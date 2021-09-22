Укрепляем и модернизируем гардероб.

За последние несколько лет аутдор-бренды серьезно расширили свою аудиторию. The North Face, уже который год пользующийся широкой популярностью, продолжает экспансию и выпускает коллаборации с MM6 Maison Margiela и Gucci. Arc’teryx, который горячо любят Вирджил Абло и Дрейк, тоже на подъеме. Бренд выпускает капсулы с Palace и Beams и готовит совместный релиз с Jil Sander. Благодаря своей политике и здоровому маркетингу Patagonia также известна не только среди спортсменов. Но есть и другие, менее популярные, но не менее интересные аутдор-бренды, заслуживающие общественного внимания. Они тоже отличаются качеством и функциональностью и их можно легко внедрить в повседневный гардероб.

Gramicci

В прошлом году мы уже рассказывали об американском бренде с богатой и интересной историей. В этом — хотим в очередной раз о нем напомнить. Визитная карточка Gramicci — это брюки со вставкой в шаговом шве и с практичным нейлоновым ремешком, вшитым в пояс. Но в коллекциях бренда есть и другие достойные позиции. Легкие и утепленные куртки, различные флиски и широкий ряд всевозможных аксессуаров — от двусторонних панам до легковесных сумок разных размеров.

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Klättermusen

История Klättermusen началась в 1975 году в горной шведской деревне Оре. Биолог и химик (по совместительству альпинист-энтузиаст) Питер Аскульв занялся разработкой собственного снаряжения. Тогда это была маленькая мастерская, целью которой было создать самую надежную экипировку. Аскульв подошел к делу с дотошностью, свойственной ученым. Чтобы добиться максимальной безопасности и долговечности, он буквально разрабатывал нити и прототипы материалов под микроскопом. В 2021 году цель Аскульва можно считать достигнутой: экипировка Klättermusen — одна из наиболее востребованных среди альпинистов. Все изделия бренда по-прежнему тестируются в реальных погодных условиях; большая их часть выполняется из органических и переработанных материалов.

У Klättermusen в первую очередь стоит искать верхнюю одежду. Будь то ветровка или пуховик — это вещь на года. Куртки бренда отличаются узнаваемым дизайном с диагональной молнией и максимально функциональными деталями. Также стоит обратить внимание на практичные аксессуары — головные уборы и сумки различных форм.

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Marmot

В 1971 году, будучи студентами Калифорнийского университета в Санта-Крузе, друзья Эрик Рейнолдс и Дейв Хантли основали Marmot Club. Чтобы вступить в него, новичок должен был забраться на вершину какой‑либо горы вместе с действующим членом клуба. Через два года, в 1973-м, прямо в университетском общежитии друзья начали разрабатывать первые прототипы собственного снаряжения. Это были парки и утепленные спальные мешки. В 1974 году бренд, тогда еще называвшийся ​​Marmot Mountain Works, получил большой толчок. В виде крупного заказа на 108 курток Golden Mantle для грядущего фильма Клинта Иствуда «Санкция на пике Эйгера». В разговоре о Marmot также нельзя обойти и тот факт, что бренд стал первым в аутдор-категории, кто использовал при производстве экипировки материал Gore-Tex. В ассортименте Marmot стоит искать добротные парки, которые запросто впишутся в любой гардероб, невероятно теплые и ультралегкие пуховики, а также минималистичные флиски.

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Snow Peak

С 1958 года японский Snow Peak выпускает широкий спектр походных принадлежностей — от титановых кружек и компактных печей до палаток и складных столов. В 2014 году, опираясь на богатую аутдор-экспертизу, бренд запустил собственную линию одежды. Главная особенность Snow Peak в том, что многие вещи бренда максимально адаптированы под городской стиль: ветрозащитные и влагоотталкивающие парки, огнестойкие куртки и комбинезоны из денима, быстросохнущие и немнущиеся юбки. Чтобы внедрить их в свой гардероб, даже не придется включать фантазию.

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