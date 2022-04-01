Для тех, кто далек от подиумных показов, но хочет быть в курсе происходящего, мы собрали пять реалистичных и легко адаптируемых тенденций этого сезона.

Университетские куртки

Этот предмет гардероба уже давно перешел в разряд классических. Сегодня собственные интерпретации выпускают самые разные бренды: от масс-маркета до тяжеловесов люксового сегмента. Мы ратуем за то, чтобы сразу брать добротную куртку, которая прослужит не один сезон. Признанными классиками считаются американские бренды Golden Bear и Dehen 1920. В связи с обстановкой заказать их сейчас не получится. Тем не менее при желании найти достойные варианты можно. Если для вас это не инвестиция в гардероб на десятилетия вперед, то обратите внимание на менее традиционные варианты. Например, из альтернативных материалов или с броским брендингом.

Розовый цвет

Не стоит недооценивать розовый цвет. Если вы все еще не впустили его в свой гардероб, то начать можно с малого. Это может быть футболка, поло или, например, бейсболка в одном из многочисленных оттенков розового. Если у вас нет никаких предрассудков на счет цвета, то действуйте смелее. Присмотритесь к легкой ветровке лососевого оттенка, коралловому свитеру на молнии или пыльно-розовому худи свободного кроя.

Кардиганы вместо курток

При поиске идеального кардигана на этот сезон вам следует отталкиваться в первую очередь от кроя. Он должен быть свободным. Возможно, даже слегка удлиненным. Суть в том, чтобы носить кардиган вместо легкой куртки. В качестве вдохновения предлагаем посмотреть на Erdem. Вполне применимый в жизни пример. Подсказка: если у приглянувшегося кардигана недостаточно свободный крой, берите размер на один больше вашего. Кроме того, подходящий свитер с большой вероятностью можно найти в секонд-хенде.

Вязаный жилет

Очередной ренессанс в этом сезоне переживают свитера без рукавов. Одинаково уместны будут вязаные жилеты как в сдержанных расцветках, так и с насыщенными паттернами. Вопрос выреза также не принципиален. Можно сделать выбор в пользу V-образного (как, например, у Etro) или круглого (как у Dior или Erdem). И если на подиумах модели носили свитера преимущественно на голое тело, то в реальной жизни все-таки лучше сочетать их хотя бы с футболками или лонгсливами.

Большие шорты

Как и в прошлом году, летом особенно актуальны будут свободные шорты — широкие и длинные. Предлагаем не ударяться в бессмысленные и бесконечные споры о том, уместны они в городской среде или нет. Ведь все зависит от того, как их стилизовать. Это может быть пара в баскетбольном стиле 90-х, которая подойдет для базовых сочетаний с футболкой и кроссовками. Или объемные карго — для комбинаций с рубашкой и лоферами. А также шорты ниже колена со стрелками — в качестве летней альтернативы костюмным брюкам.