадцать вариантов от 3496 до 52 326 рублей.