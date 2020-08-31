После месяцев ожидания и анонсов, MM6 Maison Margiela и The North Face наконец представили лайнап своей осенне-зимней коллекции. В совместный релиз сторон вошли переосмысленные вещи из архивов аутдор-бренда: флисовый жилет с боковыми молниями, пуховик с укороченными рукавами, ветровка-кейп, перчатки-таби с рукавами, длинный пуховый шарф, а также круглые рюкзаки и сумки. Все вещи украшены двойным брендингом MM6 Maison Margiela и The North Face.