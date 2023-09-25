Комик Комиссаренко рассказал, что узнал о вебкаме в прошлом своей жены во время медового месяца

«Я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется. Да, сказать о таком непросто, страшно и вообще как будто невозможно, но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из интернета посреди вашего медового месяца. Я не чувствую себя рассерженным, обиженным и жаждущим отмщения. Мне просто очень грустно оттого, что все так получилось», — написал Комиссаренко.