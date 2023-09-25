Комик Комиссаренко рассказал, что узнал о вебкаме в прошлом своей жены во время медового месяца

Комик из Беларуси Слава Комиссаренко в инстаграме* рассказал, что узнал о прошлой деятельности своей жены во время медового месяца. Они сыграли свадьбу в середине сентября.
СМИ после появления фотографий со свадьбы в Черногории писали, что в сети обнаружили откровенные фотографии девушки, похожей на избранницу Комиссаренко. Пользователи называли ее «бывшей вебкамщицей». При этом разные источники указывают разные имена — Юлия, Ольга и Алена (в инстаграме ее никнейм — @cam.woman).
Комик написал, что «в этой ситуации ужасно все» и об этом «унизительно говорить», а во время разговора об этом ему «все равно соврали». До этого он ничего не знал о прошлых занятиях жены.
«Я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется. Да, сказать о таком непросто, страшно и вообще как будто невозможно, но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из интернета посреди вашего медового месяца. Я не чувствую себя рассерженным, обиженным и жаждущим отмщения. Мне просто очень грустно оттого, что все так получилось», — написал Комиссаренко.
В комментариях мнения разделились. Пока одни советуют развестись с избранницей, другие осуждают ложь, но не считают вебкам чем‑то постыдным.
В Беларуси Комиссаренко объявлен властями в розыск. Стендапер критиковал Александра Лукашенко, а также упоминал его в своих сценических номерах.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.