«Мои сиськи тоже волонтерят»: как люди обменивают нюдсы на донаты в НКО

«Дважды я сталкивалась с тем, что меня записывали на видео мужчины. Один раз — лет пять назад, массажист на сеансе, второй — совсем недавно, мужики на пляже. Надо ли говорить о том, как это мерзко? Я не могу быть уверена, что в мире есть только эти два видео с моим несанкционированным участием, — женское тело нигде не в безопасности . В интернете полно записей с камер, незаконно установленных в туалетах и примерочных, или снятых, когда девушке под юбку заглядывает чел с GoPro.