Вощеная куртка, рабочие ботинки и другие вдумчивые покупки.

За последние несколько лет на тему ответственного потребления высказывались примерно все. На кого‑то повлияли призывы внимательно относиться к покупкам, на кого‑то — нет. Но в прошлом году многие россияне все же пересмотрели свое отношение к шопингу ввиду другого, не менее мощного, фактора. Экономического. Пандемия коронавируса и последовавшие за ней локдаун и сокращения штатов серьезно ударили по покупательной способности населения. Убедиться в этом можно не только обращаясь к статистике. Бесконечные распродажи с широким ассортиментом тоже заметный показатель. Для тех, кто стал серьезнее относиться к шопингу и отныне покупает практичные, действительно нужные вещи на годы вперед, мы собрали 5 беспроигрышных инвестиций в гардероб.

Вощеная куртка

В вопросах вощеных курток (и в целом вощеной одежды) вряд ли кто‑то сравнится по популярности с Barbour. За более чем 120 лет существования британский бренд обзавелся внушительной и максимально разнообразной аудиторией. Их куртки одинаково ценят пастухи, охотники, рыболовы, мотоциклисты, актеры и члены британской королевской семьи .

Вощенки Barbour — практичные, долго служат, и у них прекрасный внешний вид. В прошлом году у бренда вышел ряд сильных коллабораций — с Engineered Garments, Supreme (сами были удивлены), Norse Projects и Noah. Вероятно, обилием совместных проектов Barbour намеревается привлечь новую (читай: более молодую) аудиторию. Но несмотря на весь этот град ярких совместных проектов, мы все еще рекомендуем вкладываться в сольные версии Bedale или Beaufort — наиболее популярных моделей бренда. Такие не наскучат вам через пару лет и, скорее всего, будут уместны, даже если ваш стиль кардинально изменится.

Полевая куртка M-65

Полевую куртку M-65 можно долго (и по делу) расхваливать, но мы не станем. Вместо этого лишь скажем, что это практичная и универсальная верхняя одежда, которую можно носить примерно со всем. С брюками и лоферами? Легко. С джинсами и кедами? Вполне. Классическую оверсайз-модель можно сочетать даже с формальным костюмом и ботинками.

Комбинируя одежду с милитари-бэкграундом важно придерживаться одного правила: не переусердствовать. То есть не сочетать более двух таких вещей в одном образе. При этом саму по себе полевую куртку не стоит ассоциировать с военной формой, она прочно осела в гардеробе гражданских еще в прошлом веке. Что касается цвета, то мы ратуем за различные оттенки зеленого. Во-первых, так в большей степени проявляется характер куртки. Во-вторых, на наших симпатиях значительно сказались классические образы из поп-культуры: Аль Пачино в «Серпико», Сталлоне в «Рэмбо», Хоффман в «Крамере против Крамера» и, разумеется, Де Ниро в «Таксисте». Если вы все еще не готовы на зеленый, то обратите внимание на менее «воинственные» бежевый, синий или черный.

Джинсы

Джинсы, которые прослужат больше одного-двух сезонов, стоит искать у японских брендов. Любители нарочито грубой и тяжелой одежды выбирают суперплотные модели. Те, что при необходимости смогут стоять и без своего владельца. Но есть и пары с менее экстремальной плотностью. Японские джинсы отличаются качеством и долгой службой, красиво состариваются, но, конечно, стоят дороже обычных.

Neighborhood, 600 долларов 1 из 3 Sugar Cane, 21 000 р. 2 из 3 Iron Heart, 335 долларов 3 из 3

Рабочие ботинки

С годами определение «рабочие ботинки» стало довольно размытым. Тем не менее общие критерии все еще есть: устойчивая толстая подошва и высота, закрывающая щиколотку. Это добротная, грубая и долговечная обувь. Но как и со всеми предметами гардероба, перешедшими в разряд классических, сегодня собственные версии рабочих ботинок выпускают как масс-маркет-бренды, так и люксовые гиганты. Выбор бесконечно широкий, но раз уж мы говорим о вечно актуальной обуви, то вкладываться лучше в проверенные пары. Red Wing или Timberland. На выбор доступны различные цвета и материалы верха.

Timberland, 21 990 р. 1 из 2 Red Wing, 26 990 р. 2 из 2

Те, кто жаждет максимальной аутентичности, могут приглядеться к специализированной «рабочей» линейке Timberland Pro. Она не представлена в России, но ботинки из нее можно поискать на Amazon. Также стоит обратить внимание на других (менее известных) классиков — Chippewa. За их ботинками вам лучше отправиться на просторы eBay.

Сумка

Нет, речь не о поясной сумке, и уж тем более не о шопере. Мы говорим о добротном/статусном (нужное подчеркнуть) аксессуаре, который будет играть важную роль в ваших образах. Далеко не всем мужчинам нужны сумки, ведь кто‑то вполне ограничивается карманами верхней одежды или джинсов. Но если вы не из их числа и хотите найти «ту самую», то у нас есть пара советов.

Во-первых, подумайте, как часто и куда вы будете носить сумку. Прикиньте, что будете в ней носить, и тогда станет ясно, какого размера она должна быть. Затем (в идеале) проведите инвентаризацию гардероба. Отталкиваясь от вашего арсенала, также будет проще подобрать сумку.